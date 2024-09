Cene mesa višje za 81 odstotkov. Bo meso za slovenskega kupca postalo predrago?

Kaj pa kaže analiza drobnoprodajnih cen? Denimo goveje meso s kostjo je lani v primerjavi z letom 2018 naraslo z dobrih pet evrov na kilogram na osem evrov in pol. Cena se je torej dvignila za skoraj 63 odstotkov. Cene svinjskega mesa s kostjo in piščančjega brez kosti pa so narasle za precej manj.

Problem, ki ga pri govedini vidi Matej Resnik , generalni direktor Farme Ihan – še zadnjega živilskega podjetja v lasti države – je, da se v zadnjem času vedno več živih živali izvaža v tujino. "Meso gre tja, kjer sta primerna cena in potrošnja." Kaj pa to za nas pomeni? "Pojavlja se manko žive živine, katero bi mi odkupili, posledično se cene dvigujejo, kar pomeni, da imamo mi potem vedno več težav to ceno prenesti v prodajne cene. Če bi se to dolgoročno nadaljevalo, bo slovensko goveje meso za potrošnika lahko predrago." Po nekaterih analizah, pravi Resnik, naj bi bil slovenski potrošnik za slovensko meso pripravljen plačati od 5 do 10 odstotkov več.

Izključno slovensko meso prodajajo v največji zadrugi Trebnje-Krka, pojasnjuje vodja komerciale Mojca Papež . "Za goveje meso je glavni dobavitelj naš lokalni MIM Mesarstvo in KZ Metlika. Svinjino dobivamo od KZ Sevnica in Mesa Kamnik. Res je, da je uvoz cenejši, ampak je tudi kakovost drugačna. Pri nas so kratke poti, vsak dan je sveže. Zadruge, dobavitelji odkupujejo tudi od naših kmetov, od nas, tako da vemo, kaj damo v hladilne vitrine in kaj našim strankam lahko ponudimo. Res so cene nekoliko višje, je pa zato kakovost neprimerljiva."

V mesnici v Pivki Jakob Slavec in Peter Šestan pojasnjujeta, da ponujajo kakovostno, domače slovensko meso za pošteno ceno. "Vse meso, ki ga mi prodajamo, je vzrejeno na našem področju, predvsem govedina in teletina. Se trudimo, da vselej zagotavljamo meso iz teh okrajev. Svinjina je tudi slovenska, a na naših koncih v bistvu ni rejcev." Akcij si za razliko od trgovcev ne morejo privoščiti. "Oni, ko to meso ostaja oz. je nekega dela preveč na trgu, naredijo akcijo in znižajo ceno. "Mi pa se ves čas trudimo, da imamo sveže meso in ga sproti porabimo. Akcij si ne moremo privoščiti in tukaj pride do razlike v cenah."

Boljša cena v Italiji

Rejec goveda Klemen Škufca iz Grosuplja, veliko večino, praktično vse pitance, naenkrat redi okoli 120 glav živine, proda neposredno v Italijo, saj zanje dobi boljšo ceno. "Italijanski kupec je bolj zahteven in želi imeti bolj zamaščeno meso in bolj mesne pasme živali. Zato lahko na ta račun dosežemo nekaj centov višjo ceno. Takšno meso ima boljši okus. Slovenski kupec pa, ali tega še ni prepoznal, ali pa mu je cena previsoka."

Italijanski kupci pridejo k njemu na kmetijo, izberejo živali in določijo ceno na licu mesta. In kakšna je razlika v ceni s slovenskim mesom? "Trenutno od pol evra do 70 centov na kilogram žive živali." Ne gre za to, da Italijani ne bi imeli kakovostnega govejega mesa oziroma vzrediteljev in da bi bilo slovensko meso toliko boljše od italijanskega. "Oni so specialisti, veliko boljši kot mi v Sloveniji. Oni bodo najprej pokupili in zaščitili svojega kmeta. Ker imajo primanjkljaj mesa, pa tudi ostalih kmetijskih proizvodov, iščejo najbližji trg in Slovenija je eden izmed njih. Pa še vedno dobi italijanski kmet boljše plačilo, za enako meso, kot ga ponujajo nam."