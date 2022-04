DEJSTVA: Kdo navaja pravilne podatke in kdo zavaja?

Franc Kangler objavil 5 izpolnjenih glasovnic. Je to dovoljeno?

Marjan Šarec (LMŠ) je Zdravka Počivalška (Povežimo Slovenijo) vprašal: "Kako lahko gospod Kangler (Povežimo Slovenijo) objavi na Twitterju pet izpolnjenih glasovnic, ker vemo, da so volitve tajne in vsakemu pripada ena glasovnica." Počivalšek: "To morate vprašati gospoda Kanglerja, kolikor sem slišal odgovor, je objavil fotografijo enega od volivcev, ki je naredil pač to, kar ne bi smel." Alenka Bratušek (SAB) je ob tem dodala: “Če nekdo razpolaga s petimi glasovnicami enkrat, potem pa imamo resen problem. Če bi bil odgovor, da šla družina na volitve in so pač združili to, okej, ampak enega s petimi …” Počivalšek: “Ne sprašujte mene, ampak gospoda Kanglerja.” prof. dr. Samo Bardutzky, Pravna fakulteta: Zgolj kot splošno pojasnilo glede varovanja temeljnih načel volilne pravice, saj dejanske okoliščine fotografije večih glasovnic na volišču niso jasne: Eno temeljnih ustavnih načel, povezanih z volilno pravico, je tajnost volitev. Ta zagotavlja, da od volivca nihče ne more zahtevati, da pove, če in za koga je na volitvah oddal svoj glas, kar je določeno tudi v Zakonu o volitvah v državni zbor (10. člen ZVDZ). Zakon izrecno določa tudi, da mora biti prostor, kjer se glasuje, urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice in opremljen na način, ki preprečuje opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice. Tako je jasno, da je na državnih organih pomembna dolžnost, da zagotovijo izvedbo volitev na tak način, da se volivci ne morejo nadzorovati med sabo. Pravo pa sankcionira tudi ravnanja posameznikov, ki bi posegali v tajnost volilne pravice. Pravica volivca je, da sam in na lastno pobudo razkrije svoj glas, ne more pa druga oseba zahtevati tega od njega, saj bi s tem storila kaznivo dejanje kršitve svobodne opredelitve po 153. člena KZ-1, na splošno pa je kršitev tajnosti glasovanja kaznivo dejanje po 156. členu KZ-1. Seveda pa velja opozoriti tudi, da je kaznivo dejanje tudi, če nekdo na volitvah večkratno glasuje (kaznivo dejanje zlorabe volilne pravice po 152. členu Kazenskega zakonika). Franc Kangler je medtem objavo že izbrisal.