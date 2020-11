Država plačala 100 tisočakov za dodatno opremo doslej neuporabnih ventilatorjev SiriusMed

Večina od 90 ventilatorjev SiriusMed R30, za katere je država podjetju Geneplanet plačala skoraj 3,3 milijona evrov ali 36.400 evrov za en ventilator, je bila doslej v skladiščih bolnišnic, saj so bili brez dodatne opreme za bolnike s covidom-19 neuporabni. Tako je Zavod za blagovne rezerve od podjetja Medicotehna za skoraj 100 tisočakov kupil posebne cevi, vlažilce in kompresorje za 64 ventilatorjev SiriusMed, da jih 11 bolnišnic, v katerih se tre bolnikov s covidom-19, sploh lahko uporablja. 46 ventilatorjev Bellavista 1000 ima še vedno prepoved uporabe, saj obstaja tveganje za povzročitev smrti bolnika. Analiza Dejstev – bolnišnice imajo na voljo 482 ventilatorjev za bolnike s covidom-19.

Med prvim valom epidemije je Zavod za blagovne rezerve (Zavod) kupil 148 ventilatorjev. Vsi ventilatorji so bili, kot so zagotovili na Zavodu, namenjeni za zdravljenje bolnikov s covidom-19. A, kot se je izkazalo, ventilatorji SiriusMed R30brez dodatne opreme niso bili primerni za tovrstne bolnike, zato so jih imele bolnišnice večinoma v skladiščih in jih do izbruha neslutenih razsežnosti v 2. valu velika večina sploh ni uporabljala. Iz UKC Ljubljana sporočajo, da je šest ventilatorjev SiriusMed na oddelkih, štiri pa so poleg še dodatnih štirih druge znamke začasno posodili UKC Maribor. Za 64 ventilatorjev so bolnišnice sporočile potrebe po dodatni opremi – gre za posebne cevi, vlažilce in kompresorje. In ta dodatna oprema, ki jo je oktobra kupil Zavod, je stala skoraj 100 tisočakov. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje, je 11 bolnišnic dodatno opremo že prejelo "konec oktobra oz. v prvem tednu novembra, vsem uporabnikom pa je na razpolago dodatna tehnična pomoč". Gre za: UKC Ljubljana, UKC Maribor ter bolnišnice Murska Sobota, Nova Gorica, Jesenice, Slovenj Gradec, Ptuj, Trbovlje, Izola, Topolšica in Sežana.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posel za dodatno opremo dobilo podjetje Medicotehna, ki je bilo ugodnejše od Geneplaneta Po aferi z ventilatorji SiriusMed R30 je država z Geneplanetom prekinila pogodbo in jih namesto 220 za 8,7 milijona evrov, za kar so si od države priborili 100-odstotni avans, kupila manj kot polovico, in sicer 90. Razlog? Sum korupcije, predvsem pa neustreznost ventilatorjev, ki veljajo za manj kakovostne. Celo sam gospodarski minister Zdravko Počivalšek je govoril, da ni njegova težava, če so si nekateri želeli mercedese, sam pa je dostavil golfe. Zavod je dodatno opremo za te ventilatorje kupil na podlagi strokovne ocene ministrstva za zdravje in mnenja ministrstva za javno upravo, da se lahko izvede postopek javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti. "Zavod je presodil, da obstajajo razlogi skrajne nujnosti, in sicer povečanje števila bolnikov s covidom-19 in posledično nepredvidljivo povečanje hospitaliziranih bolnikov s covidom-19."

icon-expand Ventilatorji v SB Celje FOTO: SB Celje

Tako so 12. oktobra s podjetjemMedicotehna, gre za podjetje za zastopanje in inženiring, 35 let servisirajo in dobavljajo medicinsko opremo, lastnika pa sta Vojko in Irena Zakrajšek, podpisali pogodbo v višini 96.800 evrov za nakup dodatne opreme – "vlažilnikov, dvojne sonde, grelnih žic za dvojno ogrevanje ter zagotovitev montaže in usposabljanje za rokovanje z ventilatorjem z vgrajeno dodatno opremo", je razvidno iz javnega naročila. Ob tem je zanimivo dejstvo, da posla ni dobilo podjetje Geneplanet, ki je za bolnike s covidom-19 dobavilo neprimerne ventilatorje. Na Zavodu pojasnijo: "Poleg ponudbe za dodatno opremo podjetja Geneplanet, ki jo je Zavod že imel, je pridobil ugodnejšo ponudbo podjetja Medicotehna, ki je priznan proizvajalec tovrstne opreme in mu bolnišnice zaupajo." Kdaj bo JAZMP prižgal zeleno luč za ventilatorje Bellavista, ki so lahko smrtno nevarni? Datum je še vedno uganka. Izplen države pri nakupu ventilatorjev v višini kar 5,4 milijona evrov za bolnike s covidom-19 je bil skoraj neznaten. Do tega tedna so jih bolnišnice sploh lahko uporabljale le 12 od 148, 46 pa jih je še vedno zaklenjenih v skladiščih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poleg težav z ventilatorji SiriusMed se je namreč zalomilo še pri 46 ventilatorjihBellavista 1000, ki jih je dobavilo Gorenje po ceni 36.104 evrov za ventilator ali skupni vrednosti skoraj 1,7 milijona evrov. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je namreč prižgala rdečo luč za uporabo, ker ni bilo jasno, kdo je sodeloval v prodajni verigi, zato obstajata sum in "tveganje, da bi neskladnost vodila do morebitne tehnične pomanjkljivosti v delovanju, ki ima lahko za posledico življenje ogrožajoče stanje, hudo obolevnost ali celo smrt pacienta”. Na vprašanje, kdaj, če sploh, bodo lahko bolnišnice te ventilatorje uporabljale, so septembra na JAZMP odgovorili: "Zadevni medicinski pripomočki so bili izdelani oz. prilagojeni za kitajsko tržišče, zato v tem trenutku ne izpolnjujejo zahtev, kot jih določa Zakon o medicinskih pripomočkih." Ta hip proizvajalec in serviser še vedno odpravljata napake, ko jih bosta in bodo odpravljene neskladnosti, ki so bile ugotovljene v inšpekcijskem postopku, bo JAZMP odpravil začasno prepoved uporabe 46 ventilatorjev. Datuma kljub proaktivnosti vseh deležnikov ne upajo napovedati, torej ni jasno, ali bo to še novembra. Analiza Dejstev – v 14 bolnišnicah 482 ventilatorjev za bolnike s covidom-19 Septembra smo naredili analizo 14 bolnišnic in ugotovili, da imajo na voljo 401 ventilator za bolnike s covidom-19.

Od takrat so dodatne štiri dobili na Kliniki Golnik in 13 v UKC Ljubljana. Preostale bolnišnice ob ponovnem poizvedovanju o novih dobavah ventilatorjev ne poročajo. Če prištejemo še 64 ventilatorjev SiriusMed, ki imajo od tega tedna vendarle še dodatno opremo, bolnišnice skupaj razpolagajo s 482 ventilatorji. Ob tem povejmo, da se lahko številka spreminja, saj denimo v UKC Ljubljana sredi meseca novembra pričakujejo še 13 ventilatorjev. Vseh ventilatorjev skupaj, tudi tistih, ki niso primerni za bolnike, je trenutno 630.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Blagovne rezerve kupujejo zaščitno opremo za 37 milijonov evrov, prijavilo se je kar 38 ponudnikov Zavod za blagovne rezerve je po dveh neuspelih razpisih poskusil še s tretjim za nakup trimesečne strateške zaloge medicinsko-tehničnih sredstev in osebne varovalne opreme. Ker gre za zajeten posel v višini 37 milijonov evrov, se je nanj prijavilo kar 38 ponudnikov. Med njimi gre le za osem starih znancev, torej tistih, ki so blagovnim rezervam že dobavljali zaščitno opremo:Inovatio, Labena, Cross Continental,Prevent & Deloza, Kimi, Sla marketing, Sanolabor, Tosama. Vseh 38 si lahko ogledate v spodnjem grafu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

In kakšne zaloge iščejo blagovne rezerve? Razpisali so 27 postavk, količine pa ogromne. Izpostavimo le nekatere: 479.600 mask FFP3, 10.716.650 kirurških mask, 2 milijona pralnih mask, 3.816.000 kirurških mask IIR, 515.350 vizirjev, 815.265 zaščitnih plaščev, 2.826.600 predpasnikov z rokavi, 7.771.000 nitrilnih rokavic, 4.253.600 rokavic iz lateksa, 79.063 zaščitnih kombinezonov, 235.600 kosov očal, 23.810 razkužil, 456.200 kosov razkužil za roke (500 ml), 159.265 kosov razkužil za površine (1000 ml). Največja gneča pri poslu za kirurške maske, ponudbo oddalo 27 podjetij Največja gneča med dobavitelji je vnovič pri dobavi kirurških mask in kirurških mask IIR, ponuja jih kar 27 podjetij, ki si od države obetajo dober posel. Šest podjetij ponuja maske FFP3, na trgu izjemno iskane, saj so težko dobavljive, ker jih je premalo. Sedem podjetij pa ponuja več produktov, vse od mask, vizirjev, razkužil, plaščev, očal ...

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na Zavodu pojasnjujejo, da ocenjena vrednost znaša 37 milijonov evrov, "dejanska vrednost pa bo znana po presoji strokovne komisije o njihovi ustreznosti". Kdaj bodo znani rezultati, glede na to, da je bil razpis zaključen že 16. oktobra? Ko bo komisija pregledala in ocenila ustreznost vse dokumentacije in vzorcev 38 prispelih ponudb, dodajo na Zavodu,"predvidoma do sredine novembra, takrat se bodo nadaljevali postopki za uspešno sklenitev pogodb". Kdaj, kako in komu bodo delili to opremo? "V primeru ponovitve motenj s preskrbo na globalnem trgu se lahko sprosti v uporabo le na podlagi sklepa vlade, ki odloča o tem, katera zaloga se bo sprostila. Ministrstvo za zdravje v primeru sproščanja zalog na podlagi strokovne ocene o potrebah pripravi razdelilnik za delitev teh zalog." Zavod za blagovne rezerve namreč od 1. junija 2020 ni več zadolžen za centralno nabavljanje zaščitne opreme, kar pomeni, da od tega datuma naprej vsaka zdravstvena ustanova samostojno kupuje zaščitno opremo. Zavod kupuje le trimesečne strateške zaloge medicinsko-tehničnih sredstev in osebne varovalne opreme. Vprašanje, koliko denarja za osebno varovalno opremo je vlada doslej namenila zdravstvenim ustanovam, ostaja neodgovorjeno. Z ministrstva za zdravje sporočajo, da so posredovani zahtevki s strani zavodov še v obdelavi. "O natančnih številkah zaenkrat ne moremo govoriti, lahko pa podamo trenutno oceno, da gre za nekaj 10 milijonov iz naslova nabav v času epidemije ter zagotavljanja enomesečnih zalog."