Čuš: Ptuj je najslabše razvita mestna občina. Pa dejstva?

Ministrstvo za finance, kjer razvitost občin računajo z več dejavniki, je Ptuju za leti 2016 in 2017 določilo koeficient 0,98. Tega si deli s še šestimi občinami (Ajdovščina, Destrnik, Dobje, Ilirska Bistrica, Križevci in Vipava). Drži, da je Ptuj po tem izračunu najmanj razvita mestna občina. Najrazvitejša mestna občina je Novo mesto s koeficientom 1,31. Povprečje Slovenije je določeno s koeficientom 1,00, kar pomeni, da je Ptuj rahlo podpovprečno razvit. Najviše na lestvici so občine Trzin s koeficientom 1,47 ter Domžale in Komenda, ki so jima izračunali koeficient 1,34.

Na drugem koncu lestvice so Hodoš (0,34), Osilnica (0,49) ter Rogašovci in Kuzma (0,52).

Koeficient na finančnem ministrstvu izračunajo med drugim glede na višina prihodkov občanov, število delovnih mest v občini, stopnjo brezposelnosti, indeks staranja, poseljenost, zaščito okolja in število kulturnih spomenikov.