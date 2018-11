Epilog Dejstev: Odvetniški milijoni, Šaleški lobi, od Stožic do Kitajske

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Stožic Mestni občini Ljubljana omogoča "dostop in vpogled v vse dokumente, ki se nanašajo na finančne transakcije povezane z izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva." Zoran Janković je torej lahko preverjal - kot skrbni gospodar pa bi to celo moral -, kako denar, ki ga je pomagal priskrbeti pri bankah, porablja Grep.

Stožice - nogometni stadion s športno dvorano in trgovskim centrom, ponos ljubljanskega župana Zorana Jankovića . Dokončan javni, propadajoč zasebni del. Razkrili smo in podkrepili z računi, kako se je trošil denar za Stožice. Sto tisočakov za razsipna kosila v elitnih restavracijah in polete z zasebnimi letali: računi, ki smo jih dobili v uredništvo, kažejo, kako sta direktorja Grepa Uroš Ogrin in Zlatko Sraka porabljala denar od leta 2009, ko je podjetje dobilo prvih 25 milijonov posojila, in pozneje, potem ko je leta 2010 konzorcij sedmih bank z NLB na čelu Grepu odobril ključnih 115 milijonov kredita. Gradis skupina G je končal v stečaju, Energoplan že drugič v prisilni poravnavi, skupna družba Grep, ustanovljena prav za gradnjo Stožic, je po končanem stečajnem postopku izbrisana iz registrov. Izplen pa, bančna luknja v višini 135 milijonov evrov in za 30 milijonov evrov nepoplačanih podizvajalcev.

Razsipni sin z nepojasnjenim milijonom

Vrhovno sodišče je prejšnji mesec potrdilo ugotovitve finančne uprave, ki je pri sinu župana Zorana Jankovića odkrila nepojasnjeno razliko 1,02 milijona evrov v premoženju, pridobljenem v času prvega mandata ljubljanskega župana. Jure Janković je že napovedal pritožbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije.

Najem 18-metrske jahte, dva družinska prestižna terenca mercedes in pol milijona evrov dvignjene gotovine so bili ključni razlogi za uvedbo nadzora nad premoženjem Jureta Jankovića, ki je prijavil komaj 900 evrov prihodkov mesečno. Nadaljnje poizvedbe so sume potrdile, saj sin župana ni znal zadovoljivo pojasniti, kako je prišel do večine premoženja, med drugim do 582 tisoč evrov v bančnem sefu. In to kljub dejstvu, da je finančna uprava verjela pojasnilu župana, da je sinu daroval 129 tisoč evrov – kar je skoraj vsa njegova županska neto plača štiriletnega mandata.

Za odvetnike v Popovičevi koprski občini 5,7 milijonov evrov

V Mestni občini Koper so za odvetniške storitve od leta 2002, odkar je župan Boris Popovič, porabili 5.669.628 evrov. Ali so to odvetniški stroški za občinske zadeve ali tudi za zasebne sodne postopke župana Borisa Popoviča, nam na Mestni občini Koper še vedno niso pojasnili. Niti nam niso poslali izpiskov iz osebnega Popovičevega računa, da je sam plačeval odvetnike, kar je zatrdil v soočenju v oddaji 24ur zvečer, saj se mu je nabralo 47 sodnih postopkov.

Največji del kolača od 5,6 milijona evrov so na koprski občini odrezali odvetniku Franciju Matozu, kar petino oziroma 1,2 milijona evrov. Matoz je odvetnik, ki je (bil) redno angažiran v zasebnih županovih in občinskih zadevah. Matoz je poudaril, da je "občini posle vedno zaračunal po tarifi, nikoli po pavšalu in nikoli ni bilo to povezano z zasebnim zastopanjem Popoviča v kazenskih zadevah."