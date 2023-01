Čez tri leta bo manjkalo že več kot 10.000 poklicnih voznikov

V Rogaški Slatini, v izobraževalnem centru, so ob našem obisku v prvi vrsti predavalnice sedeli trije Nepalci. Kot prikovani so poslušali predavanje osnovnih evropskih prometnih pravil. Prvič v življenju so videli znake, ki jih morajo poznati poklicni vozniki tovornih vozil, prvič v življenju so videli tahograf, napravo, ki jo morajo prižgati, še preden poženejo motor tovornjaka.

"Vožnja tovornjaka se zelo razlikuje med Nepalom in Slovenijo. V Sloveniji je veliko pravil in določb. A to so dobra pravila, vožnja pa je veliko bolj udobna," pravi 26-letni Hari Khanal, vidno izčrpan od dolge poti iz druge najvišje ležeče države na svetu. Vsa domača vas je prispevala denar, da je lahko pripotoval v Slovenijo. In tako se godi mnogim azijskim rojakom, ki jim tamkajšnji samooklicani zaposlitveni posredniki za to, da jih uvrstijo na čakalni seznam, računajo med 5.000 in 10.000 evri. Šele tako sploh dobijo možnost potovanja v Evropske in druge razvitejše države.

"V Nepalu vozniki zaslužimo od 40.000 do 50.000 nepalskih rupij. V evrih to pomeni od 300 do 400. Ali veste, koliko boste zaslužili v Sloveniji? Da, od 1500 do 2000 evrov na mesec," pove s posebnim žarom v očeh s poudarkom "na mesec" ob koncu odgovora, kot bi težko verjel višini plače.