Erozija ugleda profesorjev od ene Metke do druge

Z dobrimi 228 tisočaki v treh letih (s plačo, dodatki in honorarji) se Metka Tekavčič uvršča šele na 21. mesto rekorderjev Univerze v Ljubljani. Zakaj bi ji torej posvečali posebno pozornost in komentar?

Metka Tekavčič se zaradi dodatkov zagovarja pred sodiščem, kjer se je izrekla za nedolžno. Očitajo ji kršitve zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju, inšpektorat za javni sektor pa je že ugotovil, da so bila izplačila nezakonita.

Metka Tekavčič , podobno kot Hiperbola dobra v matematiki, pa nekoliko manj v dostojnosti, se v svojem filmu ne more čisto odločiti, katero vlogo bi igrala. Bi bila dekanja, profesorica, političarka, kandidatka SD za županjo prestolnice, mestna svetnica ali vse naenkrat? Predvsem pa je iz javnih podatkov razvidno, da bi bila rada za vsak položaj in na vsak način posebej plačana. Po podatkih, ki so jih na Ekonomski fakulteti razkrili šele po vztrajanju ekipe Dejstev, je Metka Tekavčič v letih 2016–2018 poleg redne plače 136.389,73 evra prejela vsaj še 92.418,11 evra dodatkov ali dve tretjini plače. Po javno dostopnih podatkih podjetja nima.

Legendarni Stane Sever je v filmu Vesna utelesil to strahospoštovanje v liku, ki si ga še danes predstavljamo kot arhetipnega slovenskega profesorja. Kako brez stika z realnim življenjem in zakopano empatijo tlači ljudi okoli sebe, mu je pozneje v filmu pokazala Vesna , čudovito jo je odigrala Metka Gabrijelčič .

Metka Tekavčič je vidna članica Židanovih Socialnih Demokratov in se deklarativno zelo rada postavlja na stran zatiranih delavcev. Tako je na okrogli mizi o prekarnosti pred tremi leti povedala, da je dolgo časa tudi ona prejemala plačo, nižjo od zajamčene. V predvolilnih intervjujih je rada povedala, da je mladost preživela v rudniških revirjih z očetom rudarjem. V strankarskih elektronskih sporočilih letos pa kolegom v SD očita nezrelost in nečimrnost ter velikost egov. Torej, Metka Tekavčič se vidi kot glas razuma, zrelo osebnost, skromno, kot nekdo, ki se bori za vladavino prava in pozna stisko malega človeka.

A ta ista Metka Tekavčič očitno ponosno zastopa in predstavlja enega od simbolov sistema koritnikov. Metka Tekavčič sistem, ki ga skupaj z ostalimi profesorji na dodatkih podpira, zlorablja tako, da dobivajo asistenti na fakultetah nizke plače in molčijo, saj se bojijo za svojo prihodnost. Pričevanje, ki smo ga posneli z enim njenih mlajših kolegov, ki svojega prostora pri koritu nima, govori o fevdalnem sistemu. "Če se upreš, imaš hitro posledice, nisi več zaželen. Ko bo naslednji projekt, naslednje financiranje, ne boš obdržal svoje službe." Tako se Metka Tekavčič, profesorica doktorica, dekanja, mestna svetnica Socialnih demokratov in nekdanja kandidatka za županjo, vede do malih ljudi, celo svojih kolegov. Tako sploh ne preseneča njeno vedenje do novinarjev, ki so vso to bedo sistema in ljudi, ki so ga ustvarili, razkrili. Se je predsednik njene stranke že vprašal, ali je to ravnanje socialno ali demokratično?

Metka Tekavčič je prepričana, da ji vse to pripada, da je končno zaslužila, da je del finančne akademske in politične elite. In gorje vsakemu, ki si misli in upa spregovoriti drugače. Tako objavljamo danes tudi njen zavrnilni odgovor na zahtevo po podatkih, ki jih je ekipa Dejstev zaprosila po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

V pasivno-agresivnem zapisu utemeljuje dejstvo, da zavrača prošnjo za vse podatke, torej polno transparentnost, ki jo menda zagovarja, s tem, da "ščiti svoje zaposlene in njihovo integriteto". Tiste zaposlene, med katerimi ima svoje izbrance, in tiste, ki se bojijo za svojo zaposlitev, ter tisto integriteto, ki ji sama omejuje javno izražanje v sistemu, kjer se svete krave oklepajo položajev, mladi profesorji pa zato ne morejo do habilitacij.

Zato je verjetno tako bolj presenečena in besna, ko se jo novinarji drznemo kaj vprašati, se ji postaviti po robu in ji nastaviti ogledalo. Takrat sredstev in pritiskov dokazano ne izbira. Zato v odgovoru na prošnjo po razkritju podatkov pasivno-agresivno piše o "domnevnem" preiskovalnem novinarstvu. Po poročanju Tine Kristan o dodatkih za pripravljenost jo je preiskovalo specializirano tožilstvo, zdaj se zagovarja na sodišču. Verjetno tam ne govori več o "domnevni preiskavi" in "zlorabljenih pravicah" sodišča. Poročanje Alenke Marovtin ostale naše ekipe pa je razkrinkalo še njena preostala široka cesarjeva oblačila. Vse to po njenem "domnevno" preiskovalno novinarstvo Alenke Marovt in Tine Kristan si je prislužilo dve cehovski nagradi Društva novinarjev Slovenije, čuvaja/watchdoga.

Po drugi strani sama vidi legitimno prošnjo o transparentnosti z zahtevami za dostop do informacij kot zlorabo pravice. Je tak profesor doktor, dekan, mestni svetnik, nekdanji kandidat za župana primeren za opravljanje vseh teh položajev, čeravno ne sme več biti v neprestani dobro plačani pripravljenosti?

Ima pa Metka Tekavčič prav, ko piše, da bomo takšno šibko pravno argumentacijo v zavrnilni odločbi razumeli kot grožnje. Vsaj kot poskus groženj, prestrašiti nas je sicer preklemansko težko. Če pa tega že ne vidimo kot grožnje, jih vidimo vsaj kot – za dekanjo, profesorico doktorico, mestno svetnico in nekdanjo kandidatko za županjo – nedostojno vedenje. Bi nam verjeli na besedo, če bi vam rekli, da je našega novinarja Tadeja Grešovnika, ki ji je postavljal relevantna in za javnost ključna vprašanja o porabi javnega denarja, pokroviteljsko odpravljala, da je bil on še v plenicah v času, ko je ona vzgojila prve zamere do novinarjev? Ali pa da bo njegovo delo dala "na oceno" FDV? Verjetno ne bi verjeli, posebej če verjamete njenim stališčem, da je zrela osebnost, skromna, brez težav z velikim egom. Prav zato ta posneti intervju objavljamo v delih in celoti, da si njeni akademski kolegi, študentje, meščani in volivci sami ustvarijo mnenje o njenem vedenju, skromnosti in egu.