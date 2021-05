Bodo šole slab mesec dni pred koncem pouka vendarle uporabile teste za 450 tisočakov?

"Samotestiranje se bo za nekatere dijake, na šolah, ki so na to že pripravljene, začelo v ponedeljek, na drugih pa teden dni kasneje," je včeraj napovedal zdravstveni minister Janez Poklukar . Za osnovnošolce pa naj bi se zaradi dodatnih logističnih izzivov vse skupaj še dodatno prestavilo – na 31. maj ali 8. junij.

In če se je sprva napovedovalo, da se bodo dijaki in učenci testirali v šolskih prostorih, naj bi po novem to, zaradi logističnih razlogov, potekalo od doma. Spomnimo, da so srednje šole že načrtovale in se pripravljale, da bo testiranje potekalo pred prvo šolsko uro, dijaki bi tako prišli v šolo približno pol ure prej. Osnovne šole navodil od šolskega ministrstva niso prejele, so si pa ravnatelji vseskozi prizadevali, da bi samotestiranje potekalo doma in ne v šolskih prostorih. Eden od razlogov za to je tudi morebitna stigmatizacija učencev – tako tistih, ki se ne bodo testirali, kot tistih, ki se bodo.

Konkretnih navodil, kljub napovedi ministra ter dolgotrajnih pripravah, šole še vedno nimajo. Samotestiranje bo sicer prostovoljno, niso pa še jasne številne podrobnosti, kako bo projekt potekal v praksi. Kdaj in koliko testov bodo od šole dobili dijaki in učenci, kako bodo dokazovali, da so se doma testirali ter kakšen je bil rezultat testa, kdo bo to sploh preverjal.