DEJSTVA: Vsi kandidati ne poznajo pristojnosti Evropskega parlamenta

Violeta Tomić, Levica je dejala: "Želim povedati, da ljudje, ki odločajo o našem življenju niso bili nikoli izvoljeni, nihče jih ne pozna in nimamo prav nobenega vpliva na to, kaj počneajo z nami."

Špela Majcen Marušič soustanoviteljica in avtorica bloga EU 360 stopinj pojasnjuje, Evroskupina z navadno večino glasov izvoli svojega predsednika ali predsednico za obdobje dveh let in pol. V evroskupini sedijo finančne ministrice in ministri držav evrskega območja - torej predstavniki izvoljenih vlad držav članic. Čeprav je torej res, da šef Evroskupine ni neposredno izvoljen, ni res, da nima nikakršne demokratične kontrole, saj ga volijo predstavniki demokratično izbranih nacionalnih vlad.