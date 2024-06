Dejstva: Kdo manipulira s podatki, širi laži in kdo govori resnico?

Osrednje soočenje pred nedeljskimi evropskimi volitvami na POP TV podrobno analiziramo tudi v Dejstvih. Verodostojnost izjav devetih kandidatov za evropske poslance, ki se soočajo na POP TV, z nami v živo preverjata strokovna sodelavca - docent na Fakulteti za družbene vede doc. dr. Jure Požgan in magistrica razvojnih študij Lara Bandi. Oba pravita, da morajo biti izjave kandidatov za evroposlance točne in preverljive. Preverite, ali kandidati za evropske poslance, ki jih nocoj soočamo, govorijo resnico in ali operirajo s pravimi podatki.

OGLAS

Že celotno predvolilno kampanjo, torej zadnjih nekaj tednov, novinarska ekipa rubrike Dejstva preverja izjave kandidatov za evropske poslance in politična sporočila njihovih strankarskih central.

In tako je tudi nocoj, ko se na naši televiziji odvija veliko soočenje pred nedeljskimi evropskimi volitvami. Voditeljica Petra Kerčmar sooča nosilce list devetih strank. "Puščice letijo z vseh strani, a kdo jih bo uspel v nedeljo najbolj unovčiti? Notranje politične teme prehitevajo evropske. So pred volitvami res dovoljena vsa sredstva, vsi manevri? Tudi pri priznanju Palestine. Pa izjave obeh polov: z desne: Stanovanj ne bo, bo pa konoplja? 30 dni do specialista, prej 30 dni do terorista. Z leve pa: Volivci bodite spet glasni, tako kot pred 2-ema letoma, ko so s svobodo premagali zlo. Strašenje, populizmi, obrambne straže? Se obujajo že dobro znani vzorci boja med dvema poloma? Bodo volivci spet izbirali: ZA ali Proti Janši, Za ali proti Golobu? Zanimivo bo slišati soočenje argumentov," je pred oddajo povedala Kerčmar.

Soočenje vodi Petra Kerčmar FOTO: POP TV icon-expand

Lara Bandi se z Evropsko unijo ukvarja že več kot desetletje. Je magistrica razvojnih študij, ki se je po diplomi na Fakulteti za družbene vede magistrirala na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem. Prepričana je, da so dezinformacije dosegle praktično vsa področja, ki jih zadeva EU. "Unija je v prejšnjem mandatu naredila korak v pravo smer z aktom o digitalnih storitvah. Treba je zaznavati in opozarjati na lažne novice, izobraževati mlade, da v poplavi informacij razločijo, kaj je resnica, in si ustvarijo mnenje na podlagi preverjenih dejstev."

Lara Bandi in Jure Požgan FOTO: Dejstva icon-expand

Jure Požgan pa je docent na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec na centru za mednarodne odnose, ki je magistriral na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem in doktoriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Ukvarja se s proučevanjem procesa evropskih integracij. "Evropske volitve, ki so pred nami, so pomembne, ker EU že danes določa širši del tega, kar Slovenija kot država počne. Pa tudi zato, ker je to eden od načinov, na katerega lahko posamezniki soodločamo o tem, kakšno EU si pravzaprav želimo."