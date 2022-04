DEJSTVA: Podražitve, pokojnine in mladi, kako točne podatke so navajali politiki?

V oddaji Svet na Kanalu A so se danes soočili štirje predsedniki strank: Janez Janša (SDS), Robert Golob (Gibanje Svoboda), Tanja Fajon (SD) in Matej Tonin (NSi). Prvič v tej kampanji sta se soočila tudi glavna favorita za zmago Janša in Golob. Novinarji Dejstev smo verodostojnost izjav politikov tudi tokrat preverjali v živo.

Janša: Cene elektrike za gospodinjstva smo znižali za 40 odstotkov Janez Janša (SDS) je izjavil, da so cene elektrike za gospodinjstva oziroma za odjemalce znižali za skoraj 40 odstotkov. Zneski na marčevskih položnicah za elektriko so se znižali zaradi zamrznitve plačevanja omrežnine in nekaterih dajatev. Kot pojasnjujejo na Petrolu, je znižanje odvisno od več dejavnikov, kot so na primer količina odjema in priključna moč. Zato nekateri dobavitelji na vprašanje, za koliko so se zneski znižali, odgovarjajo v absolutnih številkah, nekateri pa v odstotkih. GEN-I: V primeru obračuna po deljeni tarifi VT in MT za približno 46 odstotkov pri obračunski moči 3 kW oz. 56 odstotkov pri obračunski moči 10 kW. V primeru obračuna po enotni tarifi ET za 44 odstotkov pri obračunski moči 3 kW oz. 54 odstotkov pri obračunski moči 10 kW. Petrol: Za povprečnega gospodinjskega odjemalca, ki ima po podatkih Agencije za energijo 4,1 MWh letnega odjema električne energije in priključno moč 7 KW, se je znesek na položnici za februar v povprečju znižal za okoli 30 evrov. ECE: Povprečnemu gospodinjskemu odjemalcu se je znesek na mesečnem računu znižal za okvirno 29 evrov. Energija plus: Končni znesek na položnici za povprečno porabo gospodinjskega kupca v obdobju februar do april bo nižji za približno 30 evrov na mesec oziroma za okoli 43 odstotkov.

Vlada ni znižala cene elektrike, ampak je z ukinitvijo omrežnine in nekaterih dajatev znižala zneske na položnicah. Za koliko odstotkov se je znesek znižal, je odvisno od vsakega primera posebej. Na Petrolovih položnicah, ki jih je 10. marca na Twitterju objavil minister Jernej Vrtovec, je znesek nižji za skoraj 39 odstotkov – za toliko, kot je navajal predsednik vlade. Izračuni dobaviteljev, ki so nam jih poslali, kažejo celo na višje odstotke.

Matej Tonin o podražitvah zaradi vojne v Ukrajini Matej Tonin (NSi) pravi, da so se podražitve zgodile zaradi vojne v Ukrajini. Podražitve cen življenjskih potrebščin, kar je posledica predvsem dviga cen energentov, so se začele več mesecev pred začetkom vojne v Ukrajini (ta se je začela konec februarja letos). Cene energentov so se lansko jesen zvišale iz različnih razlogov, po takratnih pojasnilih vlade so posledica oživitev gospodarstev po pandemiji in povečanega povpraševanja po energiji, zmanjšane dodatne oskrbe Evrope s plinom zaradi tehničnih težav in nižjih naložb, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in manjše proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov kot običajno.

Sta plin in nafta v Sloveniji res zgolj ruskega porekla? Robert Golob (Gibanje Svobode) pravi, da 100 odstotkov nafte in plina uvozimo iz Rusije. Slovenski trgovci oziroma dobavitelji največ plina uvozijo čez Avstrijo. V kraju Baumgarten tik pred slovaško mejo stoji plinsko vložišče, ki velja za največje skladišče plina v Avstriji. Od tam Slovenija pripelje kar 90 odstotkov celotne količine zemeljskega plina. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, tudi Avstrija veliko večino plina uvozi iz Rusije. Preostali del, približno 10 odstotkov, pa uvažamo neposredno iz Rusije. Precej podobno je tudi pri uvozu nafte, ki jo prav tako v celoti uvažamo. Po podatkih ministrstva za infrastrukturo iz Rusije neposredno pripeljemo dobrih 20 odstotkov, približno 70 odstotkov kupimo drugod, a je poreklo nafte še vedno rusko. Preostalih 10 odstotkov nafte, ki je porabimo, pa je mešanega porekla (npr. ZDA, Katar, Savdska Arabija).

Se je lani iz Slovenije res izselilo 8.000 mladih, kot trdi Tanja Fajon? Tanja Fajon (SD): "V enem letu se je 8.000 mladih ljudi izselilo iz Slovenije in si išče boljše priložnosti drugje." Janez Janša: "Samo, da razčistimo: v katerem letu se je 8.000 mladih izselilo?" Fajon: "Po podatkih, ki jih imam, lani." Statistični urad za lansko leto podatkov še ni objavil, najbolj sveži so iz leta 2020, ko se je iz Slovenije odselilo 17.745 prebivalcev, od tega 5.811 slovenskih državljanov in 11.934 tujih. Če podrobneje pogledamo mlade, stare od 15 do 34 let, pa lahko ugotovimo, da se je leta 2020 v tujino preselilo 7.592 mladih, ki so pred tem (vsaj nekaj časa) živeli v Sloveniji.

Ker je prvakinja Socialnih demokratov navajala napačno leto, do 8.000 izseljenih pa je zmanjkalo 408 mladih, se je kazalec na našem merilnem orodju pomaknil na previdno.

