Državna revizijska komisija zavrnila 2TDK: gradbena izvedenca ostajata

Pred dnevi so, smo izvedeli neuradno, spisali zahtevo za izločitev gradbenih strokovnjakov. Po naših podatkih gre za izrednega profesorja dr. Stanislava Škrabla in docenta dr. Boruta Macuha . Razlog za zahtevo naj bi bil očitek o mentorstvu nadzorniku Metodu Krajncu, glavnemu nadzorniku pri gradnji spornega zidu, ki najcenejšemu gradbincu pod vodstvom konzorcija MarkoMark Nivalu služi kot referenca. Vsi trije omenjeni so pred leti skupaj napisali članek "Globoki vkop med viaduktoma Na Polancah in Polance na HC Razdrto–Vipava". Pod članek je sicer podpisanih pet avtorjev.

Že skoraj mesec dni je znano, da bodo sporni zid v Občini Pesnica izmerili gradbeni strokovnjaki mariborske fakultete za gradbeništvo. Kot je takrat napovedal predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek , vse poteka urgentno. Da bo torej tudi merjenje in nato njihova odločitev o sporu, kdo ima prav in koliko je zid dejansko visok, potekala relativno hitro. A zdaj se spet zavlačuje in zapleta. Tokrat zaradi podjetja 2TDK, ki je v začetku julija, tik pred pravnomočnostjo, razveljavilo lasten izbor ponudnika za gradnjo 170 metrov dolgega mosta z galerijo čez dolino reke Glinščice.

2TDK naj bi odločitev o izločitvi sprejel, potem ko je prejel anonimko o domnevnem poznanstvu med izvedencema in enim od glavnih akterjev pri referenci. Več virov nas je sicer opozorilo, da so vpleteni od začetka vedeli, kdo bo izvajal meritve, da gre torej zdaj le za manever zavlačevanja. Prav tako, da je nemogoče v Sloveniji najti primernega strokovnjaka gradbeništva, ki ne bi poznal nobenega od vpletenih v projekt drugi tir. Menda so prav zaradi tega v DKOM-u to nalogo zaupali državni inštituciji – mariborski gradbeni fakulteti. Obe strani sta sicer že pred tedni poravnali predujem. Vse stroške bo na koncu sicer nosil tisti, za katerega se bo izkazalo, da ni imel prav. Torej bodisi konzorcij pod vodstvom Markomark Nivala ali pa naročnik 2TDK.

Ena meritev zidu že obstaja

Še preden sta se sicer strokovnjaka mariborske fakultete za gradbeništvo odpravila v Občino Pesnica, je višino zidu na terenu preveril in izmeril zavrnjeni najcenejši gradbinec, in sicer konzorcij pod vodstvom Markomark Nivala. Kot smo poročali, so pri meritvah ugotovili: "Glede na izvedene meritve so pričakovane globine zidu na merjenih lokacijah od 4,6 do 8,9 metra."

Spomnimo, že nekaj tednov se podjetje 2TDK, ki bdi nad gradnjo najdražjega infrastrukturnega projekta v državi ta hip – to je drugega tira – ukvarja z domnevno sporno referenco, ki jo je na javnem razpisu za gradnjo mostu čez dolino reke Glinščice predložil najcenejši ponudnik. Kot je znano, je bil konzorcij treh podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel most čez Glinščico pripravljen zgraditi za okoli osem milijonov evrov. To je 5,5 milijona evrov manj od ponudbe, ki so jo oddali Kolektor, SGP Pomgrad in Riko.