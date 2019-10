Dodatni zaslužki zaposlenih na javni Ekonomski fakulteti

Kdo in za koliko denarja dela na CPEF? Naša vprašanja: 1. Kdo konkretno, kaj in za koliko denarja je opravljal študije, analize, načrte, izobraževanje, kupoprodajo, raziskave in ekspertize? 2. Kateri so predavatelji z EF in kaj predavajo? 3. Koliko plačila za opravljeno delo so prejeli v obdobju od leta 2016 do danes? 4. Kdo od profesorjev sodeluje pri študijah, analizah, načrtih, izobraževanju, ekspertizah ..., kaj so počeli in kolikšno je bilo plačilo za njihovo opravljeno delo? 5. Koliko plačila v obodbju od leta 2016 do danes so prejeli člani sveta CPOEF: prof. dr. Metka Tekavčič, predsednica, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Andreja Cirman, prof. dr. Nevenka Hrovatin? 6. So poleg UL in podjetij Kolektor group, BTC, Gorenje, Mercator in NLB lastnice CPOEF še druge pravne in fizične osebe? Zaenkrat smo dobili le pojasnila dekanje Metke Tekavčič med snemanjem pogovora za oddajo 24ur: lani je iz CPOEF dobila 10.623 evrov bruto, pravi. 30. septembra nam je Monika Lapanja odgovorila: ‘’Spoštovani, potrjujem prejem vprašanj. Vam pošljemo pojasnila znotraj zakonsko predvidenega roka. Hvala in LP, Monika Lapanja.’’ Odgovorov do danes nismo dobili. Ne v elektronski ne v fizični obliki. Seznam plač in dodatkov za leta 2016, 2017 in 2018, za katere smo zaprosili, so nam sicer kot edina fakulteta ljubljanske univerze poslali v kuverti s priporočeno pošto.