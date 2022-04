DEJSTVA: Ali predsedniki strank navajajo pravilne podatke?

Šarec: Zaradi korupcije nastane 3,2 milijarde evrov škode

V sporočilu nevladne in neprofitne organizacije Tranparency International (6. december lani) so letno škodo zaradi korupcije v Sloveniji ocenili na tri in pol milijarde evrov: "Letna škoda zaradi korupcije v Sloveniji je ocenjena na 3,5 milijarde evrov. Za predstavo: s tem denarjem bi lahko v enem letu plačali več velikih infrastrukturnih projektov, ki sicer potekajo več let."