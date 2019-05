Evroposlanski veterani, povratnica in novinci v nizkem startu

Prvi polet na ustanovno srečanje v Starsbourg

Ustanovno srečanje novo (vnovič) izvoljenih 751 evropskih poslancev, od tega 8 iz Slovenije (Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Milan Brglez, Irena Joveva, Klemen Grošelj in Ljudmila Novak) bo 2. julija v Strasbourgu. Izvolili bodo predsednika, 14 podpredsednikov in pet kvestorjev, ki sestavljajo predsedstvo Parlamenta, to pa je odgovorno za delovanje ustanove. Vsak član predsedstva ima zadolžitve, od komunikacije preko upravljanja z infrastrukturo do odnosov z državami članicami EU. Podpredsedniki vodijo zasedanja, če predsednika v dvorani ni. Mandat traja dve leti in pol in je obnovljiv.

Pet kvestorjev je odgovornih za administrativne in finančne zadeve, ki neposredno zadevajo poslance.

Poslanci bodo hkrati na ustanovni seji poslanci določili število in sestavo stalnih parlamentarnih odborov. V preteklem mandatu je bilo 22 stalnih odborov, pet posebnih odborov in dva preiskovalna odbora. Poslanci si načeloma lahko izberejo v katerem odboru bodo delovali, ima pa pri tem precejšnjo vlogo moč politične skupine, zlasti ko se izbira predsednik odbora, poleg tega pa so nekateri odbori bolj prestižni od drugih, denimo v odboru za zunanjo politiko ne more biti član vsakdo, mora prihajati iz močne politične skupine, imeti ugled, izkušnje.