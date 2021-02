Dva tedna po prvem cepljenju 80 odstotkov stanovalcev Naše Hiše okuženih

Siloviti vdor koronavirusa v bivalno enoto Naša Hiša VDC Ince. Slaba dva tedna po prejetju prvega odmerka cepiva proti covidu-19 se je okužilo 27 od 33 stanovalcev, torej več kot 80 odstotkov. Kljub takojšnjemu ukrepanju po zaznavi okužbe, je moralo zaradi hudega poteka bolezni pet oseb v bolnišnico, ena med njimi je umrla, je povedala direktorica VDC Ince Vladka Pacek. Na NIJZ ob tem poudarjajo: cepivo nudi zaščito šele teden do dva po drugem odmerku, zato je treba kljub cepljenju upoštevati vse priporočene zdravstvene ukrepe.

Kar 80 odstotkov stanovalcev bivalne enote Naša Hiša Varstveno delovnega centra Ince se je z novim koronavirusom okužilo slaba dva tedna po prejetju prvega odmerka cepiva proti covidu-19. Kako je do tega prišlo? Cepljenih 32 stanovalcev, okuženih 27 "Izvajamo storitve za osebe z motnjo v duševnem razvoju, kamor sodijo tudi osebe z Downovim sindromom, ki imajo zaradi specifičnih lastnosti mnoge pridružene kronične bolezni in motnje, ki se s starostjo oseb lahko poslabšajo," je za Dejstva pojasnila direktorica VDC Ince Vladka Pacek. Zaradi tega že ves čas pojava novega koronavirusa svojo populacijo ocenjujejo kot visoko rizično. Center je tako sedmega januarja, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Domžale, za stanovalce Naše Hiše organiziral prvo cepljenje proti covidu-19. Prvi odmerek cepiva je od 33 prejelo 32 stanovalcev, saj za enega niso dobili privoljenja, razlaga direktorica. Vdor okužbe se je nato zgodil 20. januarja, ko je v center vstopila okužena zaposlena. Ta je bila sicer istega dne, ko je delala s stanovalci, na predhodnem testiranju negativna.

Takoj, ko so zaznali vdor virusa v bivalno enoto Naša Hiša, so uvedli vse ukrepe, od zagotavljanja varne izolacije, preverjanja okužb pri stanovalcih in zaposlenih s testi, nekaj zahtevanih varovanih premestitev, do zagotavljanja varnega dela zaposlenih, zagotavljajo na VDC Ince. "Za vikend smo iz varnostnih razlogov organizirali delo tistih, ki so okužbo že preboleli, saj smo predvidevali prenos okužbe," pojasni direktorica. Okužbo med zaposlenimi jim je tako uspelo preprečiti, saj se ni med njimi okužil nihče, se je pa koronavirus hitro razširil med stanovalci zavoda Naša Hiša. Okužilo se je namreč 27 stanovalcev. Za covid pljučnico umrl skoraj 60-letni stanovalec Med okuženimi je bilo pet oseb prepeljanih v bolnišnico. "Pri petih stanovalcih smo se zaradi znižane saturacije, večdnevne močno povišane telesne temperature ali predhodnega močnejšega obolenja pljuč (prepoznana bakterijska in kasneje covid pljučnica) v sodelovanju z zdravniki Zdravstvenega doma Domžale odločili, da je zanje varneje, da jih peljemo v bolnišnico,"pove Packova. Eden od stanovalcev je v bolnišnici umrl. Skoraj 60-letni gospod z Downovim sindromom je bil eden izmed oseb s težjim potekom okužbe, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Okužba je povzročila obolenje za covid pljučnico, zaradi katere je gospod kasneje tudi umrl. "Cepljen je bil le z enim odmerkom, saj je zbolel še preden bi lahko dobil drugega,"pove Matic Robida, nečak pokojnega. "V javnosti sicer prevladuje mnenje, da tisti, ki se okužijo in zbolijo po cepljenju, okužbo prebolijo z lažjimi simptomi. V našem primeru pa je prišlo do hujših zapletov in celo do smrti," izpostavi.

Na NIJZ pojasnjujejo, da se je vdor virusa zgodil, še preden so se varovanci lahko cepili z drugim odmerkom. Čas trajanja za polno zaščito po cepljenju pa je odvisen od vrste cepiva, razlagajo na ministrstvu za zdravje: "Pri cepivu Pfizer/BioNTech se upošteva sedem dni po cepljenju z drugim odmerkom, pri cepivu Moderna pa 14 dni po drugem odmerku."

Zaščiteni smo šele teden do dva - odvisno od cepiva - po drugem odmerku. Do takrat je še vedno izjemno pomembno, da dosledno izvajamo zaščitne ukrepe (umivanje in razkuževanje rok, nošenje mask, ustrezna razdalja, zračenje prostorov). Oseb, ki so pozitivne na covid-19, ne cepijo, poudarjajo na NIJZ.

Prve simptome pri posameznih stanovalcih so na VDC Ince zaznali štiri dni po vnosu okužbe in le dobra dva tedna po prejetju prvega odmerka cepiva, ko cepivo še ne zagotavlja popolne zaščite pred okužbo. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), še enkrat zagotavljajo, da je cepljenje enostaven, varen in učinkovit ukrep za zaščito pred zbolevanjem za koronavirusno boleznijo, ki ne ščiti le cepljenih posameznikov, ampak z zmanjševanjem širjenja nalezljivih bolezni tudi širšo družbo. Cepivo pripomoglo k lažjemu poteku bolezni? Robida, ki ga je stričeva smrt močno prizadela, dodaja, da je imel njegov stric sicer res nekaj zdravstvenih težav, "vendar pa razen Downovega sindroma ni imel drugih bolezni, zaradi katerih bi spadal med najbolj ogrožene skupine."A direktorica zavoda razlaga nekoliko drugače. "Gospodu se je zdravstveno stanje v zadnjih letih precej poslabšalo,"pove in razloži, da se pri osebah z Downovim sindromom starost pojavi veliko prej. "Bil je najstarejša oseba z Downovim sindromom pri nas." vendar pa nobene bolezni zaradi katere bi spadal med izjemno ranljive skupine oseb "Po informacijah, pridobljenih s strani zdravstvene stroke, pa naj bi cepivo v danih pogojih pripomoglo k lažjemu razpletu bolezni,"pove direktorica. Doda, da se namreč šest stanovalcev s koronavirusom ni okužilo, 11 jih je bilo asimptomatskih, 11 z lažjimi simptomi, hujši potek bolezni pa je imelo pet stanovalcev.

"Ne moremo komentirati, ali je cepivo primerno za osebe z duševnimi motnjami ali ne, lahko pa podamo opažanje, da so bili simptomi pri mlajših osebah z Downovim sindromom blažji: dve osebi po 40. letu sta bili asimptomatski, ena po 50. je imela blage simptome,"pojasnjujejo na zavodu. Dve osebi, v starosti 57 in 58 let, pa sta bili zaradi znižane saturacije tudi hospitalizirani - tudi pokojni gospod. 13 stanovalcev cepljenih tudi z drugim odmerkom Tri tedne po prvem cepljenju, 28. januarja, je drugi odmerek prejelo 13 stanovalcev Naše Hiše. Istega jutra je bilo pred cepljenjem opravljeno testiranje vseh do tedaj negativnih oseb, pove direktorica. "Okužba je bila verjetno prisotna že pred drugim odmerkom, vendar pa takrat še ni bila prepoznana s testom, zato je bilo v kasnejših dneh prepoznano še sedem pozitivnih uporabnikov, ki so že bili cepljeni z drugim odmerkom," je dejala in dodala, da po drugem odmerku zaenkrat ne prepoznavajo močnejših simptomov, a da je v danem primeru vse preblizu, da bi lahko podajali bistveno razliko. Na NIJZ pojasnjujejo, da cepljenja sicer nikoli ne opravijo pri osebah pozitivnih na covid-19:"Ne s prvim, ne z drugim odmerkom."Dodajajo, da je treba vse splošne zaščitne ukrepe, kot so umivanje in razkuževanje rok, nošenje zaščitnih mask, ustrezna varnostna razdalja in redno zračenje prostorov, upoštevati vse dokler ne bodo ukinjeni z odlokom.

"Zaposleni smo ves čas upoštevali stroge zaščitne ukrepe rdečih in sivih con na dveh različnih lokacijah, uporabo osebne zaščitne opreme in drugih zaščitnih ukrepov," zagotavlja Packova, ki dodaja, da so tudi uporabniki, ki so bili po vnosu okužbe evidentirani kot negativni, prav tako v največji možni meri uporabljali zaščitne maske in bili med seboj ločeni oz. ohranjali največjo možno distanco v prostoru. "Neskončno se zahvaljujem vsem zaposlenim, ki smo v okviru samozaščitnega vedenja uspeli zadržati okužbo izven zavoda, ne glede na visoko stopnjo okuženosti v okolju," se sodelavcem zahvaljuje Packova.

Stanje v VDC Ince spremljajo tudi na ministrstvu za zdravje in na ministrstvu za delo. "VDC aktivno sodeluje s člani delovne skupine ministrstva, ki socialno varstvenim zavodom svetujejo glede ustreznih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2,"so nam sporočili z ministrstva za zdravje. Ministrstvo za delo zagotavlja, da so z direktorji zavodov v rednih stikih: "Veseli smo, da se razmere glede okužb v socialnovarstvenih zavodih v zadnjem obdobju, tudi po zaslugi cepljenja, umirjajo." Dodajajo, da se tudi v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje v institucionalnem varstvu razmere izboljšujejo. "Je pa še nekaj posamičnih 'vdorov', kot v enoti VDC Ince. Z razmerami v tem zavodu smo seznanjeni, v pomoč pri reševanju so vključene vse pristojne službe,"zagotavljajo. Nadzor stanja še vedno poteka, sicer pa naj bi bili trenutno vsi okuženi stanovalci zavoda zunaj življenjske nevarnosti.

