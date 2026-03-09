Dejstva V ŽIVO: davki, plače in gospodarstvo

Nižji davki, manjše obremenitve gospodarstva ali pa nas čakajo še višji davki, cene bencina, obdavčitev premoženja? Odgovore bomo iskali s predsedniki strank ob 20.05 na POP TV.

Z nami bodo predsedniki osmih strank, ki jim javnomnenjske ankete napovedujejo najboljše rezultate. O gospodarskih temah bodo spregovorili predsednik SDS Janez Janša, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, koordinator Levice in Vesne Luka Mesec, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednik SD Matjaž Han, predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik Resnice Zoran Stevanovič in predsednik Piratov Jasmin Feratović.

Tudi nocoj bosta vsebino Dejstev podprla priznana strokovnjaka: pravnik dr. Marjan Kos in ekonomistka dr. Mejra Festić.