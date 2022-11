Briški župan Mužič že skoraj dve desetletji obljublja terme

Če torej Mužič občino vodi že vse od leta 1994 oziroma sedem mandatov, pa mu v županovanju ni uspelo uresničiti obljube – velikopoteznih term v Brdih. "Gre za neke vrste moj življenjski projekt, saj se za njegovo realizacijo trudim že štiri mandate. A le kdor verjame, žanje. To vedno poudarjam. V preteklih letih je projekt doživel temeljite prevetritve, kar je tudi prav."

A zakaj občani že skoraj dve desetletji čakajo na terme? Kot pravi briški župan, so se na poti do uresničitve v vseh teh letih od 2008 zgodile marsikatere ovire, tudi odhodi investitorjev. Leta 2008 so imeli resnega potencialnega investitorja, avstrijsko družbo PORR Solutions Immobilien und Infrastrukturprojekte, s katero so celo ustanovili turistično podjetje Hotel in terme Brda, ki naj bi bdelo nad projektom hotelskega in bazenskega kompleksa, zgradilo naj bi se ločeno od poskusne vrtine. "Takratna težava je bila sprememba namembnosti zemljišča, ki jo je bilo treba še urediti. Potrebnih je bilo kar šest let, da je bila sprememba dejansko izvedena. Toliko časa pa avstrijska družba žal ni bila pripravljena čakati. Kot vemo, se je takrat zgodila tudi gospodarska kriza, ki je dodatno otežila realizacijo tega večdesetmilijonskega projekta."

Nato je pred dvema letoma od projekta odstopil italijanski investicijski sklad Private Value Capital Management. "Ni mu uspelo zbrati dovolj denarja za realizacijo projekta. Medtem se je zgodila tudi epidemija covida-19," pravi Mužič.

Začetek gradnje spomladi 2023?

In danes? Po dolgoletnih obljubah se paradni konj župana Mužiča premika v pravo smer, pravi. Na plodna tla so naleteli z novogoriško družbo BHR Resort in nepremičnine, ki je kupila zemljišče in vložila vlogo za gradbeno dovoljenje, projekt pa orisujejo v arhitekturnem biroju SoNo Arhitekt. "Globoko verjamem, da imamo v Brdih vse pogoje, da se tukaj zgodi tako imenovani center dobrega počutja, ki bo vlil elana ne samo briškemu gospodarstvu, ampak tudi širšemu območju," zatrdi Mužič.