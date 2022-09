Dopolnilno zavarovanje že leta kamen spotike politike

Dušan Keber , Dorjan Marušič , Tomaž Gantar in Alenka Trop Skaza - so ministri za zdravje, ki so želeli ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber je to poskušal prvi in denar prenesti v skupno blagajno. Zakaj? Po njegovo je dopolnilno zavarovanje nepravično, a začne se že pri obveznem zavarovanju, torej pri zdravstvenem prispevku. "Zato, ker je izključen iz davčne osnove za dohodnino, najbogatejši plačujejo polovico manj v odstotku kot pa najrevnejši." Dopolnilno zavarovanje je še hujše, to poteka v obliki enakih premij za vse. "Tiste najbogatejše z 10-krat večjo plačo prizadene 10-krat manj kot tiste z najnižjo plačo. Ko seštejemo oboje skupaj, se pokaže, da v naši državi najbolj premožni plačujejo trikrat krat manj v odstotku kot tisti najrevnejši," ocenjuje Keber.

"Gre za vpliv lobijev, lobistične, koruptivne vplive na politiko, na ministre, na poslance. Obljube, ki jih dajejo in jih je dalo več zaporednih vlad pred volitvami, se zaradi tega v času njihovega vladanja raztopijo, jih ni nikjer več in seveda to pomeni izdajo volivcev," pravi Keber. V 20-letih, kar si jemlje Keber za svojo glavno uslugo, se je mišljenje ljudi spremenilo, danes velika večina državljanov razume, da je dopolnilno zavarovanje krivično.

In zakaj njemu ni uspelo? "Blokiran sem bil s strani finančnega ministra. Takrat so posegli tudi zunanji vplivi - Svetovna banka. V vsakem primeru smo državljane šele seznanjali z nepravičnostjo dopolnilnega zavarovanja. Razumem, zakaj marsikdo ni razumel, da je krivično, ker so ga drugi tako hvalili."

"Gre za vpliv lobijev, lobistične, koruptivne vplive na politiko, na ministre, na poslance. Obljube, ki jih dajejo in jih je dalo več zaporednih vlad pred volitvami, se zaradi tega v času njihovega vladanja raztopijo, jih ni nikjer več in seveda to pomeni izdajo volivcev,"

Spopad z dopolnim zavarovanjem je napovedala tudi sedanja vlada Roberta Goloba. V koalicijski pogodbi so navedli, da nameravajo "do konca leta 2024 pripraviti celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja." Bosta vlada in zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan držala obljubo o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja? Keber je, sodeč po ministrovih izjavah prepričan, da tega ne bo storil. "Upam, da se motim. To bo v direktnem nasprotju, kar je obljubljal predsednik vlade volivcem. To gre za izdajo volivcev."

Minister Bešič Loredan je na novinarski konferenci pretekli teden obljubo vnovič potrdil. "Zaveza iz koalicijske pogodbe ostaja jasna: ukinitev dopolnilnega zavarovanja do leta 2024. To zavezo bomo izpolnili, takoj ko bo strateški svet opravil svojo nalogo, ko dobimo smernice in ko vidimo na kakšen način lahko ta sredstva nadomestimo. O tem se bomo odločali spomladi."

Dopolnilno krije 20 odstotkov pri bolezni ali poškodbi na delu in 30 odstotkov izven dela

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja kritje stroškov razlike do polne cene zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. V praksi to pomeni, da tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni treba doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti. K dopolnilnemu zavarovanju so zavezane samo odrasle osebe, niso pa otroci do 15. leta in socialno ogroženi, ki jim doplačila krije proračun.

Dopolnilno zavarovanje krije 20 odstotkov vrednosti storitve v primeru bolezni ali poškodbe pri delu in 30 odstotkov, če gre za poškodbo izven dela. Poglejmo konkretno: Polna vrednost bolnišničnega posega na kolenu znaša od 1.840 do 10.529 evrov. Cena je odvisna od zahtevnosti. Če nimamo dopolnilnega zavarovanja, bomo v primeru poškodbe na delu plačali med 368 in 2106 evri, izven dela pa med 552 in 3159.