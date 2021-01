Bruselj deli brezplačne teste. Kdaj bo na vrsti Slovenija?

Več kot 20 milijonov brezplačnih hitrih antigenskih testov je na voljo za države članice Evropske unije. Tako je decembra odločila Evropska komisija in z družbama Abbott in Roche že podpisala okvirno pogodbo za nakup testov ter rezervirala 100.000 evrov v okviru instrumenta za nujno pomoč. Ali je Slovenija v Bruslju že vložila prošnjo za čim večje število brezplačnih testov, ni jasno, vprašanju se ognejo tako v Bruslju kot na ministrstvu za zdravje. Bruseljsko darilo bo namreč odvisno tudi od izražene želje države članice. Iz Evropske komisije sporočijo le, da bo Slovenija prejela več kot 100.000 testov. Bi jih lahko več?

20 milijonov hitrih antigenskih testov na voljo za države članice EU Bo Slovenija izkoristila bruseljsko darilo in se potegovala za kar največ hitrih antigenskih testov (HAT), ki jih bodo države članice Evropske unije dobile zastonj? Evropska komisija je namreč 18. decembra 2020 podpisala okvirno pogodbo z družbama Abbott in Roche za nakup več kot 20 milijonov hitrih antigenskih testov in za njihovo dobavo državam članicam mobilizirala 100 milijonov evrov v okviru instrumenta za nujno pomoč. Nedvoumnega odgovora nismo dobili ne v Bruslju ne na ministrstvu za zdravje. Na vprašanja, ali je Slovenija že izrazila zanimanje in oddala naročilo za dobavo HAT, in če je, kdaj in koliko bi jih dobili, naEvropski komisijiodgovorijo:"Lahko potrdimo, da je Slovenija upravičena do donacije več kot 100 tisoč hitrih antigenskih testov."Nič pa o tem, ali je Slovenija že izrazila zanimanje in oddala naročilo za dobavo HAT ter kdaj in koliko naj bi jih prejela.

icon-expand Slovenija bo iz Bruslja prejela 100 tisoč brezplačnih hitrih testov. Bi jih lahko več? FOTO: 24ur.com

Sloveniji (le) 100 tisoč brezplačnih hitrih testov Torej ni jasno, ali je 100 tisoč brezplačnih hitrih testov sploh največ na kar lahko računa 'majhna' Slovenija. Ključ za dodelitev HAT temelji na "številu zdravstvenih delavcev po državah na podlagi podatkov Eurostata in upošteva izražene potrebe držav članic", pojasnijo na Evropski komisiji.

Na ministrstvu za zdravje, ki ga začasno vodi premier Janez Janša konkretno na naša vprašanja ne odgovorijo, povejo le: "Zagotovljen nam je ustrezen delež brezplačnih visokokakovostnih testov."Kakršne koli aktivnosti Slovenije v Bruslju torej niso znane, oziroma so javnosti zamolčane, saj niso odgovorili niti na vprašanje, če je država zaprosila za brezplačne hitre antigenske teste, koliko in kdaj. 100 tisoč testov zadošča za 12 dni Tako gre Sloveniji - po skopih informacijah uradnih institucij - za 100 tisoč testov ali pol milijona evrov donacij, če bo cena testa pet evrov, kot izhaja iz preprostega izračuna - zneska komisije in števila predvidenega nakupa testov. In za koliko dni sploh zadošča 100 tisoč testov? Po podatkih Covid Sledilnika, je bilo v ponedeljek s hitrimi testi testiranih 8455 ljudi, torej bi v takšnem tempu testiranja zadoščali za slabih 12 dni.

icon-expand Po podatkih Covid Sledilnika, je bilo v ponedeljek s hitrimi testi testiranih 8455 ljudi, torej bi 100 tisoč doniranih testov iz Bruslja zadoščalo za slabih 12 dni. FOTO: Aljoša Kravanja

Ker so pomemben element za dodelitev testov torej tudi podatki števila zdravstvenih delavcev, smo pogledali podatke Eurostata, na voljo so za leto 2018. Slovenija je na relativno visokem sedmem mestu po številu medicinskih sesterna 100 tisoč prebivalcev, imamo jih 1014. Pred Slovenijo so Finska, Nemčija, Irska, Luxembourg, Švedska in Francija. Po številu zdravnikov pa na dnu - 23. mestu, imamo jih 317,8 na 100 tisoč prebivalcev. Slabši do denimo Romuni in Poljaki, tudi Francozi, Luxemburžani in Belgijci. Donacija hitrih testov po principu "kdor prvi pride, prvi melje"? Abbott in Roche veljata za podjetji, ki imata zanesljive hitre teste, zatorej bi veljalo priložnost izkoristiti v največji meri. Poznavalci pravijo, da bi utegnili donacijo hitrih testov deliti tudi po principu"kdor prvi pride, prvi melje". Bržkone, bi bili kakovostni, predvsem pa brezplačni hitri testi in s tem prihranjen državni denar, obliž na rane po aferi z milijonskim državnim nakupom od kriptopiramidašev, ki se bahajo z luksuznim življenjem, od lani maja pa tudi lastnikov podjetja Majbert Pharm, Klemna Nicolettija in Alana Amadeja Eferla.

Kot smo razkrili, so državi prodali - kar je bilo razvidno iz dokaznega materiala iz ZD Trebnje - hitre teste slabe kakovosti, nejasne in razmazane.

Takšni testi ne bi smeli predstavljati merila uradne okuženosti prebivalca, trdijo poznavalci hitrih testov, ki se dnevno obračajo na nas z informacijami, da naj bi bili slabe kakovosti. Eden od primerov, hitri testi kitajskega proizvajalca Shenzen Ultra-Diagnostic Biotec Co. naj bi pri kar 40 testirancih pokazali pozitiven rezultat, ki ga nato PCR test naj ne bi potrdil, vseh 40 naj bi bilo negativnih. Testi na voljo najverjetneje februarja Na podlagi pogodbe s farmacevtskima družbama, so testi na voljo vsem državam članicam v okviru strategije EU za testiranje na covid 19. Podpis pogodbe je sicer posledica sklepov Sveta Evropske unije 11. decembra lani za uporabo, preverjanje in vzajemno priznavanje hitrih antigenskih testov v EU. Kdaj naj bi jih države tudi dobile, na komisiji ne povejo natančno. Kot smo izvedeli od naših virov, zdaj evropska komisija kontaktira države in sestavlja seznam s potrebami držav, kar bo najbrž trajalo vse do konca januarja, testi pa bodo najverjetneje tako na voljo šele od februarja. Testiranje tako s PCR, kot hitrimi antigenskimi testi, je ključno za upočasnitev pandemije in bo v prihodnjih mesecih še naprej temelj ukrepanja v boju proti novemu koronavirusu kljub cepljenju, opozarja evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides."Hitri antigenski testi nam omogočajo hitrost, zanesljivost in hiter odziv za izolacijo covidnih primerov COVID. To je ključno za upočasnitev širjenja pandemije." Komisija članicam priporoča, naj hitre antigenske teste uporabljajo za dodatno okrepitev zmogljivosti testiranja v državi in naj zagotovijo, da bodo testiranje izvajali usposobljeni zdravstveni delavci ali usposobljeni drugi kadri. Hkrati pa, da naj države hitre teste uporabljajo zlasti za diagnosticiranje simptomatskih primerov in stikov potrjenih primerov, v primerih izbruhov bolezni, nadzora na območjih velikega tveganja in v zaprtih okoljih. Priporočila, ki jih je predložila Evropska komisija, bodo zagotovila enotno uporabo, validacijo in priznavanje hitrih antigenskih testov v EU. Kdaj bo ministrstvo za zdravje objavilo nov razpis za hitre teste? Ministrstvo za zdravje naj bi po nekaterih informacijag še januarja objavilo nov razpis za nakup hitrih antigenskih testov, a je datum zaenkrat za javnost še neznanka. "Slovenija sodeluje v skupnem javnem naročilu EU za hitre teste. Evropska komisija bo v nekaj tednih zaključila postopek skupnega javnega naročanja za nabavo HAT (predvidoma do konca februarja)." Od tega in tudi od obljubljene donacije, bo odvisno, ali bo država razpis sploh izvedla, pojasnijo na ministrstvu za zdravje, čeprav natančnih količin, koliko hitrih testov bodo kupili preko skupnega javnega naročila EU, ne povejo.

icon-expand Kriptopiramidaši, ki so dobili državni milijonski posel. FOTO: Zajem zaslona