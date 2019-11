Če društva in s. p. ne bodo predložili računov, bodo morali vrniti denar

Pred ZOA so imela društva nekakšen monopol nad izvajanjem osebne asistence, zdaj pa so vsi izvajalci enakopravni in predvsem s. p. v tem vidijo svobodo. Korist od ZOA imajo vsi zelo veliko – predvsem finančno. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) to dopušča in še kar čaka s spremembami in ukrepi.

"Vojna" med velikimi izvajalci, torej društvi, ki so osebno asistenco izvajala projektno že pred začetkom Zakona o osebni asistenci (ZOA), in majhnimi izvajalci, torej s. p., ki so se ustanovili letos z začetkom izvajanja ZOA, je v tednu razkrivanj Dejstev dobila še več novih dimenzij.

Invalidkama Ines Golobič in Alenki Tauzes je zakon omogočil boljše, kakovostnejše, bolj samostojno in neodvisno življenje. Alenka, ki je parapleginja, je vesela, da lahko živi doma. "Če ne bi bil lansko leto sprejet nov zakon o asistenci, bi morala danes stanovati in živeti v domu starejših."

Štirikratno povečanje denarja za osebno asistenco invalidov je problem za proračun, MDDSZ) in predvsem za uporabnike – invalide. Ministrstvo čaka na sistemsko urejanje področja treh zakonov, kjer bi posamično uredili osebno asistenco, družinskega pomočnika in dolgotrajno oskrbo. Vmes pa je že dvakrat umaknilo predlagane spremembe zajezitve stroškov in upravičencev do izvajanja osebne asistence, tretjih načrtovanih ni bilo.

Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, je prepričana, da se to ne more zgoditi, zagotovo pa spremembe bodo. Le kdaj, je vprašanje. "Smatramo, da ne gre za abnormne stroške, tako kot ga bodo branili invalidi, ga bomo tudi mi."

To so realne skrbi uporabnikov, ki so z zakonom zadihali, in prav ZOA daje zakonsko pravico do osebne asistence. Nihče si najbrž ne želi, da zakona ne bi bilo, mora pa biti takšen, ki ne dopušča zlorab. Bodo na račun pohlepa določenih, ki izkoriščajo zakon, ostali brez te pravice?

Časovnice sprememb ne upa napovedati niti ministrica Ksenija Klampfer , ki jo že mesece po nujnih in neobhodnih spremembah opozarjajo na ministrstvu za finance. Prepričani so, da bi morali zakon "poslati" v vnovično parlamentarno proceduro, saj bodo stroški s takšno dinamiko prihodnje leto tudi sedemkrat višji od načrtovanih, omenjajo številko 60 milijonov evrov. Saša Jazbec , državna sekretarka na finančnem ministrstvu je prepričana, da bi se moral zakon s spremembami vrniti k izhodišču zaradi katerega je bil zakon tudi sprejet."Število uporabnikov, ki jim je bil ta zakon namenjen, je bilo pri pripravi ocenjeno, kaj se je potem zgodilo v praksi, na komisijah, ki odločajo o upravičencih, na ministrstvu za finance ne vemo, je pa dejstvo, da posebnih pogojev zato, da postaneš osebni asistent, ni. In mogoče je tukaj del do rešitve tega problema."

Ampak na MZD pa je, da ga zdaj skoraj po enem letu izvajanja, v bistvu spremeni tako, prilagodi tako, da bo pač bližje temu originalnemu namenu, zaradi katerega je bil zakon sploh sprejet.

Znižanje urne postavke?

Število ur osebne asistence, ki pripadajo uporabniku določi komisija, o čemer smo podrobno pisali tukaj.

Kritik na račun komisij je veliko. Ocenjevalcev je preveč, so neprimerni, neusposobljeni in neizobraženi, pri podeljevanju ur pa pogosto krivični. To so glavni očitki invalidov, ki so se doslej pritožili nad številom dodeljenih ur. Da delež finančnega kolapsa nosijo nestrokovne komisije, se strinjajo tudi ocenjevalci, ki si želijo bolj jasnega ocenjevalnega obrazca. V komisiji pa bi morali biti ljudje s praktičnimi izkušnjami: osebni asistenti, starši, sorodniki…, ki so do zdaj pomagali hendikepiranemu svojcu.

Bodo znižali urno postavko, ki zdaj znaša 14,99 evra? To so že poskušali konec poletja v okviru Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) oziroma Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPro), pa so predlog na pritisk staršev hitro umaknili. Bodo imeli enako plačano urno postavko društva, ki imajo več stroškov, kot s.p.-ji, zlasti tisti, ki asistenco izvajajo doma svojemu otroku? Ti na primer nimajo najemnine, potnih stroškov, ne plačujejo koordinatorjev in strokovnega vodje, niti ni ostalih stroškov. Ministrica konkretno nič. Baceva pa stavi na ugotovitve evalvacije, ki jo je že opravil Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV), a poročilo še ni dokončno, zatrdi. "Tu bomo na podlagi dejanske porabe, plače, materialnih stroškov lahko ugotovili, kaj je tista cena, ko se lahko izvaja osebna asistenca. Je ne boste znižali? Na podlagi podatkov se bomo odločili."

Pomembne ugotovitve bi lahko pokazala tudi notranja revizija MDDSZ, da je še niso naročili, pravi generalna direktorica, si pa želi, "da bi čimprej pristopili k revidiranju, da nas opozorijo na morebitne pomanjkljivosti in da jih z njihovo pomočjo tudi izboljšamo."

Bi bilo denimo bolj smotrno namesto plačevanja 14,99 evrov ure osebne asistence, ki so porabljeni v "neznane" namene, bolj smotrno, da bi MDDSZ vsak mesec zahtevalo točne številke, koliko je posamezen izvajalec porabil za plače asistentov, koordinatorjev in strokovnih vodij ter ostalih stroškov?

Je smiselno, da se proračunski denar pretaka z enega računa na drugega, kot gre v primeru dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga invalidi prejemajo na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije? Dodatek za pomoč in postrežbo je namenjen invalidu s katerim lahko plača tujo nego in pomoč. ZOA pa določa, da uporabnik sofinancira osebno asistenco pri izbranem izvajalcu osebne asistence, kar pomeni, da denar porabi za tujo nego in pomoč. Uporabnik tako polovico zneska dodatka za pomoč in postrežbo plača izvajalcu osebne asistence, ministrstvo pa ob mesečnem izplačilu to upošteva in znesek, ki ga nakaže izvajalcu osebne asistence zniža za znesek prejetega dodatka za pomoč in postrežbo. Dodatek za pomoč in postrežbo znaša 150 ali 300 evrov, uporabnik mora torej vrniti polovico tega zneska.