'Država poudarja, da je les njeno naravno bogastvo, svojih objektov pa ne gradi iz lesa'

Za ukrepe v gozdu so sicer na voljo različne subvencije in sofinanciranje. V okviru razvoja podeželja so te možne na področju nabave mehanizacije, nege gozda, izdelave infrastrukture, gozdnih cest in lesne predelave, vsi ti razpisi pa so po besedah Praha v celoti izkoriščeni. Na voljo so tudi subvencije za gojitvena dela, a jih je, kot poudarja, žal premalo.

Za vsak gozd je sicer napisan jasen elaborat, kako je treba z njim gospodariti. Gozdar pripravi gozdno-gojitveni načrt, ki mora sovpadati s poslovnim načrtom kmetije. "Svetujemo jim, kaj lahko iz svojega gozda posekajo, kdaj bodo dobili največjo vrednost, kako ta les najbolje skrojiti, da ga bodo prodali," pove Prah. V drugi fazi je pomembno, kako iz gozdnega potenciala največ iztržiti. "V gozdu lastnik ne razmišlja za pet let vnaprej, temveč za 100 in več let. Tako mu svetujemo, kako z nego gozda pridobi največ."

Za lastnike gozdov so na voljo izobraževanja, in sicer gojitveni seminarji ter izobraževanja na področju nege gozda in dela z motornimi žagami in traktorji. Cilj je, da delo v gozdu poteka varno in kakovostno, hkrati pa da s tem nastane čim manj stroškov.

V nadaljevanju se srečamo z dvema zasebnima lastnikoma okoliških gozdov. Prvi je Anton Lavrič , ki ima svojo žago. Zaupa nam, da ima družina v lasti 60 hektarjev gozda, vzdržujejo pa ga popolnoma sami: od čiščenja, sečnje, vlačenja iz gozda in prevoza do doma. Na lastni žagi predelujejo svoj les, nekaj ga kupijo tudi od bližnjih kmetij. Svoj gozd Lavriči v celoti izkoristijo. "Mi vse naredimo sami. Od tega, da posadimo malo smreko, do čiščenja, sečnje in prevoza. Nato les razžagamo, sortiramo, ostanke namenimo za sekance, zadnji ostanek pa je žagovina," pojasni Lavrič.

Medved pravi, da se posel, če bi upošteval vse stroške in delo, ne bi izplačal, a njegov cilj je, da kmetija ostane v družinski lasti, zato je že določil svojega naslednika – sina. "To mi veliko pomeni, vidiš nek smisel, da mu pomagaš, da gre rod naprej, da bo kmetija obstala," pravi Medved. Prihodki od prodaje lesa so nizki, po njegovi oceni velikokrat nesmiselni. Navede primer bukve, ki raste 150 let do enega hloda, za kubik pa lastnik kasneje prejme le 80 evrov.

Vsak posameznik lahko k večjemu izkoristku slovenskega lesa pripomore tudi z nakupom pohištva, izdelanega v Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada Slovenije so bili sicer prihodki v trgovini s pohištvom lani decembra najnižji decembrski prihodki v zadnjih desetih letih. V Mizarstvu Markelj, družinskem podjetju, ki pohištvo izdeluje od leta 1995, pravijo, da so med slovenskimi potrošniki še vedno priljubljeni leseni izdelki, izdelani tako po meri kot unikatni kosi. Največ povpraševanja opažajo po unikatnih masivnih mizah. Po besedah direktorja podjetja Jerneja Marklja se je surovinski trg v času pandemije spremenil, podaljšali so se dobavni roki, predvsem pa je težava stabilnost cen.

Pohištvo po meri je dražje kot pri veletrgovcih, a ima tudi svoje prednosti, dodaja Markelj. Izdelki so namreč izdelani po željah uporabnika, njegovih navadah in so prilagojeni na sam prostor umestitve. Veletrgovce s pohištvom ne dojemajo kot konkurente, saj izdelujejo izdelke z dolgo življenjsko dobo. Ti po besedah Marklja služijo trikrat dlje kot klasični serijski produkti. Večino surovin za izdelavo pohištva kupijo pri slovenskih preprodajalcih, najbolj iskane surovine pa so trenutno vezane plošče in lepljen les. Približno 25 odstotkov izdelkov izvozijo v tujino.

Veliko vlogo pri tem je po njegovi oceni v zadnjem času odigral Ekosklad, ki je spodbujal rabo lesa za izdelavo lesenih oken in energetsko varčnih objektov. Humar pričakuje, da bo v prihodnje raba lesa za gradnjo naraščala. "Eden od velikih potencialov, ki ima lahko splošno družbeno korist, je energetska sanacija obstoječega gradbenega fonda z izolativnimi materiali, narejenimi iz slovenskega lesa. V ta namen bi lahko uporabili predvsem listavce malo slabše kakovosti, ker do sedaj jih nismo znali v pravi meri uporabiti. Del za to pa bi dobila tudi manjša podjetja, tako da bi ves finančni krog ostal doma, ljudje bi prihranili določena sredstva, manj bi porabili za ogrevanje in živeli bi v bolj zdravem bivanjskem okolju."

“Sicer imamo uredbo, ki govori o 30 odstotkih volumenskega materiala na osnovi lesa, vendar je to nesmisel. Konstrukcijski les bi moral biti osnovni gradnik. Država poudarja, da je les njeno naravno bogastvo, svojih objektov pa ne gradi iz lesa. Mislimo, da boljše podpore in boljšega pokazatelja tega, da verjame v les, enostavno ni. In to pogrešamo,” opozarjajo v Lumarju.

V skladu s strategijo EU se bo tako v prihodnje povečevala materialna raba lesa, kamor uvrščamo tudi vse bolj priljubljeno leseno gradnjo. V podjetju Lumar, ki izdeluje montažne hiše, pravijo, da je zaradi tehnološkega napredka postala montažna gradnja ena izmed glavnih trendov, zmanjšali pa so se tudi predsodki o gradnji tovrstnih hiš in njihovem vzdrževanju. "Prednosti lesene gradnje so hitrost gradnje, zdravo bivanjsko okolje, okoljska prijaznost. Večjo pozornost je treba posvetiti detajlom in izbiri kakovostnih materialov," pojasni Humar.

Kakšne so cene? Za montažno hišo do 150 m2 površine boste morali odšteti od 200.000 do 210.000 evrov. Cena ne vključuje parcele.

Življenjska doba montažne hiše je sicer močno odvisna od tega, kako lastnik skrbi zanjo. Ob rednem in pravilnem vzdrževanju je primerljiva s klasično zidano hišo. Pri Lumarju opozarjajo, da je treba pri tovrstni hiši redno pregledovati streho, žlebove in stavbno-mizarske izdelke ter vse dele hiše, ki so izpostavljeni zunanjim vremenskim vplivom ali notranji uporabi. Pod temi pogoji je pričakovana življenjska doba objekta vsaj 100 let ali več.

V Krškem smo obiskali lastnika montažne hiše Iztoka Pirca. Hiša, ki jo je podedoval od staršev, bo letos stara že 52 let in je prva montažna hiša slovenskega proizvajalca Marles v Krškem. Sprva je hiša služila tudi kot vzorčni primer za vse, ki so bili zainteresirani za leseno gradnjo. Pirc se je pred štirimi leti odločil za kompletno renovacijo hiše, primarni cilj pa je bila energetska sanacija objekta. Po celotni obnovi, za katero je družina Pirc odštela do 100.000 evrov, je hiša videti kot nova, bistvena prednost pa so nizki stroški ogrevanja. Kot pojasni Pirc, so pred tem živeli v 80 kvadratnih metrov velikem stanovanju v bloku, kjer so za ogrevanje letno odšteli 1200 evrov. V obnovljeni hiši so v lanskem letu letni stroški ogrevanja in sanitarne tople vode znašali od 650 do 700 evrov.

"Ko sem bil v 7. razredu osnovne šole, smo se vselili v to hišo. Vsi, ki so prišli na obisk, so nam dejali, da bo ta hiša stala kakšnih 10 ali 20 let, a zdaj stoji že 52 let. Mislim, da bo tako tudi naslednjih 52 let," zaključi Pirc.