Do leta 2024 bo moralo novega ginekologa iskati vsaj 172.000 žensk

Številka sicer temelji na normativih, ki jih je že davnega leta 2009 sprejel Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porodništvo (RSK), določajo pa, da je še sprejemljivo število pacientk na posameznega ginekologa 4000. A v praksi slovenski ginekologi to številko močno presegajo – v povprečju vsak skrbi za 4567 pacientk, pred dvema letoma je bila ta številka še višja, znašala je 4870. Posamezni ginekologi pa naštejejo tudi več kot 6000 pacientk.

Ambulanto najhitreje 'zapolnijo' nosečnice

Ena izmed ginekologinj s primarnega nivoja, ki je junija letos še vedno opredeljevala nove pacientke, je Tinkara Srnovršnik, ki deluje v ZD Ljubljana – Šiška. Do zdaj je kvoto že presegla, trenutno skrbi za približno 3500 žensk. A pri tem poudarja: številke so zelo relativne, saj je zasedenost ambulante odvisna predvsem od starostne strukture opredeljenih žensk. "Zelo veliko k zasedenosti ambulante prispevajo nosečnice, kar pomeni, da več ko imaš opredeljenih nosečnic, hitreje glede na merila ZZZS zapolniš ambulanto. To je tudi razlog za velike razlike v številu opredeljenih žensk med ambulantami v Sloveniji. Tako je denimo v ambulantah z opredeljenimi pet ali šest tisoč ženskami precej več takšnih, ki so svoj reproduktivni plan zaključile in prihajajo na preglede zaradi drugačnih težav (npr. (pred)menopavzalnih), glede na merila ZZZS pa so ovrednotene z manj količniki," nam je povedala v pogovoru junija.

Ginekolog je sicer dolžan sprejeti nove pacientke, ki si ga izberejo, a dokler ne doseže obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov v tej dejavnosti. Ta po podatkih ZZZS znaša 1470 glavarinskih količnikov. Pri izračunu teh sta ključnega pomena starost in nosečnost. Ženske v rodni dobi in nosečnice namreč prinesejo višje število glavarinskih količnikov kot npr. starejše ženske. Razlog za to je, da denimo ženske v starostni skupini med 20. in 39. letom potrebujejo več obravnav.