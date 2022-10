Deveterica večnih županov – kdo bo vztrajal in kdo ima dovolj?

Za nova štiri leta na čelu občine Brda se je odločil 77-letni Franc Mužič ; županovanje ni poklic, ampak poslanstvo, pravi. Je pa napovedal, da bo, če bo izvoljen, to njegov zadnji mandat. Na lokalnih volitvah leta 2018 je kot neodvisni kandidat zmagal v prvem krogu. Bo letos drugače? Komisija za preprečevanje korupcije je namreč marca odločila, da je lanskega maja v postopku izbire ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo kršil integriteto. Mužič sicer obtožbe zanika in pravi, da je povedal le svoje mnenje in ni izvajal pritiska pri izbiri ravnatelja.

Primer Gornji Petrovci

Med večne župane se uvršča tudi Franc Šlihthuber, ki bo prav tako kandidiral še osmič. Gornji Petrovci so občina z okoli 2.000 prebivalci, njihova povprečna starost je po podatkih Statističnega urada ena najvišjih v državi, 48 let in pol. So občina z najnižjo povprečno plačo v Sloveniji, 1.318 evrov znaša, in s 5,6 milijona evrov med najbolj zadolženimi na prebivalca, 2.801 evrov dolga na vsakega. Po uspešnosti pri črpanju evropskih sredstev na prebivalca pa po podatkih Ministrstva za finance med zadnjimi – povprečno le slab evro. Od Računskega sodišča so leta 2019 v reviziji poslovanja dobili negativno mnenje. Poleg tega se mora župan na Sodišču v Murski Soboti zagovarjati zaradi sumov oškodovanja upnikov in dajanja podkupnine. Je tudi zastopnik Nogometnega kluba Križevci, ki mu je občina Gornji Petrovci v zadnjih 19-ih letih po podatkih Erarja nakazala več kot 700.000 evrov, v povprečju 37.000 na leto. Šlihthuber gre po nov mandat tudi s podporo Nove Slovenije.

Za osmi mandat na čelu občine Cerklje na Gorenjskem se bo potegoval Franc Čebulj. Občina je dobila več priznanj Slovenske turistične organizacije za najbolj urejen in gostoljuben kraj v Sloveniji, uvrščajo jo tudi med naselja z najvišjo kvaliteto življenja pri nas.

Najmlajši v tem izboru je Matjaž Švagan, ki je pri 30 prvič postal župan Zagorja ob Savi in bo kandidiral tudi letos s stranko Zagorje gre naprej. Napovedal je dokončanje vrste projektov, med največje primere sramote v državi zagotovo sodijo Medijske toplice: našli so investitorja, naslednje leto naj bi sprejeli podroben prostorski načrt.

Kot kandidat NSi bo na letošnjih županskih volitvah ponovno nastopil župan Rogatca Martin Mikolič, ki bo iskal podporo tudi drugih strank.

Župani, ki imajo po sedmih mandatih dovolj

Da ne bosta več kandidirala, sta se poleg Antona Kovšeta odločila tudi župan Juršincev Alojz Kaučič in župan Odrancev Ivan Markoja. Kaučič je za Štajerski tednik takole pojasnil odločitev: "Tako kot vsi ostali sem samo človek in včasih izgubim živce. Zato se tudi umikam iz politike. Tistim, ki boste oziroma bodo kandidirali, želim veliko uspeha na volitvah."