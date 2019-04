EP: Kaj storiti, ko pregori žarnica?

Predstavljajte si sveže izvoljene poslance ali poslanke, ki se pred prvo sejo novega sklica (letos bo drugega julija) prvič znajdejo s kovčkom v roki pred stavbo Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Če že ne vi, njihove stiske razume 7698 javnih uslužbencev ter začasnih in pogodbenih sodelavcev, ki so v tej ustanovi domači: za prvo silo so jim spisali navodila za uporabo Parlamenta.

Pisarne Evropskega parlamenta v Strasbourgu, Bruslju in Luksemburgu so razdeljene v 29 stavbah, največ jih je v Bruslju. Skupna površina je več kot milijon kvadratnih metrov, približno polovica samo v belgijski prestolnici. V tem mravljišču je, če odštejemo 751 poslancev in njihovih 1.600 asistentov, zaposlenih skoraj 8.000 ljudi.

Tudi zato jih je nekdanji generalni sekretar Harald Rømer na prvo pot pospremil s priročnikom, v katerem so osnovne informacije o pogojih dela in obveznostih, pa tudi številke za klice v sili, če jim recimo v pisarni pregori žarnica. Da bi torej zmedenemu novincu olajšali stres ob prihodu, ga pričakajo zaposleni iz posebne službe za sprejem.

Nasmejani Brian Hayes na prvi dan v novi službi leta 2014 FOTO: Evropski parlament

Ne spuščajte rok, še bomo glasovali Že v drugi točki priročnika poslancem pojasnijo, da jim nihče ne more in ne sme preprečiti prihoda na zasedanje Parlamenta. O tem, kdo je zadolžen za to, da je na seji prisoten, ne piše nič. Na mejnih kontrolah imajo enak status kot najpomembnejši predstavniki države na službenih poteh v tujini. Pojasnijo jim, koliko dnevnic in nadomestila kilometrine za prihode na zasedanja parlamenta jim pripada, za nadomestilo za splošne stroške in plače asistentov. Več o plačah evroposlancev: Dober milijon evrov za mandat evropskega poslanca Da se ne bi izgovarjali, da ne vedo, kako se vesti na sejah, jim pojasnijo postopke: Vrstni red govorcev na razpravi recimo izžrebajo. Nihče se ne sme več kot dvakrat oglasiti na isto temo. Glasovanje navadno poteka z dvigom rok ali pritiskom na gumb – na zelenega na levi, če je za, na srednjega, belega, če se vzdrži, in na desnega, rdečega, če je proti. Če elektronski sistem ne deluje, lahko glasujejo tudi tako, da v znak podpore predlogu vstanejo ali ga zavrnejo s tem, da obsedijo.

Glasovalni aparat iz dvorane FOTO: Evropski parlament

Stari, kje je moja pisarna? Poslancu pojasnijo, kakšne pisarne ima na razpolago: v Strasbourgu, kjer je sedež Parlamenta, je na voljo ena zanj in za asistenta. V Bruslju ima dve, eno zase in eno za asistenta. Vsak poslanec dobi dva ključa za svojo pisarno, dva za asistentovo, ključ za poštni nabiralnik in računalnik. Dodana je tudi številka in naslov službe v primeru kakršnih koli težav, recimo žarnicami, gretjem, vodo in čiščenjem. Parlament je tudi družini prijazno podjetje: v Strasbourgu in Bruslju imajo vrtec za otroke poslancev, odprt je vsak dan do 19. ure razen ob tako imenovanih kratkih petkih, ko deluje samo do pol šestih.

Dan v parlamentarnem vrtcu. FOTO: Evropski parlament

Kako izkoristiti čas, ki ostane ob službi? Pozabili niso niti na športne aktivnosti: V Bruslju je vsak dan do večera odprt športni center z veliko telovadnico, v kateri je "najnovejša oprema", soba za aerobiko in ples, soba za borilne veščine, dve savni, kjer obiskovalce ločijo po spolu, dve igrišči za squash in kopalnice. Priročnik je star deset let, navodila v njem pa še dve leti več, opozarja v predgovoru nekdanji sekretar Parlamenta Danec Harald Rømer. Novejše izdaje ni – ni pa rečeno, da za letošnje novince ne bodo navodil posodobili, so sporočili iz Parlamenta.