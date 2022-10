Borut Pahor edini evropski predsednik brez predsedniške rezidence?

Ideje o rezidenci so se sicer pojavile ob začetku mandata nekdanjega predsednika Danila Türka . Tedaj se je namreč pojavila ideja, da bi zaradi varnostno vprašljive lokacije Türkovega stanovanja v središču Ljubljane za bivanje predsednika priskrbeli rezidenco, kjer bi varovanje lahko izvajali ustrezneje. Kot možni objekti so se omenjali Ljubljanski grad, Tivolski grad, nekdanji hotel Bellevue, grad Bokalce in vila Podrožnik.

Predsednik republike v Sloveniji nima posebne rezidence, v kateri bi živel. Borut Pahor in vsi dosedanji predsedniki so zato živeli v svojih hišah ali stanovanjih. V predsedniški palači na Erjavčevi sicer predsednik opravlja svoje delo.

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo iz proračuna v pokojninsko blagajno nakazano: 1,1 milijarde evrov (2021), 1,2 milijarde (2020) in 965 milijonov evrov (2019). Izjava torej drži.

Slovensko vojsko trenutno sestavlja 6254 poklicnih vojakov in 766 pripadnikov rezervne sestave, torej skupno 7020. Državni zbor je februarja letos sprejel Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Resolucija predvideva, da bo skupni mirnodobni obseg vojske do leta 2035 (ne 2030, kot trdi Pirc Musarjeva) obsegal 10.000 pripadnikov s končnim razmerjem najmanj 7000 pripadnikov stalne in do 3000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave.