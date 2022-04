DEJSTVA: Ali izjave politikov držijo?

Dr. Samo Bardutzky , Pravna fakulteta: "Ustavno sodišče je v svojem sklepu v zadevi U-I-83/20 zahtevalo predvsem, da ni določena veljavnost odlokov "do nadaljnjega", saj je poudarilo, da gre za intenzivne posege v človekove pravice in temeljne svoboščine, pri katerih je ključna zahteva ustave, da poseg ne traja dlje, kot je potrebno (načelo sorazmernosti). Ustavno sodišče je v kasnejši odločbi v isti zadevi izrecno zapisalo, da določen sedemdnevni rok ni ustavnopravno obvezujoče merilo za presojo sorazmernosti. Tako iz odločitve Ustavnega sodišča ne izhaja, da je treba ukrepe na silo spreminjati vsakih 7 dni, kot se je to pogosto dogajalo (npr. pri režimu, ki je veljal za žičničarje), temveč je periodičnost treba preverjati glede na naravo posameznega ukrepa. Veljavnost ukrepa se lahko in celo mora podaljšati, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Dolžnost izvršilne veje oblasti pa je, da se zaveda, da kadar intenzivno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, mora paziti na ustavno načelo sorazmernosti in svoj način dela prilagoditi temu, da bodo odločitve vedno utemeljene in pravočasno sporočene državljanom."

Jelka Godec (SDS) pravi, da ljudje med epidemijo včasih niso vedeli, kateri ukrepi so v veljavi, kar pa je posledica odločitve Ustavnega sodišča, da se mora vse ukrepe oziroma odloke na sedem dni pregledati in evalvirati.

Godčeva o svoji vlogi na ministrstvu za zdravje pri nakupih zaščitne opreme

Podpredsednica SDS in državna sekretarka za zdravstvo v kabinetu predsednika vlade Jelka Godec je glede svoje vloge pri nakupih zaščitne opreme in delovanja na ministrstvu za zdravje ob začetku tretje vlade Janeza Janše dejala: "Moja naloga oz. moja pomoč je bila v tem, da sem se odzvala takrat za pomoč na ministrstvu za zdravje. Mislim, da je bilo to 15. marca. Do 18. marca sem pomagala samo v tem, da sem tiste stvari, ki so bile kot predvidene, dobavljene, posredovala posvetovalni oz. strokovni skupini v oceno, ali je ta oprema dobra ali ne. Dobavljali so drugi."

Komisija za preprečevanje korupcije v poročilu nadzora glede nabave zaščitne opreme, ki je bilo objavljeno oktobra 2020, omenja tudi Jelko Godec. Kot navajajo, je v postopku nabav zaščitne opreme sodelovala tudi Godčeva, ki pa ni imela nobenega formalnega statusa ne v okviru medresorske delovne skupine ne projektne skupine ne v okviru Zavoda za za blagovne rezerve.

Iz dopisa Zavoda za blagovne rezerve izhaja, da je Jelka Godec nudila strokovno pomoč pri nabavi zaščitnih sredstev, koordinirala nabavo ventilatorjev in priskrbela pomoč strokovnjakov iz UKC LJ s področja kakovosti zaščitnih sredstev, med 16. in 20. marcem 2020 je bila tudi osebno prisotna na sedežu zavoda, navaja KPK. Vloga Godčeve pri tem je bila po takratnih pojasnilih ministrstva za zdravje v zbiranju in posredovanju ponudb na pristojno ministrstvo za gospodarstvo, medtem ko "ministrstvo za zdravje in Jelka Godec pri sprejemanju odločitev o nabavah zaščitne opreme niso sodelovali".

Ker je bila Godčeva v igri za državno sekretarko na zdravstvenem ministrstvu, pa da je bila njena pomoč pri delu na ministrstvu tudi potrebna in pričakovana. Godčeva je sicer od 22. Junija 2018 do 2. Aprila 2020 opravljala funkcijo poslanke DZ.

KPK je opozoril, da zakon o poslancih določa, da poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta niti ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih. Gre za načelo delitve oblasti in s tem povezane zahteve po organizacijski in funkcionalni samostojnosti in neodvisnosti nosilcev treh vej oblasti.