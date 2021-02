Cepivo‌‌ ‌ne‌ ‌povzroča‌ ‌neplodnosti.‌ ‌'Za‌ ‌to ‌ni‌ ‌popolnoma‌ ‌nobene‌ ‌osnove'

Na vprašanja Dejstev se je odzval tudi Pušenjak. Pravi, da se strinja z uradnimi priporočili o cepljenju proti SARS-CoV-2, ki jih je izdal oddelek perinatologije ginekološke klinike Kliničnega centra Ljubljana. Ta med drugim navaja, da je po do sedaj znanih podatkih zelo malo verjetno, da bi cepljenje predstavljalo tveganje za nosečnice in plod, ter da trenutno ni podatkov, da bi cepivo pri ženskah povzročalo sterilnost. "Domnevam pa, da bodo priporočila obnovljena in morda tudi prilagojena, ko v uporabo pridejo še vektorska DNA in druga cepiva," dodaja.

"Ta trditev se je razširila zaradi napačnega razumevanja izraza sterilizacijska imunost, ki pomeni, da protitelesa onesposobijo virus – ga praktično sterilizirajo. To pa nima nobene povezave z neplodnostjo," razlaga vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, dr. Roman Jerala . "Za to ni popolnoma nobene osnove," dodaja.

"Cepivo proti covidu-19 povzroča sterilnost." To je ena izmed odmevnejših in zelo pogostih teorij zarot, ki so se pojavile ob napovedi prihoda cepiva proti covidu-19. V slovenski javnosti je preplah sprožil priznani porodničar in ginekolog, dr. Stanko Pušenjak , a se je za svojo izjavo že naslednji dan opravičil, češ da "je v zadnjih 24 urah postalo kristalno jasno, da zaradi cepljenja skoraj zanesljivo ne bo neplodnosti".

Sincitin-1 je protein, ki je nujen za normalen razvoj posteljice. Ta človeški protein in protein koronavirusne bodice S si sicer delita enako, a zelo kratko zaporedje aminokislin. "Na podlagi tega so nekateri sklepali, da bi lahko prišlo do navzkrižnega imunskega odziva pri cepljenju," razloži Simoniti. Predvidevali so namreč, da bi človeško telo poleg proteina bodice S napadlo tudi lasten protein sincitin-1 in s tem povzročilo spontani splav ter posledično neplodnost. A razlogov, zakaj to ne drži, je več, pove Simoniti.

Pojavile so se govorice, da naj bi cepivo proti covidu-19 poleg koronavirusa napadalo tudi človeški protein posteljice sincitin-1. Ta domneva je nastala, ker naj bi si bila sincitin-1 in protein koronavirusne bodice S strukturno podobna, zaradi te podobnosti pa naj bi cepljenje povzročalo poškodbe posteljice in posledično tudi splav. Vendar pa to ni res že zaradi tega, ker proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles.

Z njim se strinja tudi infektolog Splošne bolnišnice Celje Miha Simoniti , ki dodaja, da so takšne teorije zarote na prvi pogled sicer smešne in neumne, hkrati pa so tudi zelo nevarne zaradi svoje privlačnosti, razširjenosti in vpliva na ljudi. "To velja še toliko bolj, če podporo izreče znana oseba, še večja katastrofa pa se zgodi, če vede ali nevede takšno podporo izreče na prvi pogled strokovna oseba, saj beseda takšne osebe nosi skoraj največjo težo, pa če izreče še takšne neumnosti." Meni pa, da velika večina ljudi vseeno zaupa znanosti.

V sodobnem času imajo na deljenje informacij zelo velik vpliv družbena omrežja, na katerih pa lahko objavljajo vsi. "Teorije zarote se lahko pojavijo načrtno, za pridobivanje ogledov in priljubljenosti na družbenih omrežjih. S tem nastaja velika zmeda, ki pri ljudeh vzbuja nezaupanje. Pogosto pa so teorije zarote tudi zanimivejše kot preprosta znanstvena dognanja in s tem dajejo posamezniku občutek, da so del nečesa večjega, skrivnostnega," meni predstojnik ljubljanske porodnišnice Gorazd Kavšek .

Oba proteina namreč sestavlja zaporedje več sto aminokislin, pri proteinu bodice S pa celo več kot tisoč. Dve različni dovolj dolgi zaporedji pa bosta imeli vedno nekaj podobnosti. "Naključne podobnosti krajših zaporedij so zelo pogoste med proteini nasploh. Za skoraj vsak človeški protein lahko najdemo podobno situacijo z enakim krajšim zaporedjem aminokislin, pa to ne sproža avtoimunosti. To velja tudi za sincitin-1 in protein bodice S."

"Objavljena je bila raziskava o zmanjšani koncentraciji in gibljivosti spermijev moških po preboleli okužbi z novim koronavirusom. Znano je, da lahko okužbe, predvsem pa povišana telesna temperatura, vplivajo na kvaliteto spermijev. V večini primerov so spremembe prehodne narave. Za zaključke je potrebnih več raziskav na večjem številu vključenih in v daljšem časovnem obdobju. Za zdaj ne poznamo podatkov, ki bi potrjevali vpliv okužbe s koronavirusom na plodnost pri ženskah." – dr. Gorazd Kavšek

Podobne podatke so znanstveniki zabeležili tudi ob testiranju cepiva Moderna, med katerim je zanosilo 13 žensk; šest v študijski skupini in sedem v kontrolni. Podobno razlaga tudi Lunderjeva: "Med kliničnimi testiranji cepiva je določeno število prostovoljk po cepljenju zanosilo; verjetno nenačrtovano. Med testno in kontrolno skupino pri tem ni bilo razlik."

Informacije o vplivu mRNA-cepiv proti covidu-19 na nosečnost temeljijo predvsem na podatkih iz raziskav, ki so jih opravili na živalih. Tam niso zaznali nobenih škodljivih učinkov cepljenja. "Spremljali so vpliv na razmnoževanje, razvoj ploda v maternici in poporodni razvoj," našteje Kavšek. Nekatere podatke pa so znanstveniki nekatere podatke odkrili med izvajanjem kliničnih preiskav. "Med testiranjem cepiva podjetja Pfizer je namreč 23 žensk naključno zanosilo, 12 v študijski in 11 v kontrolni skupini. Razlik ni bilo," pojasni.

"Če bi do nastanka takšnih protiteles prišlo, bi se to zgodilo tudi pri okužbi z virusom SARS-CoV-2. Zmanjšano plodnost populacije bi po okužbi zaznale že vse svetovne statistike," doda dr. Mojca Lunder s Fakultete za farmacijo. Po cepljenju se namreč vzpostavi imunski odziv proti proteinu bodice S, kar se zgodi tudi po okužbi z novim koronavirusom. "Če bi bila možnost navzkrižne avtoimunosti realna, bi tudi okužba z novim koronavirusom povzročala splave pri ženskah, saj pri okužbi nastajajo enaka protitelesa kot po cepljenju. Vendar tega pojava ni," se strinja tudi Kavšek.

Podobnost v zapisu je torej tako minimalna, da do nastajanja navzkrižno reaktivnih protiteles ne more priti. "To je podobno, kot če imata dve osebi bančna računa, ki oba vsebujeta številki tri in pet. Z računom ene osebe ni moč dobiti denarja druge osebe, pa čeprav oba vsebujeta isti številki," pojasni Kavšek.

Glede na mehanizem delovanja mRNA-cepiv in podatkov o varnosti in učinkovitosti tako pričakujejo, da bosta varnost in učinkovitost pri nosečnicah enaki kot pri nenosečih ženskah. Glede na način delovanja mRNA cepiv in njihovo sestavo pa tudi ni pričakovati negativnih učinkov na plod po cepljenju nosečnic. "Ker cepivo ne vsebuje živega virusa, ne pričakujemo povečanega tveganja za splave, mrtvorojenost ali prirojene nepravilnosti. Prav tako tega ni zaznati po okužbi z novim koronavirusom v nosečnosti," pojasni Kavšek.

Izključitev nosečnic iz kliničnih raziskav ni netipičen pojav. V zgodovini se je pogosto dogajalo tudi to, da so bile iz raziskav izvzete kar vse ženske. Klinična docentka za pediatrijo v Stanfordu, dr. Heather Byers , pojasni, da je bilo to zato, ker so imeli ženske za medicinsko preveč zapletene, to pa bi lahko otežilo potek raziskave. "Zgodovinsko gledano so bile ženske na splošno izključene iz kliničnih preizkušanj, saj naj bi bili moški bolj homogena skupina brez hormonskih ciklov in drugih spremenljivk, povezanih s spolom, ki bi lahko vplivale na preučevane zdravstvene razmere," je dejala v intervjuju za Stanford’s Scope .

Glede na mehanizem delovanja cepiv ni bojazni, da bi katero izmed cepiv proti covidu-19 škodljivo vplivalo na nosečnico ali plod. mRNA-cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne namreč ne vsebujeta virusa, temveč le navodilo za izdelavo proteina, ki se nahaja na ovojnici koronavirusa. Prav tako pa tudi vektorska cepiva, kot sta cepivi AstraZeneca ter Sputnik V, ne vsebujejo živih virusov in zato ne predstavljajo tveganja za okužbo nosečnice ali ploda. "Vendar pa zaradi pomanjkanja podatkov tega ne moremo trditi z enako stopnjo zanesljivosti kot za splošno populacijo," poudari Simoniti.

Tako tudi raziskave, v katerih bi bile posebej za preizkušanje cepiv proti covidu-19 vključene nosečnice, niso bile opravljene. Gre namreč za rutinsko prakso, da nosečnic, doječih mater in mlajših otrok ne vključujejo v tovrstne raziskave. "To je rutinsko, saj cepiva in zdravila izjemno redko preizkušajo na nosečnicah,” pojasnjuje Simoniti in dodaja, to še ne pomeni, da cepivo zanje ni varno: "To pomeni le, da nosečnice niso bile vključene v študijo."Šele v tretji fazi kliničnih raziskav, ko v preizkušanje cepiv vključijo večje število ljudi, dokončno ocenijo varnost in učinkovitost cepiva in zdravila. “Ravno zato se nosečnic v tej fazi rutinsko ne vključuje," pove.

Bi se morale noseče zdravstvene delavke cepiti?

Trenutno so sicer na prioritetnem seznamu prejemnikov cepiva starejši in zdravstveni delavci. Kako naj torej ravnajo zdravstvene delavke, ki so noseče? Stroka poudarja, da je odločitev za cepljenje zagotovo v rokah posameznika. A kljub pomanjkanju informacij na področju cepiva proti covidu-19 pri nosečnicah cepljenje ni že vnaprej odsvetovano. Treba je namreč pretehtati koristi in morebitna tveganja.

Po trenutnih podatkih je tveganje za zaplete pri okužbi z novim koronavirusom v nosečnosti večje kot pri enako starih nenosečih ženskah, čeprav je absolutno tveganje za zaplete še vedno majhno. "Nosečnice imajo lahko večkrat hujši potek bolezni, večkrat so potrebni sprejem v enoto intenzivne terapije, intubacija in mehanska ventilacija, okužba pa večkrat vodi v smrt kot pri enako starih nenosečih ženskah. Okužba v nosečnosti predstavlja tudi povečano tveganje za prezgodnji porod in carski rez,"razloži Kavšek.