Ali izjave predsedniških kandidatov držijo?

'Akt o ustanovitvi socialnega podjetja bomo uskladili'

Po tem, ko je Miha Kordiš še v petek je na vprašanje, zakaj kljub obvezi iz akta o ustanovitvi socialnega podjetja NDP TOZD, katerega ustanovitelj je, v podjetju ni nobenega zaposlenega, odgovoril: ‘’Naš ustanovni akt je interna stvar.’’ Na Ministrstvu za gospodarstvo so danes pozno popoldne zapisali, da postopka za odvzem statusa socialnega podjetja ne bodo sprožili, da pa bodo Kordiša pozvali, naj ali spremeni Akt o ustanovitvi ali zaposli ljudi: ‘’V zvezi z 20. členom Zakona o socialnem podjetništvu pa pojasnjujemo, da ta sicer določa, da lahko minister z odločbo odvzame status socialnega podjetja, če podjetje ne »posluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s tem posluje v nasprotju z načeli socialnega podjetništva, kot jih določa 3. člen tega zakona, ali sprejme takšne spremembe aktov, ki to onemogočajo«. Določbo je treba razumeti »kumulativno«, kar pomeni, da bi bil razlog za presojo o odvzemu v primeru, da podjetje ne bi poslovalo skladno z aktom o ustanovitvi IN hkrati zaradi tega poslovalo v nasprotju z načeli v 3. členu tega zakona, kar pa ministrstvo ni zaznalo. Ministrstvo bo podjetje kljub vsemu pozvalo, da spremeni akt o ustanovitvi ali pa skladno z njegovimi določbami zaposli osebe, kot jih določa akt.’’ Miha Kordiš je napovedal, da bodo Akt o ustanovitvi uskladili.