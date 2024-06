Dejstva: Ali res vsa stroka nasprotuje evtanaziji?

"Vsa stroka je jasno povedala, da tega ne podpira in trpljenje je del življenja in življenje je treba spoštovati," je glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja povedala poslanka in kandidatka krščanskih demokratov za Evropski parlament Vida Čadonič Špelič .

Zdravniške organizacije so se do evtanazije opredelile že večkrat. Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Komisije za medicinsko etiko, Slovenske medicinske akademije in ljubljanske medicinske fakultete so lani poleti, ko so zagovorniki evtanazije v parlamentarni postopek vložili zakonski predlog, na tiskovni konferenci sporočili, da je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja po njihovo v neskladju z medicinsko etiko in ustavo. So pa nekateri zdravniki evtanazijo individualno podprli.

Kaj pa ostali zaposleni v zdravstvu, denimo medicinske sestre? Kot je že lani opozorila članica delovne skupine za paliativno zdravstveno nego in oskrbo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije Andreja Peternelj, so zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja tako naklonjeni kot nenaklonjeni. Kot so pojasnili, so manj naklonjeni zaradi kodeksa etike dela in predvidenega postopka pomoči pri umiranju, naklonjenost pa izvira iz nemoči, ko zdravstveni delavci spremljajo umirajoče bolnike.

