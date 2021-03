'Če se opiramo na stroko, ji moramo verjeti takrat, ko zdravi infarkt, in takrat, ko cepi'

Rezultati klinične študije, ki je vključevala ljudi iz ZDA, Južne Afrike in držav Latinske Amerike, so sicer pokazali, da je cepivo učinkovito pri preprečevanju covida-19 pri starejših od 18 let. Sodelovalo je več kot 44 tisoč prostovoljcev, študija pa je pokazala 67-odstotno zmanjšanje pri simptomatskih obolenjih po dveh tednih od prejetega cepiva.

Kar ga loči od drugih cepiv, je predvsem to, da je potreben le en odmerek. A kot razlaga Naratova – ko govorimo o zaščiti, imamo v mislih učinkovitost pri preprečevanju bolezni s težkim potekom. "Pri razvoju tega cepiva so stavili na vse ali nič, na strategijo, da bi le z enim odmerkom lahko hitreje precepili več populacije. Tudi v kliničnih testih so izvedli le poskus z enkratnim odmerkom," pove sogovornica in poudari, da tudi cepivo AstreZeneca že po prvem odmerku v dokaj velikem odstotku nudi zaščito pred težkim potekom bolezni.

Za zadnje odobreno cepivo v EU trenutno tečejo klinične raziskave, kako deluje, če se ga uporabi v dveh odmerkih. "Če bo ostalo pri tem, da je cepivo učinkovito z le enim odmerkom in da se zaščita pred boleznijo in težkim potekom bolezni lahko primerja z drugimi cepivi, je to enkratno cepljenje zagotovo bistvena prednost. Tudi skladiščenje in distribucija sta nezahtevna,"prednosti cepiva ameriškega giganta izpostavi Naratova.

Klinične študije so pokazale, da so stranski učinki pogosti v prvem tednu po cepljenju, a so bili ti blagi do zmerni. Zaznali so utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah, mrzlico, vročino in slabost, na mestu vboda pa bolečino, rdečino in oteklino. Stranski učinki so bili pogostejši pri ljudeh, starih med 18 in 59 let, kot pri starejših od 60 let.

V študijo vpliva cepiva na nosečnost vključenih 4000 prostovoljk

Cepljenje ne vpliva na plodnost. To je že večkrat povedano dejstvo. In čeprav študije na nosečnicah še niso bile izvedene, je stroka že večkrat poudarila, da hujše posledice za nosečnice niso predvidene. Nasprotno, za nekatere je cepljenje celo priporočeno. Med te spadajo tiste nosečnice, ki so zaradi narave dela bolj izpostavljene okužbi z novim koronavirusom, in tiste s pridruženimi boleznimi, ki bi lahko vplivale tudi na težji potek bolezni covid-19.