Do toplotnih črpalk tudi s subvencijami do šest tisočakov

Vse več gospodinjstev se odloča za zniževanje stroškov ogrevanja z vgradnjo toplotnih črpalk. Pri tem jim s subvencijami pomaga Eko sklad, ki je samo letos za to namenil dobrih 25 milijonov evrov. Subvencijo je mogoče dobiti tudi, če se odločimo, da se bomo namesto z oljem ogrevali na drva oziroma na biomaso. V nekaterih primerih znašajo tudi do 50 odstotkov priznane naložbe, je pa dobro vedeti, da subvencijo dobite v celotnem znesku le, če dokažete, da ste staro kurilno napravo odstranili iz hiše.

Obiskali smo družino Rabič, ki živi v 200 kvadratnih metrov veliki hiši na obrobju Ljubljane. Stroški ogrevanja s kurilnim oljem so bili visoki, pravi Jure Rabič. "Na leto smo porabili med dva in tri tisoč litri kurilnega olja, kar pomeni med dva in tri tisoč evrov stroškov na leto. Ker smo jih želeli zmanjšati, hkrati pa imeti za okolje manj obremenjujoč vir toplote, smo se lani odločili za toplotno črpalko." Ni bila pa menjava peči na kurilno olje s toplotno črpalko ravno poceni. Naložba je Rabičeve stala okrog 11.000 evrov, a jim je z 2500 evri subvencije pomagal Eko sklad.

Toplotne črpalke vse bolj priljubljene Prav lansko leto, ko so se odločili za menjavo stare kurilne naprave na olje s toplotno črpalko, je bilo število naložb v tak način ogrevanja rekordno. Po podatkih Eko sklada so tistega leta subvencionirali 15.392 naložb v toplotne črpalke, kar je skoraj še enkrat toliko kot leta 2022. Za to so namenili skoraj 34 milijonov evrov. Številka bo visoka tudi letos. Do danes je bilo 11.480 naložb, za to pa je šlo dobrih 25 milijonov subvencij.

Višji stroški ogrevanja zaradi napak, ki jih delamo "Še tako dobra toplotna črpalka pa ne pomaga znižati stroškov ogrevanja, če imamo slabo izolirano stavbo. V takih stavbah so potrebe po ogrevanju zelo velike, vgradnja toplotnih črpalk pa bi bila lahko izjemen strošek," pravi dr. Gašper Stegnar z Inštituta Jožef Stefan. Kot primer navaja vgradnjo toplotne črpalke v slabo izolirano hišo, v kateri so se lastniki najprej ogrevali na drva, pri čemer stroškov ogrevanja zaradi lastnega gozda niso imeli, ko pa so se odločili za toplotno črpalko, je bil račun za elektriko astronomski, 500 in več evrov na mesec.

Da toplotne črpalke niso nujno poceni vir ogrevanja, poudarja tudi energetski svetovalec Ivan Kenda. Opaža, da se že od julija nekateri pripravljajo na kurilno sezono ter zamenjujejo ali posodabljajo kurilne naprave, pri tem pa morda delajo tudi napake. "Če nekdo najprej vgradi kotel, potem pa gre v izolacijo, se lahko pokaže, da je ta kotel po vseh sanacijah stavbe za trikrat, štirikrat prevelik, in to je spet nepotrebna poraba," opozarja Kenda.

Ko govori o visokih stroških ogrevanja, Kenda izpostavlja tudi navade, ki jih imamo, denimo ali preveč kurimo in kakšne temperature imamo v prostorih.

Subvencije tudi za nakup kurilnih naprav na biomaso Od Eko sklada pa je mogoče dobiti finančno pomoč tudi za druge naložbe, ne le za toplotne črpalke. Družina Setnikar iz Škofje Loke, ki se je odločila, da se zaradi visokih stroškov ne bo več ogrevala z oljem, ampak z drvi, je dobila za vgradnjo kurilne naprave na drva 4500 evrov subvencije.

Naložb v kurilne naprave na biomaso, ki jih subvencionira Eko sklad, je sicer precej manj kot naložb v toplotne črpalke. Lani jih je bilo 2211, razdeljenih je bilo 8,2 milijona evrov subvencij, kar pa je sicer več kot leto prej, ko je za 2028 naložb v kurilne naprave na biomaso šlo 7,6 milijona evrov.

Koliko subvencij je mogoče dobiti? Višina subvencij je odvisna od tega, ali gre za prvo vgradnjo ali menjavo kurilne naprave ter kakšne vrste kurilno napravo boste vgradili. Za prvo vgradnjo toplotne črpalke oz. ogrevalnega sistema v stavbi je možno pridobiti največ 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3000 evrov za vgradnjo toplotne črpalke tipa slanica/voda ali voda/voda oziroma ne več kot 1000 evrov za vgradnjo toplotne črpalke tipa zrak/voda.

Pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko znaša nepovratna finančna spodbuda 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 6000 evrov za vgradnjo toplotne črpalke tipa slanica/voda ali voda/voda oziroma ne več kot 2500 evrov za vgradnjo toplotne črpalke tipa zrak/voda. V primeru menjave stare kurilne naprave na olje, drva ali plin s kurilno napravo na biomaso (pelete) znaša višina nepovratne finančne spodbude za kotle na lesno biomaso do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5000 evrov.

Fotografije kot dokaz o menjavi naprave Glede pridobitve subvencij Eko sklada velja pravilo, da je treba dokazati, da ste staro kurilno napravo res odstranili iz hiše.

Lansko kurilno sezono so bili protesti zaradi dragega daljinskega ogrevanja, kako pa bo letošnjo? V Murski Soboti se bodo greli ceneje, kaj pa drugod? O tem v Dejstvih v ponedeljek.

In kako to storite? "Lastnik, ki je vgradil kotel, mora najprej dokazati s fotografijo, da ga je imel res v hiši oziroma stavbi, nato ga mora fotografirati, ko je pred hišo, in še prazno kotlovnico. Pridobiti mora tudi potrdilo, da je bil razrez stare naprave opravljen," pravi energetski svetovalec Kenda in dodaja, da sicer nikjer ne piše, da je treba kotel za vsako ceno odstraniti, vendar pa je v takem primeru mogoče dobiti za polovico manjšo subvencijo.