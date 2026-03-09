Naslovnica
Dejstva
Dejstva V ŽIVO: davki, plače in gospodarstvo

Ljubljana, 09. 03. 2026 15.54

Avtor:
Dejstva
Volilno soocenje v Novem mestu

Politično ozračje pred volitvami je pregreto, vojna na Bližnjem vzhodu pretresa energetske trge, posledice pa občutimo tudi doma. Kako bomo živeli v prihodnjih mesecih in letih? To bo osrednja tema nocojšnjega, že četrtega soočenja v Kranju. Voditelj Uroš Slak bo soočil predsednike osmih političnih strank, njihove izjave pa bomo tudi nocoj V ŽIVO preverjali v rubriki Dejstva.

19.52

Kako bomo živeli v naslednjih štirih letih? Kaj čas po volitvah prinaša za življenja in denarnice vsakega izmed nas, kaj čaka naše gospodarstvo? Soočenje lahko V ŽIVO spremljate na naši spletni strani 24ur.com in na VOYO.

19.50

Soočenje bo nocoj v živo v proizvodnih prostoruh podjetja Kontron, nekdanjega Iskratela v Kranju. Predsednike političnih strank - Janeza Janšo, Roberta Goloba, Luko Mesca, Anžeta Logarja, Matjaža Hana, Jerneja Vrtovca, Zorana Stevanovića in Jasmina Feratovića - bo soočil Uroš Slak.

19.46

Dejstva s strokovnjakoma

Tudi tokrat bo ekipa rubrike Dejstva v živo preverjala: kdo ima načrt in kdo le izgovore? Vsebino bosta podprla priznana strokovnjaka, pravnik dr. Marjan Kos in in ekonomistka dr. Mejra Festić.

Kako bomo živeli v naslednjih štirih letih?

Nižji davki, manjše obremenitve gospodarstva ali pa nas čakajo še višji davki, cene bencina, obdavčitev premoženja? Odgovore bomo iskali s predsedniki strank ob 20.05 na POP TV.

Z nami bodo predsedniki osmih strank, ki jim javnomnenjske ankete napovedujejo najboljše rezultate. O gospodarskih temah bodo spregovorili predsednik SDS Janez Janša, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, koordinator Levice in Vesne Luka Mesec, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednik SD Matjaž Han, predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik Resnice Zoran Stevanovič in predsednik Piratov Jasmin Feratović.

Tudi nocoj bosta vsebino Dejstev podprla priznana strokovnjaka: pravnik dr. Marjan Kos in ekonomistka dr. Mejra Festić.

Dejstva volitve2026
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Grickoficko
09. 03. 2026 20.14
Kar bo storjeno je že vse zmenjeno sam za stolčke pa peneze se borijo
Odgovori
0 0
Grickoficko
09. 03. 2026 20.13
To kar govorijo je vse brezpredmetno za nas a ne za nastopajoče.
Odgovori
0 0
FineFine
09. 03. 2026 19.52
Joj samo vi ne preverjat dejstev. Ste falili 2 soočenji zapored. Ste isti kot Ninamedia - totalno mimo.
Odgovori
-1
0 1
DasaizDalasa
09. 03. 2026 19.52
Kdor si želi še večjih davkov in obremenitev mora brez zadržkov takoj ko bo možno voliti svobodo.
Odgovori
+0
1 1
Misika1967
09. 03. 2026 19.57
Kdor si zeli minimalno placo,da ostane brez bozicnice,da se zdravstvo sprivatizira ta naj voli sđs
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
