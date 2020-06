Družba, politika se mora odločiti, koliko je vredno človeško življenje

Nana Fartek in Maja Kolšek Šušteršič sta družinski zdravnici, ki nudita celostno obravnavo starostnika na domu. Sta eni redkih v Sloveniji, ki na željo starostnika prideta na dom in se mu s predpripravo – pregled izvidov, terapij – posvetita. Ključno za starostnika je, pripovedujeta, da si zanj v domačem okolju vzameta dovolj časa, saj ga le tako lahko temeljito pregledata in spoznata njegove kronične bolezni, socialno mrežo in psihično stanje.

Naredita klinični pregled, ocenita ravnotežje, moč, prehranski status – znano je namreč, da starostniki nimajo apetita, pojejo premalo beljakovin, pijejo premalo vode. Po potrebi preverita tudi spomin, povprašata, kako je s prebavo, odvajanjem vode, spanjem, našteva Kolšek Šušteršičeva. Pogledata tudi starostnikov dom, ki je ponavadi poln ovir, od preprog, ostrih robov, stopnic, kablov, in zaradi njih pogosti padci in poškodbe. Velik del starostnikov, ki konča v domu, pove Fartkova, je prav zaradi tega, ker padejo, postanejo nesamostojni in družina zanje ne more več skrbeti. Kratek povzetek celostnega pregleda 88-letne Zalke Radiković, ki je samoplačniški, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Sistem pomoči starejšim ne deluje, stroke in službe v skrbi za starejše niso povezane, starostnike pošiljajo od vrat do vrat, celostno jih obravnavajo le v Centru za geriatrično medicino v Bolnici Petra Držaja UKC Ljubljana in v Enoti za psihogeriatrijo UKC Maribor. Postelj in osebja je premalo, saj država rešitev nima. Nima niti vizije, da bi zgradila geriatrično bolnišnico, kjer bi preučevali, lajšali in zdravili starostne bolezni.

Kronični problem družinskih zdravnikov, obe imata več kot desetletje dolgo kariero v družinskih ambulantah, je premalo časa za bolnika, saj jih vsak dan čakajo polne čakalnice in kakšnih 80 bolnikov na pregled, zato družinskim zdravnikom čas ne dopušča dveurnega temeljitega pregleda starostnika, kar počneta sami. Ključno je, pravi Fartkova, "da starostnika pregledamo v stabilni fazi, kako funkcionira, kje ga lahko podpremo, da zmanjšamo možnost za poslabšanja, saj lahko že z majhnimi izboljšavami vplivamo na kakovost in samostojno življenje doma".

Geriatrija se ukvarja z izboljševanjem funkcionalnega stanja in zdravja posameznikov, ki so običajno starejši od 75 let. Namen pa je ohranjanje, povrnitev ali izboljšanje zdravja in samostojnosti akutno ali kronično bolnega krhkega starega človeka.

"To so bolniki z različnimi duševnimi motnjami v starosti, med njimi mnogi z demenco, ki postanejo v svojem okolju nenadoma zbegani, neznajdeni, so sočasno telesno bolni, ali tisti, pri katerih se je ob demenci razvila sekundarna simptomatika, zaradi katere s svojim početjem postajajo nevarni sebi in drugim. Zgodi se , da so razlogi za obisk psihiatrične sprejemne ambulante povezani z željo po sprejemu socialne narave. Prevladujeta osamljenost in revščina. Pogosto se na sprejemu znajdejo bolniki, ker njihovi bližnji zaradi svoje nemoči in izgorelosti zanje ne morejo več poskrbeti, in tudi takšni, ki tega preprosto nočejo. Še poseben problem predstavljajo finančne ali duševne zlorabe pri bolnikih z demenco."

Primarijka Mojca Muršec , vodja enote za psihogeriatrijo, ki deluje znotraj oddelka za psihiatrijo UKC Maribor, pove, da imajo na voljo 34 postelj, zaposleni so trije specialisti psihiatrije, psiholog, dva delovna terapevta, pet diplomiranih in 17 srednjih medicinskih sester ter socialni delavec. Lani je bilo hospitaliziranih 478 bolnikov.

Veninšek doda, da bi bilo glede na potrebe populacije smiselno, da bi imeli na voljo več površin, postelj, opreme in osebja. "Naš namen je, da se, poleg večjega števila obravnav, večjemu številu posameznikov lahko dodatno ponudi tudi intenzivna zdravstvena nega in več aktivnosti zunaj postelje, ki bi prispevale k ohranitvi ali povrnitvi posameznikove avtonomije."

Povprečna starost bolnikov je 83 let, večino, okoli 97 odstotkov, sprejmejo preko Internistične prve pomoči. So akutno bolni in ob sprejemu večinoma komaj pokretni, odvisni od tuje pomoči. "Poleg dejstva, da so akutno bolni, so tudi resno bolni, smrtnost na naši enoti je zadnja leta med 10 in 15 odstotki."

Geriatrija je, glede na starajočo družbo, starizem pa je nasploh evropski trend, poklic prihodnosti. Nasploh so vsi poklici, ki so povezani s starostniki, poklici prihodnosti: socialni gerontologi, farmacevtski tehniki, kineziologi, dietetiki, farmakologi.

Slovenija nima vizije za geriatrijo, niti nima specializacije oziroma subspecializacije

V Sloveniji specialistov geriatrične medicine ni. Študij je v večini držav v Evropi organiziran kot samostojna specializacija ali vsaj kot subspecialistično izobraževanje, v naši državi pa ni niti enega niti drugega, opozarja Muršec. Specializacijo oziroma subspecialzacijo bi potrebovali takoj. "O tem sploh ni več nikakršnega dvoma. Že danes zamujamo za več desetletij in tudi bližnja prihodnost ni bistveno bolj optimistična. Pot do specializacije iz geriatrije je dolga in je brez namere, programa in učiteljev v nobenem primeru ni mogoče izvesti."

V Sloveniji je prisoten strah pred spremembami, ki jih prinaša starajoča se populacija, in iz tega izhajajo želje in pobude po novih vsebinah in morda tudi specialistih, poudari Veninšek in doda, da je premalo razumevanja, kaj geriatrična medicina je in kaj so z dokazi podprte prakse, ki bi jih v Sloveniji veljalo uvesti.

"Ker Slovenija geriatrične medicine kot panoge nima, vseeno pa se seveda tudi pri nas obravnavajo geriatrični bolniki, bi pred večjimi posegi v zdravstveni sistem veljalo napraviti celovito analizo stanja. Žal je na tem področju politika že napravila svoje in vključila razvoj geriatričnih kapacitet v svojo strategijo, tudi ZZZS je očitno naklonjena novostim, so pa zadrege na strani delodajalcev, ki ne prepoznajo priložnosti za izboljšanje svojih storitev, in počasnost medicinskih strok, ki pogosto ocenjujejo, da zadoščajo manjše prilagoditve znotraj obstoječega sistema in vsebin, praviloma v smislu pomanjkanja časa, denarja in opreme."