Dejstva namesto manipulacije

Zato ima rubrika Dejstva tudi v deveti zaporedni volilni kampanji jasen cilj: sistematično preverjati izjave političnih akterjev na podlagi uradnih virov. Ne presojamo programov in ne ocenjujemo ideologij. Preverjamo eno samo stvar: ali izjava drži.

Vsebino bosta podkrepila priznana strokovnjaka: ekonomistka dr. Mejra Festić in pravnik dr. Marjan Kos.

Kako preverjamo izjave?

Novinarji Neža Steiner, Brigita Potočnik, Maja Sodja, Nika Kunaver in Miha Drozg bo tudi letos v živo analizirali izjave v naših televizijskih soočenjih. Že ves mesec analiziramo intervjuje predsednikov strank, spremljali bomo tudi javne nastope in objave na družbenih omrežjih. Vse trditve preverjamo po enakih merilih in jih opiramo izključno na javno dostopne, preverljive vire. Kadar je to smiselno, podatke primerjamo skozi čas ali z drugimi državami.

Točnost izjav bomo ponazorili z našim merilnim orodjem Dejstvomer, ki ima tri stopnje: drži, ne drži, previdno. Drži: trditev je skladna s preverljivimi podatki. Previdno: izjava vsebuje delno točne podatke, vendar brez ključnega konteksta ali z zavajajočo interpretacijo. Ne drži: dejstva izjav ne potrjujejo ali ji nasprotujejo.

Dejstvomer omogoča hitro in jasno presojo trdnosti posamezne izjave.

Kako so nastala Dejstva? Rubrika Dejstva je nastala leta 2018 kot odgovor na navajanje nepreverjenih in napačno interpretiranih podatkov v javnem prostoru. V kampanjah se številke pogosto uporabljajo kot dokončen argument, brez jasnega vira ali razlage metodologije. Zato smo vzpostavili sistematičen način preverjanja izjav na podlagi dokumentov, zakonodaje in uradnih statistik. Rubrika je bila za svoje delo dvakrat nagrajena z novinarsko nagrado Čuvaj za izstopajoče novinarske dosežke.

Za ekipo stoji stroka: ko številke in pravila dobijo kontekst

Da bi bila pojasnila še natančnejša, se rubriki tudi letos pridružujeta dva priznana strokovnjaka, ki bosta pomagala ločevati politične parole od dejanskega stanja v dokumentih, bilancah in zakonodaji. Dr. Mejra Festić, redna profesorica na mariborski Ekonomsko poslovni fakulteti in nekdanja viceguvernerka Banke Slovenije, bo vsebino podkrepila s strokovnim kontekstom na področjih makroekonomije, javnih financ in širših gospodarskih učinkov javnih politik. Dr. Festič poudarja: "Podjetja in investitorji potrebujejo stabilno poslovno okolje, hkrati pa spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju zahtevajo odzivnost ekonomskih politik. Za Slovenijo je EU institucionalno sidro. Udeležba na volitvah pa je naša državljanska dolžnost."

Dr. Marjan Kos, predstojnik Katedre za upravno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti, bo prispeval razlago pravnih okvirov in delovanja javne uprave. V kampanjah se pogosto obljublja spremembe, ki se 'slišijo preprosto', a v praksi trčijo ob zakonske postopke, pristojnosti, roke in ustavne omejitve. Dr. Kos poudarja: "Volitve so priložnost, da oblastnikom nastavimo ogledalo in da hkrati izrazimo svoje zaupanje tistim, ki so nas s svojimi vrednotami in rešitvami prepričali v to, da bodo v naslednjem mandatu delali v naše skupno dobro."

Njuna vloga ni politično komentiranje, temveč strokovna razlaga, kaj številke pomenijo in kaj pravila dejansko dovoljujejo.

Kje spremljati Dejstva?

Preverjene analize boste lahko spremljali vsak dan na 24ur.com, ob torkih, četrtkih in nedeljah v oddaji 24UR, 7. marca tudi v sobotni oddaji.

