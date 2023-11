Bolniki množično v tožbe po operacijah oči na Hrvaškem

Oglašujejo predvsem lasersko odpravo dioptrije. Lahko pa se dioptrija odpravi z zamenjavo očesne leče, in če ima bolnik tudi sivo mreno, zraven sanirajo tudi to. Pri tem pa bolniku povedo, da lahko denar za odpravo sive mrene terja nazaj, od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). A zavod tega ne izplačuje, čeprav operacija sive mrene spada med tiste zdravstvene storitve, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Bolniki so torej (vsaj za zdaj) ostali praznih rok. Zakaj? Če se le operira sivo mreno, se vstavi osnovna, monofokalna leča. Če se hkrati odstrani dioptrija, pa bolniku vstavijo multifokalno oz. večžariščno lečo. Ta pa ne sodi v pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in se v Sloveniji krije le samoplačniško.

V Sloveniji namreč več kot 6000 ljudi čaka na operacijo sive mrene nad dopustno mejo. Nekateri se zato obračajo v tujino, tudi prek posredniških agencij, ki jim najde najugodnejšo ponudbo v zasebnih klinikah. Ena od teh agencij je Doktor 1A, njihovo poslanstvo pa je, kot piše na njihovi spletni strani, "pomagati ljudem, da sebi najdejo najboljšo zdravstveno oskrbo". Nudijo posredništvo za estetsko zobozdravstvo, lepotne operacije in odpravo dioptrije. Tako, kot trdijo, sodelujejo s 14 očesnimi centri v Sloveniji in na Hrvaškem.

Potem ko smo v začetku meseca že pisali o kadrovskih težavah na očesni kliniki UKC Ljubljana in da se bolniki odpravljajo na zdravljenje oči tudi v tujino, danes razkrivamo, kako so nekateri bolniki šli na operacijo sive mrene v tujino. To so opravili preko posredniške agencije, misleč da jim bo slovenska javna zdravstvena blagajna povrnila povrnila stroške za ta poseg. A so se ušteli.

Ali agencija neupravičeno obljublja povrnitev denarja? Za odgovore smo se obrnili na direktorja in delnega lastnika agencije Doktor 1A Aleša Povšeta, ki pa z nami ni želel govoriti, saj da so mu tako svetovali. Prav tako ni pisno odgovoril na vprašanja, denimo koliko bolnikov je preko njegove agencije opravljalo posege na očeh na Hrvaškem, pa koliko jih zahteva povračilo sredstev za te posege od ZZZS in ali Doktor 1A v njihovem imenu podaja zahtevke in pritožbe. Zanimalo nas je tudi, kakšno je njihovo stališče, ali bi moral ZZZS povrniti sredstva omenjenim bolnikom, in ali agencija ob trženju storitve na Hrvaškem obljubi bolniku, da mu bo ZZZS vrnila del denarja.

"Če ZZZS zavrne povračilo denarja, ni problema."

Tudi nas je zanimalo, kako do operacije odprave dioptrije in sive mrene v tujini, zato smo govorili z zaposleno pri Doktor 1A. Dejala je, da sodelujejo s tremi oftalmološkimi klinikami na Hrvaškem, to so Optical express, s Polikliniko Knezović in Polikliniko Bilić vision. Gre torej za tri zasebne klinike v Zagrebu, kamor se bolniki odpravijo na korekcijo vida, hkrati pa jim lahko operirajo tudi denimo sivo mreno. Takšna operacija - torej odprava dioptrije in sive mrene - bi za obe očesi stala okoli 3000 evrov, bolniku pa bi agencija podarila tudi vinjeto, pravi zaposlena pri Doktor 1A.

Ob tem dodaja, da ZZZS krije operacijo sive mrene - gre namreč za bolezensko stanje -, medtem ko gre pri odpravi dioptrije po oceni zdravstvene zavarovalnice za kozmetični popravek in ga ne krije. Če ima bolnik potrjeno diagnozo sive mrene, mora od svojega zdravnika le pridobiti napotnico za operacijo z datumom pred samo izvedbo posega, svetuje zaposlena na agenciji. Stroške posega krije bolnik sam, plača račun v klinki, nato pa z zdravstveno dokumentacijo na ZZZS poda vlogo za povračilo stroškov operacije sive mrene, nadaljuje sogovornica. V tem primeru je upravičen do povračila med 1300 in 1500 evrov, kolikor obvezno zdravstveno zavarovanje plača storitev v Sloveniji, zagotavlja zaposlena na Doktor 1A.