Dejstva o dejstvih o dobrem milijonu na mandat evropskega poslanca

"Kot pojasnjeno zgoraj, gre pri 'pavšalu' oziroma splošnem nadomestilu za neto znesek. Ker se je ta skozi leta spreminjal (od začetka do konca tega mandata se je povzpel s 4.299 evrov leta 2014 do 4.513 evrov leta 2019), bi bilo bolj korektno, da bi seštevek temeljil na dejansko prejetih nadomestilih evroposlanca v tekočem mandatu – ob predpostavki, da ga evroposlanec zaključi in da se bo naslednji sklic parlamenta prvič sestal 1. julija 2019 (trenutni se je prvič sestal 1. julija 2014). Trenutni poslanec bo torej do konca mandata prejel skupno 261.648 evrov neto splošnega dodatka."

Če imate drugačne podatke kot predstavniki Evropskega parlamenta in ste prepričani, da so vaši bolj pravi, jih na to lahko opozorite.

"V TV-grafiki ste zapisali, da znaša dodatek za splošno porabo 4.500 evrov, dejansko pa v letu 2019 znaša 4.513 evrov (grafika v tekstu Mihe Plementaša sicer vsebuje pravi znesek) in se je skozi mandat spreminjal. Seštevek za povprečni petletni mandat (270.780 evrov) je napačen, saj seštevek za pet let znaša 216.624 evrov (evroposlanci začnejo in končajo mandat sredi koledarskega leta), pri čemer znesek ni bruto, kot ste navedli, temveč neto."

4.

Razkrinkvanje.si:

"Navedli ste še dnevnico v višini 320 evrov /.../ V grafiki ste zapisali, da je skupni znesek dnevnic na poslanski mandat 294.400 evrov, kar ste izračunali na podlagi povprečne navzočnosti v Bruslju štiri dni na teden, pomnoženo s 46 tedni na leto in petimi leti."

Naš komentar: Tako je.

5.

Razkrinkvanje.si:

"Po koledarju evroposlanskih dejavnosti za leto 2019 je letos načrtovanih 163 dni za plenarna zasedanja, sestanke delovnih skupin in za delo političnih skupin, a letošnje leto je volilno. Lani je bilo temu delu namenjenih 146 dni. (Uradne podatke še čakamo.) Če za osnovo vzamemo sredino, 155, saj so letos štirje dnevi namenjeni volitvam, znaša ocena vsote dnevnic, ki jih evroposlanec s 100-odstotno navzočnostjo prejme vsako leto, 49.600 evrov oziroma 198.400 evrov. To je ocena, saj je končni znesek odvisen od prizadevnosti posameznega poslanca."

Naš komentar:Če vaše izbrano leto (163 dni) pomnožimo z višino dnevnic, dobimo zmnožek 52.160 evrov. Naš izračun (320 evrov x štirje dnevi na teden x 46 delovnih tednov) pokaže 58.880 evrov. Vaša 'analiza', s katero izpodbijate naše podatke, je izračun povprečja števila dni plenarnih zasedanj v letošnjem in lanskem letu. Zakaj niste vzeli povprečja za vsa leta od ustanovitve Evropskega parlamenta (letnico boste našli na spletni strani)?

Več: Dober milijon evrov za mandat evropskega poslanca

6.

Razkrinkvanje.si:

"Prav tako dobijo dnevnico v višini 160 evrov za sestanek izven EU, če se podpišejo v registru navzočnosti, pri čemer jim Evropski parlament hotelske stroške povrne ločeno (pri prvi dnevnici so vključeni)."

Naš komentar: Ker o tem v našem članku nismo pisali, ne razumemo, zakaj prosite za komentar.

Več: Dober milijon evrov za mandat evropskega poslanca

7.

Razkrinkvanje.si:

"Navedli ste, da evroposlancem povrnejo vse potne stroške, kar ne drži. Evropski parlament jim ob predložitvi dokazov povrne dejanske potne stroške za potovanja med Brusljem in Strasbourgom ter največ do 4.454 evrov na leto za poslovna potovanja znotraj in zunaj države, v kateri so bili izvoljeni."

Naš komentar:Tako je: zapisali smo, da Evropski parlament poslancem povrne vse potne stroške in ne le dejanskih (imate prav: zgolj predvidevali smo, da jim povrnejo le dejanske stroške za prevoz na delo in ne vseh; kot pravijo Američani, assumption is the mother of all f*** ups*). Prijazno opominjamo (tudi ta podatek je javno dostopen na spletni strani Parlamenta), da dobijo povrnjene ne le potne stroške za potovanja med Brusljem in Strasbourgom: "Večina srečanj Evropskega parlamenta, kot so plenarna zasedanja ter seje odborov in političnih skupin, poteka v Bruslju ali Strasbourgu. Poslancem se ob predložitvi računov povrnejo dejanski stroški vozovnice za udeležbo na teh srečanjih ..."’ Zato ponavljamo: če imate drugače podatke kot predstavniki Evropskega parlamenta in ste prepričani, da so vaši bolj pravi, jih na to lahko opozorite.

8.

In še za Razkrinakvanje.si:

"V prispevku, objavljenem aprila v sklopu Dejstev na 24ur.com, so dobili Milan Zver, Romana Tomcin Patricija Šulin zeleno luč glede pripravljenosti razkrivanja podatkov o porabi splošnega nadomestila, četudi obenem trdijo, da so to pripravljeni storiti le, če bo prišlo do odločitve o varovanju teh podatkov. Zanima nas, zakaj ste se odločili za zeleno luč, če so izrecno navedli, da jih ne bodo razkrili?"

Naš odgovor: Na vprašanje "Bi bili pripravljeni predlagati razkritje potrošnje 4.500 evrov nadomestila splošnih stroškov? Če, kako?" so nam vsi trije evropski poslanci SDS poslali isti odgovor, ki ga skoraj pravilno citirate: "Če bo v prihodnosti odločitev o varovanju teh podatkov umaknjena, bomo slovenski poslanci Evropske ljudske stranke takšno odločitev seveda upoštevali."Iz tega odgovora nismo razumeli, da slovenski poslanci EPP nasprotujejo razkritju teh stroškov (v nasprotju s Francem Bogovičem, ki ima pri tem pomisleke).

*Predvidevanje je mati vse zaj**ov.