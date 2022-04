DEJSTVA: Je ministru Alešu Hojsu res ostal samo še Twitter?

Svoboda medijev, politično kadrovanje in stanje pravne države so bile osrednje teme na drugem soočenju našega spletnega portala 24ur.com, ki ga je v studiu oddaje Svet vodil Gregor Trebušak. Soočilo se je šest predstavnikov, in sicer Polona Rifelj (Povežimo Slovenijo), Matej Tašner Vatovec (Levica), Robert Pavšič (LMŠ), Aleš Hojs (SDS), Matjaž Nemec (SD) in Mark Boris Andrijanič (NSi). Verodostojnost njihovih izjav so tudi tokrat spremljali novinarji Dejstev.

Aleš Hojs (SDS) je dejal, da lahko lažne novice, ki se o njem pojavljajo v nekaterih medijih, demantira samo na Twitterju in drugih družbenih omrežjih: "Poglejte, jaz sem bil v zadnjem letu in pol deležen množice in množice lažnih poročanj, seveda kje drugje kot na Twitterju in socialnih omrežjih lahko to človek demantira."

Šesti odstavek Zakona o medijih, ki je v veljavi od leta 2001, v 18 členih podrobno določa pravice vsakega posameznika, ki lahko od odgovornega urednika zahteva, da brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno informacijo. V odgovoru mora posameznik predložiti dokazljive navedbe, s katerimi zanika, bistveno popravi ali bistveno dopolnjuje navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji. Zato izjava Aleša Hojsa ne drži.

icon-expand

Pravica do objave odgovora ali popravka zagotavlja pravico do svobodnega izražanja ter je povezana z nedotakljivostjo in varstvom človekove osebnosti in dostojanstva.

Predstavnica Povežimo Slovenijo napačno povzema ugotovitve KPK Polona Rifelj, Povežimo Slovenijo, katere del je tudi stranka Konkretno, ki ji predseduje aktualni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, je o preiskavah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) glede nabav zaščitne opreme zavoda za blagovne rezerve povedala: "KPK je izdala mnenje, da je minister (Počivalšek, op. a.) zahteval od uslužbencev, naj svoje delo opravijo hitreje in v rokih, ni pa rekla, da je kriv. Krivdo so dali, kolikor sem razumela, na direktorja blagovnih rezerv (Antona Zakrajška, op. a.)."

Drugače so zapisali v pravnomočnem sklepu na KPK. Po opravljeni preiskavi je senat Komisije odločil, da so ugotovljene nepravilnosti, ki bremenijo tudi Zdravka Počivalška, takšne, da je šlo za kršitev integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Izjava Polone Rifelj torej ne drži.

icon-expand

Bodo zaradi privatizacije hoteli res polni, kot trdi Andrijanič? Mark Boris Andrijanič (NSi) je povedal, da so v stranki naklonjeni privatizaciji državnih hotelov, saj da ima država številne bolj pomembne naloge kot denimo zagotavljanje vsem dostopnega zdravstva: "Nisem še videl lastnika ali investitorja hotela, ki bi ta hotel dal na tovornjak in ga odpeljal kamor koli drugam. Slovenske hotelske kapacitete bodo polne."

Na izjavo se je odzval Matej Tašner Vatovec (Levica): "Nihče seveda ne odpelje hotelov s tovornjaki iz Slovenije, ampak veste, kaj se je zgodilo, ko so recimo Hrvati kupili Metropol, razpolovili so delovno silo, vsi so postali prekarni delavci in ni se vlagalo v infrastrukturo, podobno je bilo v Termah Lendava."

icon-expand

Portoroški hoteli Metropol, Lucija, Roža in Barbara, ki jih je skupina Sava pred osmimi leti za dobrih 24 milijonov evrov prodala hrvaškemu lastniku, družbi Liburnia Riviera Hoteli, ta pa naj bi bil prav zdaj v fazi iskanja novega kupca, pod novim lastnikom niso dočakali slave. Prve težave, o katerih je poročala tudi naša medijska hiša, so se pojavile že kmalu po prevzemu. V izteku poletne turistične sezone leta 2015 je denimo vodstvo družbe nekaterim zaposlenim ponudilo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Prav tako so hrvaški odločevalci prekinili številne vezi z lokalnim okoljem in prebivalci, denimo tudi dobavne verige hrane in pijače. V zadnjih dveh letih so kljub izjemni turistični sezoni zaradi kadrovskih težav bili odprti le nekaj mesecev. Danes so vsi štirje zaprti.

Trditev ministra za digitalizacijo Andrijaniča smo tudi zaradi primera Metropol na našem merilnem orodju označili s previdno. Koliko BDP ustvari turizem? Matej Tašner Vatovec (Levica) je dejal, da je v predkovidnih časih, ko je turizem deloval, proizvedel 10 odstotkov BDP. Na to mu je Matjaž Nemec (SD) odvrnil, da turizem proizvede še več, in sicer 13 odstotkov BDP.

Zadnji podatki Statističnega urada RS (SURS) o deležu, ki ga turizem doprinese v BDP, se nanašajo na leto 2017. Takrat je bil ta delež 8,4 odstotka, v izračun pa so vključeni neposredni in posredni učinki turistične potrošnje. Novi podatki za leti 2019 in 2020 bodo objavljeni prihodnji teden, pravijo na SURS-u.

icon-expand

Medtem pa Svetovno združenje za potovanja in turizem (World Travel & Tourism Council) v letnem poročilu 2021, v katerem se opirajo na podatke organizacije Oxford Economics, posameznih držav in Svetovne turistične organizacije, navajajo, da je turizem v Sloveniji leta 2019 prispeval 10,4 odstotka BDP, leta 2020 pa 5,5 odstotka.