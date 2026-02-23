DEJSTVA: Resnica ali zavajanje? – V ŽIVO

Ekipa Dejstev bo tudi tokrat v živo preverjala izjave prvakov strank, ki jim povprečje zadnjih treh mesečnih javnomnenjskih raziskav, ki jih za nas pripravlja agencija Mediana, kaže najbolje. V studio prihajajo predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša , predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob , predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han , predsednik Demokratov Anže Logar , predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec , koordinator Levice Luka Mesec , predsednik Preroda Vladimir Prebilič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović .

Izjave v nocojšnjem soočenju bodo analizirali novinarji Neža Steiner, Brigita Potočnik, Maja Sodja, Nika Kunaver in Miha Drozg, vodila jih bo urednica Alenka Marovt.

"Preverjanje dejstev je temelj našega dela. Brez njih namreč javna razprava izgubi vsebino. Trditve, ki jih bodo nocoj izrekli politiki, bomo preverjali na podlagi dokumentov, zakonodaje in uradnih podatkov. Ne bomo presojali programov in ocenjevali ideologij, izhodiščno vprašanje bo: ali izjava drži," je pred soočenjem povedala Marovt.

Da bi bila pojasnila še natančnejša, se rubriki tudi letos pridružujeta dva priznana strokovnjaka - dr. Mejra Festić in dr. Marjan Kos.