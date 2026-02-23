DEJSTVA: Resnica ali zavajanje? – V ŽIVO

Ekipa Dejstev bo tudi tokrat v živo preverjala izjave prvakov strank, ki jim povprečje zadnjih treh mesečnih javnomnenjskih raziskav, ki jih za nas pripravlja agencija Mediana, kaže najbolje. V studio prihajajo predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, koordinator Levice Luka Mesec, predsednik Preroda Vladimir Prebilič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.
Novinarji in strokovnjaka združujejo moči
Izjave v nocojšnjem soočenju bodo analizirali novinarji Neža Steiner, Brigita Potočnik, Maja Sodja, Nika Kunaver in Miha Drozg, vodila jih bo urednica Alenka Marovt.
"Preverjanje dejstev je temelj našega dela. Brez njih namreč javna razprava izgubi vsebino. Trditve, ki jih bodo nocoj izrekli politiki, bomo preverjali na podlagi dokumentov, zakonodaje in uradnih podatkov. Ne bomo presojali programov in ocenjevali ideologij, izhodiščno vprašanje bo: ali izjava drži," je pred soočenjem povedala Marovt.
Da bi bila pojasnila še natančnejša, se rubriki tudi letos pridružujeta dva priznana strokovnjaka - dr. Mejra Festić in dr. Marjan Kos.
Dr. Mejra Festić je redna profesorica na mariborski Ekonomsko-poslovni fakulteti in nekdanja viceguvernerka Banke Slovenije. Vsebino nocojšnjih Dejstev bo podkrepila s strokovnim kontekstom na področjih makroekonomije, javnih financ in širših gospodarskih učinkov javnih politik. Dr. Festič je pred prvim soočenjem poudarila: "Podjetja in investitorji potrebujejo stabilno poslovno okolje, hkrati pa spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju zahtevajo odzivnost ekonomskih politik. Za Slovenijo je EU institucionalno sidro. Udeležba na volitvah pa je naša državljanska dolžnost."
Dr. Marjan Kos je predstojnik Katedre za upravno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti in bo prispeval razlago pravnih okvirov ter delovanja javne uprave. V kampanjah se pogosto obljubljajo spremembe, ki se 'slišijo preprosto', a v praksi trčijo ob zakonske postopke, pristojnosti, roke in ustavne omejitve. Dr. Kos je pred prvim soočenjem poudaril: "Volitve so priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo in da hkrati izrazimo svoje zaupanje tistim, ki so nas s svojimi vrednotami in rešitvami prepričali v to, da bodo v naslednjem mandatu delali v naše skupno dobro."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.