Dejstva
Dejstva o varnosti V ŽIVO: kdo ima načrt, ne izgovorov?

Ljubljana, 06. 03. 2026 19.27 pred 3 urami 1 min branja 10

Avtor:
Dejstva
Tretje soočenje v Novem mestu

Varnost danes ni samoumevna – ne doma ne v svetu. To je glavna tema nocojšnjega tretjega predvolilnega soočenja na POP TV, ki poteka v Novem mestu. K voditelju Janiju Muhiču so prišli predstavniki osmih političnih strank, ki po raziskavah kotirajo najvišje – predsedniki in ministri. Prenos soočenja lahko spremljate tudi na naši spletni strani in na VOYO. Tudi tokrat ekipa rubrike Dejstva v živo preverja: kdo ima načrt in kdo le izgovore?

19.59

Gostje v novomeškem studiu so: Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), Zvonko Černač (SDS), Meira Hot (SD), Asta Vrečko (Levica), Marko Lotrič (NSi, SLS, Fokus), Anže Logar (Demokrati Anžeta Logarja), Zoran Stevanović (Resni.ca) in Jasmin Feratović (Pirati).

19.57

Spremljajte soočenje V ŽIVO

Soočenje o varnosti: kdo ima načrt, ne izgovorov? lahko V ŽIVO spremljate na naši spletni strani 24ur.com in na VOYO.

19.55

Dejstva s strokovnjakoma

Tudi tokrat bo ekipa rubrike Dejstva v živo preverjala: kdo ima načrt in kdo le izgovore? Vsebino bo podpr priznan strokovnjak, pravnik dr. Marjan Kos.

Izbruh novih konfliktov po svetu: kako varne se počutimo? Kako bo nova kriza udarila po naših žepih? Kako bomo živeli ob še višjih cenah hrane in energentov? Smo v Sloveniji in Evropi pripravljeni na morebiten nov val migrantov?

O varnosti doma vse glasneje opozarjajo tudi policisti. Varnostna realnost bo udarila po ljudeh, ne po vladi, pravijo. Z raketami v bloke, z nožem nad voznika avtobusa, včeraj pa sredi stanovanjskega naselja tudi z mahanjem z noži, zaradi česar so policisti streljali.

Gostje v soočenju so: Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), Zvonko Černač (SDS), Meira Hot (SD), Asta Vrečko (Levica), Marko Lotrič (NSi, SLS, Fokus), Anže Logar (Demokrati Anžeta Logarja), Zoran Stevanović (Resni.ca) in Jasmin Feratović (Pirati).

In varnost vsak dan na cesti. Kaj vse izgubljamo v zastojih - živce, čas, milijone. Z vsako menjavo vlade se zamenjajo tudi prioritete: eni bi avtoceste, drugi vlake. Kdo bo to presekal? Kdaj bomo dobili vsaj tretji pas avtocest? In kdaj bo vlak resna alternativa, da bi iz Novega mesta v Ljubljano prišli v dobre pol ure, ne v skoraj dveh?

Če v Sloveniji vsako leto zaradi korupcije ne bi poniknilo – po nekaterih ocenah – 3,5 milijarde evrov, bi s tem denarjem lahko zgradili polovico novega avtocestnega križa. Vsako leto.

Nocoj so v studiu predstavniki osmih političnih strank, ki po raziskavah kotirajo najvišje – predsedniki in ministri.

Tudi nocoj vsebino Dejstev podpira priznani strokovnjak, pravnik dr. Marjan Kos.

Dejstva volitve2026
pusi
06. 03. 2026 20.46
Je pernati povedal od kje so ga arabci resevali?
-1
proofreader
06. 03. 2026 20.09
Samo da ni Golob.
+0
jedupančpil
06. 03. 2026 20.56
samo da ne več levo, skrajno levo .... pa bomo bolje živeli
+1
Julijann
06. 03. 2026 19.51
O kršenju " mednarodnega prava" glede napada na Iran se ve kdo bo govoril. Bi jih pa sam vprašal, a to je pravično, da nek režim več kot 40 let ubija lastne državljane? Je prav, da se odstranjuje opozicija, je prav in humano, da se do smrti pretepa ženske, dekleta, ki nimajo slučajno rute prav zavezano.
+3
tech
06. 03. 2026 19.58
Res je, bolj humana je tista država, ki pusti žensko umreti na cesti, ker nima sklenjenega dovolj visokega zavarovanja.
+6
proofreader
06. 03. 2026 20.09
Kaj pa država ki ženskam trga 13% plače vsak mesec za zdravstvo in ne morejo dobiti ginekologa?
+4
Naiskreni
06. 03. 2026 20.22
ampak bi ga lahko imela. ne primerjati smrt jalove osebnosti, ki noce sprejeti pomoci in se OD, kot pa strel v glavo nastnici, ki se ni hotela porociti. ali se je zaljubila. ali je snela bohnadej ruto v javnosti.. ali je zato samo bicanje? mhm, slisi se kot bolj kot paradižnikova mezga na tepihu, kot paradiž. 🤣
-1
Kameleon Kiddo
06. 03. 2026 20.50
Mislim kdor verjame da je vzrok napada pretepanje iranskega naroda je z lune pado.
-1
jedupančpil
06. 03. 2026 19.50
meeeegla, še pred štartom :)
+2
tech
06. 03. 2026 19.48
V največjo nevarnost nas spravljajo EU politiki, ki apatični opazujejo agtesijo ZDA in Izraela. Če je to nova realnost EU politike, nas ne reše nobeno oboroževanje, ker po koncu tega ne bomo imeli več kje živet. Treba je ostro sankcionirat države, ki se ne držijo mednarodnega prava, tudi če to pomeni za par let manjša gospodarska rast. V primeru prave svetovne vojne, ne bomo več rabli gospodarske rasti.
+5
bibaleze
