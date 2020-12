Ekskluzivno, državni razpis za milijonski posel hitrih testov bo odločen v 24 urah

Ministrstvo za zdravje kupuje pol milijona hitrih antigenskih testov po ceni največ pet evrov za kos. K javnemu naročilu v vrednosti do 2,5 milijona evrov so včeraj popoldne povabili 27 dobaviteljev, ki imajo 24 ur časa, da pripravijo ponudbo danes do 16. ure. Izjemno kratek enodnevni rok ob takšni količini bo velik izziv za ponudnike. Pravzaprav čez noč morajo pripraviti ponudbo, prvo dobavo 150 tisoč testov pa v Slovenijo pripeljati že naslednji petek. Na ministrstvu za zdravje so naše informacije potrdili, podrobnosti pa ne razkrivajo, ker jih bo popoldne predstavil minister Tomaž Gantar. Na seji vlade bodo po naših informacijah potrdili načrt predbožičnega množičnega testiranja.

Odločitev o množičnem testiranju bo uradno padla danes, kot kaže, bo usmerjeno za kritično infrastrukturo "Vabljeni ste, da predložite ponudbo za javno naročilo – nakup hitrih antigenskih testov za diagnostiko covida-19."Tako v uvodu vabila k oddaji javnega naročila, ki ga hranimo v uredništvu rubrikeDejstva, minister Tomaž Gantarpovabi k oddaji ponudbe 27 dobaviteljev hitrih antigenskih testov, ki jih je na seznam uvrstila strokovna skupina za hitre teste na ministrstvu za zdravje. Predvidena količina je 500 tisoč hitrih testov."Navedena količina je lahko manjša ali večja glede na dejanske potrebe naročnika, vezane na postopek testiranja."

Kakšno bo to testiranje, za koga? Iz razpisa, kjer država kupuje pol milijona hitrih antigenskih testov, lahko sklepamo, da se je država odločila za usmerjeno testiranje, ki ga bo ponavljala. Ciljna publika so torej: zdravstvo, domovi za starejše, policija, vojska, šolstvo.

Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da razpis poteka, podrobnosti ne razkrijejo, ker jih bo popoldne ministerGantar, ko bo jasna tudi odločitev vlade o razsežnostih množičnega testiranja. Kakšno bo to testiranje, za koga? Iz razpisa, kjer država kupuje pol milijona hitrih antigenskih testov, lahko sklepamo, da se je država odločila za usmerjeno testiranje, ki ga bo ponavljala. Ciljna publika so torej: zdravstvo, domovi za starejše, policija, vojska, šolstvo. Analizo množičnega testiranja, dobre zglede sosedov Avstrijcev, ki so že začeli množično testirati, in izkušnje Slovakov, smo v Dejstvih pripravili prejšnji teden in si jih lahko preberete na spodnji povezavi.

Vabilo za posel prejelo 27 dobaviteljev: "Med epidemijo so pravila nora!" Z razpisom in nabavo hitrih testov se izjemno mudi, saj država želi izvesti množično testiranje še celo prej kot v tednu pred božičem. "Zaradi skrajne nujnosti, izkazane z epidemijo covida 19 in epidemiološko sliko v državi,"piše v vabilu za oddajo javnega naročila, so se na ministrstvu za zdravje odločili za postopek javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave. Drugo vprašanje pa je, ali res ni bilo mogoče razpisa pripraviti kakšen dan prej in ga za kakšen dan podaljšati. Eden od dobaviteljev nam slikovito pove, "med epidemijo so pravila nora".

icon-expand Izbranec oziroma izbranci bodo morali že do prihodnjega petka, 11. decembra, dobaviti prvo posamično pošiljko, ki obsega 150 tisoč kosov hitrih testov. Še 350 tisoč testov pa tedensko do konca decembra. FOTO: 24ur.com

Kaj takšen razpis pomeni? "Ponudniki, katerih ponudbe bodo dopustne, bodo povabljeni v pogajanja, ki bodo potekala v elektronski obliki. V enem krogu pogajanj bo ponudnik lahko podal novo ceno, nižjo od cene iz prvotne ponudbe." Izbranec oziroma izbranci pa bodo morali že do prihodnjega petka, 11. decembra, dobaviti prvo posamično pošiljko, ki obsega 150 tisoč hitrih testov. Še 350 tisoč pa tedensko do konca decembra, kot je to potrebno za uspešno in kontinuirano izvajanje testiranj. Izrecni pogoj, cena testa ne presega 5 evrov, kdo lahko pride zraven? "Izrecni pogoj je, da cena enega hitrega testa ne presega 5 evrov z vključenim DDV in vsemi stroški, vključno s stroški skladiščenja," jasno zapišejo v vabilu dobaviteljem. Kdo je sploh lahko izbran na takšnem razpisu? Vzemimo konkretni primer razpisa novomeške bolnišnice, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Na razpisu za nakup štirimesečnih zalog novomeške bolnišnice se je trlo ponudnikov, prijavilo se jih je kar 34, ponujali pa so teste po ceni od 2,3 do kar 22 evrov brez DDV. Od teh 34 je 18 dobaviteljev poslalo ponudbo nižjo od 5 evrov za test. Vendar, pozor, brez DDV, država takšno ceno zahteva skupaj z DDV. Tako se krog bržkone zoži. Je pa res, da gre tukaj za ogromne količine, 35-krat večje od novomeške bolnišnice, ki kupuje 14.400 testov za 4 mesece. Gre torej pričakovati, da bodo dobavitelji ponudili nižje cene. Manj od 4 evre je v Novem mestu ponudilo 7 dobaviteljev. Najnižjo, 2,3 evra, podjetje CTD. Pod mejo 4 evrov je tudi podjetje Geneplanet diagnostika, ki je državi dobavilo 90 ventilatorjev SiriusMed R30 za 3,3 milijona evrov ali 36.400 evrov za en ventilator, za katere je del stroke ob dobavi podvomil o njihovi uporabnost za covidne bolnike. Kot smo nato predstavili v Dejstvih, je Zavod za blagovne rezerveod podjetja Medicotehnaza skoraj 100 tisočakov kupil posebne cevi, vlažilce in kompresorje za 64 ventilatorjev SiriusMed, da jih 11 bolnišnic, v katerih se tre bolnikov s covidom-19, sploh lahko uporablja. V to skupino s cenami nižjimi od 4 evre za test sodijo še ponudniki MojPlanet, Majbert pharm, Hermes analitica, Commerce trgovina in SPG-Sol plin Gorenjska. Kdo si upa oddati ponudbo in podpisati pogodbo? Garancija 10 odstotkov posla Ponudniki hitrih antigenskih testov morajo ponudbi predložiti prospekte in dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev, ter lasten predračun. Ob tem morajo najkasneje do ponedeljka, 7. decembra, dostaviti brezplačni vzorec za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev.

icon-expand Dobavitelji pravijo: "Če testov nimaš zagotovljenih že danes, je posel izjemno tvegan." FOTO: AP

Katerim podjetjem se bo sploh uspelo odzvati v tako kratkem času in zagotoviti zahtevane količine, ponuditi konkurenčno ceno in obenem podpisati še menično izjavo? Dobavitelji pravijo: "Če testov nimaš zagotovljenih že danes, je posel izjemno tvegan." Zakaj? Treba je namreč podpisati menično izjavo z zneskom v višini najmanj 10 odstotkov ocenjene vrednosti z DDV kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. To konkretno pomeni plačilo 250 tisočakov državi, če bi posel dobil en ponudnik, podpisal pogodbo in posla na koncu ne bi izpeljal, ker ne bi dobavil testov. Spomnimo se, kako so ‘padali’ posli z maskami v prvem valu epidemije. V rang cene ministrstva za zdravje gotovo ne sodijo dražji testi, ki so jih doslej kupovale bolnišnice. V večini so uporabljale Rocheve teste po ceni 6,5 evra, Nadalove med 7 in 10 evri in teste Sofia od Quidela za 22 evrov brez DDV. Bolnišnice sicer pospešeno kupujejo hitre teste za obvezno testiranje zdravstvenih delavcev in imajo odprte razpise ali pa so tik pred izborom. Tukaj se tako poraja tudi vprašanje, ali bodo v tej kvoti državnega nakupa hitrih testov zajeti tudi testi za bolnišnice in domove starejših, ki jih zdaj država (le) delno financira? Namigovanj o morebitnih izbrancih, ki naj bi že imeli hitre teste na zalogi, enodnevni razpis pa, da je zato farsa, se držijo tudi tega posla nabave medicinskega materiala med epidemijo koronavirusne bolezni.