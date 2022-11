Bomo evropski rekorderji po številu ministrstev?

Vlada Roberta Goloba želi s spremenjenim zakonom o vladi reorganizirati vlado in uvesti tri nova ministrstva: ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo.

Še preden bi o novi sestavi vlade lahko odločali državljani, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec razkril, da ministrstva za solidarno prihodnost ne bo, ne glede na izid referenduma. Mesec ostaja minister za delo, na ta resor pa bo prenesena stanovanjska politika, dolgotrajna oskrba in ekonomska demokracija, je napovedal. Nova sprememba bo lahko terjala vnovično spremembo zakona o vladi, odvisno od rezultata na referendumu.

Rekorderji v Evropi?