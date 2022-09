Delno državni zavarovalnici bosta gradili zasebno bolnišnico v prestolnici

"Tja, kjer je denar, pridejo samo tisti, ki imajo denar, zato ljudje brez denarja ne bodo imeli pravočasnega dostopa do zdravstvenega varstva. Zlasti starejši najbolj potrebujemo zdravstveno varstvo, ker se soočamo s kroničnimi boleznimi, jemljemo zdravila in smo zaradi tega posledično dragi za državo." Tako gradnjo zasebne bolnišnice vidi upokojenka Mateja Kožuh Novak , ki je dolga leta delala v našem javnem zdravstvu kot ginekologinja, pred leti je bila tudi predsednica Zveze društev upokojencev. Če bodo zavarovalnice delale svoje bolnišnice in domove, je neposredna, bo to razpad javnega zdravstvenega sistema.

Bolnišnica ob krožnem križišču med Kranjčevo in Štajersko cesto bo velika 18.600 kvadratnih metrov, v njej bo do 80 bolnišničnih postelj, specialistične ambulante pa bodo sprejemale do 400 pacientov na dan. Imela bo ambulante, laboratorij, radiološki oddelek, kardiološki oddelek, male operacijske dvorane, dnevno bolnišnico, kolonoskopijski in gastroskopski oddelek. Bolnišnico, ki bo stala 17,5 milijona evrov brez DDV, bodo po načrtih gradili 16 mesecev.

Diagnostični center Bled sta leta 2019 prevzeli dve slovenski zavarovalnici – Zavarovalnica Triglav in Sava Re , obe imata 40,7-odstotni lastniški delež. Slabih 20 odstotkov je v lasti diagnostičnega centra. Zavarovalnica Triglav in Sava Re sta obe delno v državni lasti. "Medicinski center je trenutno v fazi projektiranja in bo omogočal boljšo dostopnost in višjo kakovost na področju razvoja novih zdravstvenih storitev in bolnišničnega zdravljenja, hkrati pa prinesel osnovo za nadgradnjo raznovrstnih specialističnih in diagnostičnih pregledov, ki jih DCB že sedaj izvaja (tudi v okviru koncesije)," pojasnjujejo v Sava Re.

Ostale informacije o zasebni bolnišnici ostajajo javnosti skrite. Tako Diagnostični center Bled kot njegovi lastnici – Zavarovalnica Triglav in Sava Re – so zavrnili izjavo pred kamero. Skrivnost ostaja tudi podoba bolnišnice, kot so nam pojasnili v inženirsko-svetovalni družbi IBE , ki jo je DC Naložbe najel kot projektanta, zaenkrat še nimajo dovoljenja od investitorja, da bi podobo bolnišnice razgalili. Pri podobi bolnišnice je sodeloval tudi projektivni biro Arhitektura MJ.

Po mnenju Bojane Beovič , predsednice Zdravniške zbornice, zasebna bolnišnica lahko pomeni obogatitev v smislu dodatnih možnosti in kapacitet, ampak mora biti uravnotežena z državnim zdravstvenim sistemom, zato da ne pride do strogega ločevanja in delitve pacientov na tiste, ki si bodo lahko privoščili, in tiste, ki si ne morejo. "Država oz. državni zdravstveni sistem mora vedeti, kaj je tisto, kar mora biti dostopno vsem, kar je za zdravje ljudi res pomembno. Potem so pa še dodatne stvari, ki si jih lahko nekateri privoščijo, drugi malo manj. Tako zbran denar pomeni storitev za tega, ki je to lahko plačal, in na ta način nastane prostor za osebo, ki tega ni mogla plačati."

Družinski zdravnik Rok Ravnikar iz Zdravstvenega doma Kamnik pravi, da zdravnike zanima predvsem to, ali imajo v svojem delovnem okolju zagotovljene pogoje, kjer se lahko v popolnosti strokovno odločajo v dobro pacienta. "Paciente manj zanima, ali bodo oskrbljeni v javni ali zasebni bolnišnici ali državni ustanovi, ampak ali bo njihova oskrba varna, strokovna in predvsem pravočasna. To pa je v Sloveniji problem."

In kako preprečiti to polarizacijo? "Prav gotovo z okrepitvijo državnega sistema oz. s pristopom, da ne govorimo več o javnih in zasebnih izvajalcih, ampak o tem, kaj je treba v javnem zdravstvenem sistemu ljudem zagotavljati. Treba je določiti cene in kakovost, nato pa morajo izvajalci zagotavljati nivo storitev, ki so res potrebne za zdravje."

"Te okoliščine naredijo odličen milje, kjer so se sposobni posamezniki znašli, spretno izkoriščajo stisko, potrebo bolnikov in nesposobnost javnega sistema, da bolnikom vrne njihovo zdravje."

Dejstvo je, pravi Teodor Pevec, strokovni direktor Splošne bolnišnice Ptuj, da potrebe po zdravstvenih storitvah v vseh družbah zavoljo staranja prebivalstva, večjih zahtev in poznavanja s strani laične javnosti naraščajo. "Javni zdravstveni sistem je omejen tako s človeškimi kot finančnimi viri. Še takrat, ko bi javni sistem zmogel narediti več, nimamo vzvodov, da bi izvajalce nagradili. Očitno se ta del namerno ne želi rešiti. Bodisi iz slovenske zavisti, da nekdo ne bi zaslužil, ali zavoljo nezmožnosti postaviti pravila, ki bi omogočala zaposlenim v javnem zdravstvu, če želijo, delajo več in so za to tudi plačani." Te okoliščine pa "naredijo odličen milje, kjer so se sposobni posamezniki znašli, spretno izkoriščajo stisko, potrebo bolnikov in nesposobnost javnega sistema, da bolnikom vrne njihovo zdravje."

V Splošni bolnišnici Jesenice investiranju v podhranjen zdravstveni sistem ne nasprotujejo, tudi če investicija ni iz javnih sredstev, ob čemer moramo ohraniti javno zdravstvo, pravijo. "Storitve javnega zdravstvenega sistema se lahko zagotovijo tudi s kombinacijo javnih in zasebnih zdravstvenih centrov, pri čemer naj glavnina ostane javna. Varstvo pravic pacientov urejata regulativa in nadzor, ki je neodvisen od lastništva in mora biti enak ne glede na lastništvo."

Delamo medicino iz leta 2022 v infrastrukturi iz leta 1970

Osrednja bolnišnica v državi UKC Ljubljana se ogne odgovoru o vplivu, ki bi ga zasebna bolnišnica lahko imela na javne zavode, predvsem glede odhajanja najbolj usposobljenih zdravnikov in medicinskih sester. Pojasnijo le, ker spadajo "zgolj med izvajalce zdravstvenih storitev v Sloveniji, bi se težko opredelili glede vpliva na zdravstveni sistem v celoti". Predlagali so, naj se obrnemo na pristojno ministrstvo.