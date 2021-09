Dobički koncesionarjev in 'posojanje' kadra iz javnih zavodov

Kljub dolgim čakalnim vrstam imajo ortopedi čas in soglasje, da delajo drugje. Rekorder med ortopedi je dr. Miha Vodičar, vodja oddelka za kirurgijo hrbtenice na Ortopedski kliniki, ima pet soglasij za delo drugje, dela pri štirih zasebnih zavodih in v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Po dostopnih podatkih dela pri koncesionarju MD Medicina in 'čistem' zasebniku Orthops, kjer samoplačniške operacije izvajajo kar na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana, tako navajajo na svoji spletni strani.

Najdaljše čakalne dobe so na Ortopedski kliniki v UKC Ljubljana, kjer se povprečno za operacijo nožnega palca čaka devet let, za umetno koleno dobra tri leta, za operacijo hrbtenice (spondilodeza) štiri leta in pol, kažejo podatki NIJZ. Trenutno je tudi z napotnico zelo hitro na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana za vse posege treba čakati najmanj 92 dni.

Ortopedi dr. David Martinčič, dr. Boštjan Kocjančič, dr. Lovro Suhodolčan imajo vsak po štiri soglasja – Suhodolčana oglašujejo, da dela v ambulantah v MD Medicini, Diagnostičnem centru Bled in Remedi.

Rekorder pri soglasjih v UKC Ljubljana je sicer, kot smo že omenili, nevrokirurg Boštjan Matos, najdemo ga v Hippocratis medicu, Iteru, MD Medicini.

Štiri soglasja ima specialist gastroenterologije dr. Alojz Šmid, po javno dostopnih podatkih dela v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina in Kliniki Barsos MC. Tri soglasja ima travmatolog dr. Robert Beden.

Zakaj UKC Ljubljana svojim zaposlenim daje številčna soglasja za delo drugje, če so se jim v lanskem letu čakalne dobe, predvsem za storitve, ki so bile problematične že pred epidemijo – ortopedski in urološki posegi, prvi revmatološki pregled, gastroenterološke obravnave v splošni anesteziji ... – še podaljšale. Iz ljubljanskega kliničnega centra so pojasnili, da lahko zdravstveni delavec "takšno delo opravlja največ osem ur na teden. Glede na naravo zdravstvene dejavnosti in nujnosti zagotavljanja varnosti in kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev, navedena omejitev predstavlja še dopustno dodatno delo za zagotovitev potrebnih počitkov in za zagotovitev varnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti ob vseh obremenitvah dela v javnih zavodih."

Dolge čakalne dobe, po drugi strani pa soglasja in delo pri zasebnikih so dolgoleten problem, na katerega smo leta 2016 in 2017 opozarjali v oddaji Preverjeno. Razkrivali smo številna soglasja in delo pri zasebnikih, med njimi tudi dr. Savanovića iz UKC Maribor in dr. Roka Vengusta z Ortopedske klinike. Vengust je bil eden od enajstih ortopedov, ki so se med epidemijo lažno evidentirali na delovnem mestu, dejansko pa so delali drugje. Po naših informacijah se je Vengust ob izbruhu afere z vodstvom UKC-ja sporazumno razšel, torej ni več zaposlen na Ortopedski kliniki. Skupaj z Antolićem in drugimi pa se je znašel na zatožni klopi zaradi korupcije v zdravstvu in bil nepravnomočno obsojen na dve leti in dva meseca zapora in 15.000 evrov denarne kazni.