Dejstva

DEJSTVA: Resnica ali zavajanje? – V ŽIVO

Ljubljana, 23. 02. 2026 19.07 pred 29 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Dejstva
Koprski studio pred soočenjem

V Kopru je že vse nared za nocojšnje prvo veliko predvolilno soočenje. Novinarska ekipa Dejstev bo V ŽIVO preverjala izjave prvakov osmih strank: SDS, Gibanja Svoboda, SD, Demokratov Anžeta Logarja, Nove Slovenije, Levice, Preroda in Resni.ce. Vsebino bosta podkrepila priznana strokovnjaka: ekonomistka dr. Mejra Festić in pravnik dr. Marjan Kos.

Ekipa Dejstev bo tudi tokrat v živo preverjala izjave prvakov strank, ki jim povprečje zadnjih treh mesečnih javnomnenjskih raziskav, ki jih za nas pripravlja agencija Mediana, kaže najbolje. V studio prihajajo predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, koordinator Levice Luka Mesec, predsednik Preroda Vladimir Prebilič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Novinarji in strokovnjaka združujejo moči

Izjave v nocojšnjem soočenju bodo analizirali novinarji Neža Steiner, Brigita Potočnik, Maja Sodja, Nika Kunaver in Miha Drozg, vodila jih bo urednica Alenka Marovt

"Preverjanje dejstev je temelj našega dela. Brez njih namreč javna razprava izgubi vsebino. Trditve, ki jih bodo nocoj izrekli politiki, bomo preverjali na podlagi dokumentov, zakonodaje in uradnih podatkov. Ne bomo presojali programov in ocenjevali ideologij, izhodiščno vprašanje bo: ali izjava drži," je pred soočenjem povedala Marovt. 

Da bi bila pojasnila še natančnejša, se rubriki tudi letos pridružujeta dva priznana strokovnjaka - dr. Mejra Festić in dr. Marjan Kos.

Točnost izjav bomo ponazorili z našim merilnim orodjem Dejstvomer, ki ima tri stopnje: drži, ne drži, previdno.

Drži: trditev je skladna s preverljivimi podatki.

 

Previdno: izjava vsebuje delno točne podatke, vendar brez ključnega konteksta ali z zavajajočo interpretacijo.

 

Ne drži: dejstva izjave ne potrjujejo ali ji nasprotujejo.

Dr. Mejra Festić je redna profesorica na mariborski Ekonomsko-poslovni fakulteti in nekdanja viceguvernerka Banke Slovenije. Vsebino nocojšnjih Dejstev bo podkrepila s strokovnim kontekstom na področjih makroekonomije, javnih financ in širših gospodarskih učinkov javnih politik. Dr. Festič je pred prvim soočenjem poudarila: "Podjetja in investitorji potrebujejo stabilno poslovno okolje, hkrati pa spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju zahtevajo odzivnost ekonomskih politik. Za Slovenijo je EU institucionalno sidro. Udeležba na volitvah pa je naša državljanska dolžnost."

Dr. Marjan Kos je predstojnik Katedre za upravno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti in bo prispeval razlago pravnih okvirov ter delovanja javne uprave. V kampanjah se pogosto obljubljajo spremembe, ki se 'slišijo preprosto', a v praksi trčijo ob zakonske postopke, pristojnosti, roke in ustavne omejitve. Dr. Kos je pred prvim soočenjem poudaril: "Volitve so priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo in da hkrati izrazimo svoje zaupanje tistim, ki so nas s svojimi vrednotami in rešitvami prepričali v to, da bodo v naslednjem mandatu delali v naše skupno dobro."

Pasica DEJSTVA VOLITVE 2026
soočenje volitve 2026 slovenija odloča dejstva
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
An ban pet podgan
23. 02. 2026 19.36
Svoboda! boljš žganje, kot voda😇
Odgovori
0 0
Veščec
23. 02. 2026 19.35
a tisti tut pridejo,k so zadnjič u Kopru celo"štalo"nardil,pa to
Odgovori
0 0
Franček
23. 02. 2026 19.34
Cenzura in poveličevanje stranke sds se je že začela.
Odgovori
+0
1 1
Stojadina-sportiva
23. 02. 2026 19.26
Spet bo kokodak "po podatkih eurostata"...realnost pa vse drugo...
Odgovori
+3
3 0
Joakim
23. 02. 2026 19.23
Obvezno je treba voliti J.J.. Davki se bodo zmanjsali za polovico. Prispevkov ne bo treba placevati vec nobenih. Pokojnine bodo zrasle. Skratka, ziveli bomo kot v raju.
Odgovori
-1
1 2
Franček
23. 02. 2026 19.36
S povdarkom kot v raju
Odgovori
0 0
Dejgasrat
23. 02. 2026 19.23
Resnica 💪
Odgovori
-2
0 2
Hani Vajk
23. 02. 2026 19.20
Uprave je za 300% preveč in so 1:1 z gospodarstvom. Ti bojo volili goloba ali janšo, ker jih noben od teh ni krčil, le širil.
Odgovori
+1
2 1
slayer2
23. 02. 2026 19.20
Ovce so verjetno že v nizkem štartu pred TV!!!
Odgovori
+2
3 1
proofreader
23. 02. 2026 19.16
Pa bodo upali Golobove laži označiti z "ne drži" ali bo šlo samo do "previdno"?
Odgovori
+8
9 1
Sixten Malmerfelt
23. 02. 2026 19.16
Ne verjami slovenkemu politiki! Je kakor kuga! Levi liberalni ali desni klerikalni!
Odgovori
+5
6 1
proofreader
23. 02. 2026 19.15
Kdor ne laže ni Golob.
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
