Čelan: Ptuj je bil najuspešnejši pri evropskih sredstvih. Pa dejstva?

Štefan Čelan je bil župan Ptuja med leti 2002 in 2014. Podatke smo od Ministrstva za finance dobili od leta 2007 dalje. Ti kažejo, da je Ptuj v obdobju 2007 do 2014 skupaj načrpal 20.908.602 evra. S tem je na osmem mestu med vsemi in petem mestu med mestnimi občinami.

Preračun na prebivalca za to obdobje kaže, da je občina na vsakega od 23.011 Ptujčanov (podatek 1. 1. 2017) iz Bruslja dobila 908,6 evra. Po teh kriterijih se uvršča na 71. mesto med vsemi občinami in prvo med mestnimi. Za primerjavo: v tem obdobju je največ denarja zbrala Ljubljana, 39.353.400 evrov, na prebivalca (spet preračunano na število prebivalcev 1. 1. 2017) pa občina Grad: 10.846,8 evra.

