Dejstva, ozadje, interpretacija so ključni, sicer bi v Bruselj lahko poslali računalnik

Zaokrožujemo tretjo 'evropsko' etapo Dejstev. Uspešno in pogumno. Ne glede na zajetno množico poskusov politike in njihovih propagandistov, da nas diskreditira, nam podtika, celo grozi, smo še tretjič razgaljali predvolilne nesmisle in populistično poceni nabiranje političnih točk na podlagi napačnih in izmišljenih podatkov, trganja iz konteksta, načrtnega širjenja laži. In še enkrat več postali slaba vest politikov.

Dejstva sta podkrepila naša strokovna sodelavca dr. Marko Lovec, profesor na Fakulteti za družbene vede in Špela Majcen Marušič, soustanoviteljica bloga EU360. Majcnova je poudarila, "da preverjanje dejstev predstavlja nekakšen most, preko katerega manipulirana ali nepravilna dejstva ne pridejo." Lovec pa, "ni pomemben samo podatek, temveč tudi ozadje, pomen in interpretacija. Sicer bi lahko namesto poslancev v Bruselj in Strasbourg poslali računalnik." Hvala za pogum in izjemno delo Špela Majcen Marušič in dr. Marko Lovec, zato njuni pronicljivosti dajemo zadnjo besedo.

Komentar dr. Marka Lovca Informacije so pomembne za odločanje. Informacijska družba ima pri tem svoje prednosti pa tudi slabosti – poplavo informacij in nove medije kot so družabna omrežja, ki omogočajo bliskovito širjenje informacij brez preverjanja in, pogosto, navedbe vira. Laž, ki je nihče ne demantira, je kot resnica. Politiki to s pridom izkoriščajo. Evropske volitve so zaradi oddaljenosti in kompleksnosti EU že tradicionalne dovzetne za različne oblike prikrajanj. V prvi vrsti je to napačno razumevanje pristojnosti in mešanje z domačo politiko. Morda se nam zdi to nedolžno vendar diskriminira tiste, ki se dejansko ukvarjajo z Evropsko politiko napram tistim, ki se igrajo v domačem peskovniku. Namesto poznavalcev evropske politike izvolimo odslužene domače politike. Žal so za večino velikih strank pri nas evropske volitve priložnost za nagrajevanje odsluženih kadrov in reševanje podobnih znotraj-strankarskih razmerij. Računali so na zveste volivce, širše mobilizacije pa si niso želeli, zato so bile kampanije anemične in predvidljive. Desna sredina je, toliko, da so naredili razliko, prevzemala mehko protimigrantsko retoriko, leva sredina pa strašila pred desnim populizmom. Večina ljudi si bo najbrž zapomnila samo to, da je nekdo omedlel med enim izmed soočenj – morda zaradi dolgčasa. Volivci lahko zamerimo nekaterim novim strankam, da so poizkusile zgolj z novimi obrazi, ne pa tudi z vsebino, zadostnim terenskim delom ipd. in tako niso predstavljale dovolj resne grožnje starim silam. Napačna dejstva pridejo šele za omenjenim. Njihovo preverjanje ima – kot smo izkusili – svoje pasti. Na eni strani nas sili v faktografskost, ki je privlačna zaradi navidezne objektivnosti. Vendar pa, kot smo ugotovili pri vprašanju o zadnji knjigi Varufakisa (bibliografsko »Adults in the room« ni njegova zadnja knjiga) ni pomemben samo podatek, temveč tudi njegovo ozadje, pomen in interpretacija. Sicer bi lahko namesto poslancev v Bruselj in Strasbourg poslali računalnik. Na drugi strani lahko konceptualna vprašanja, na primer o Orbanovi migrantski politiki, ki je med stroko deležna kritik, medtem ko jo nekateri politiki vztrajno uporabljajo kot znak učinkovitosti, povzročijo občutek vrednotnih razhajanj. Nato pa je tu še tretji problem – kaj narediti s kandidatom oz. kandidatko, ki daje tako splošne izjave, da ni kaj preverjati, kar v povzetku izgleda, kot da je povedal(a) vse prav? Ta in druga vprašanja ne zahtevajo samo modrosti ampak tudi pogum. V tem smislu bi novinarjem čestital za občutljivo odločitev, da na soočenje ne povabijo kandidata stranke, ki je sicer v času kampanije dosegala določeno javnomnenjsko podporo, a ni predstavila nikakršnega evropskega programa.