Primer nezakonitega financiranja Joveve, Mlinarjeve in Periča?

Financiranje iz tujine je prepovedano po 14. členu Zakonu o volilni in referendumski kampanji. Pravila, kako lahko politične skupine v Evropskem parlamentu porabljajo nepovratna sredstva, ki jim jih namenja parlament, določa 22. člen Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

Računsko sodišče je bilo po drugi strani jasno. "Če je stroške za nastanek videov, ki se objavljajo na Twitter računu politične stranke SD, plačala evropska politična stranka Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) in jih dala v brezplačno uporabo stranki SD, bi lahko šlo za druge oblike prispevkov politični stranki SD in s tem za njeno financiranje.Tako obstaja tveganje za nezakonito financiranje te stranke iz tujine. Odvisno od tega, kdaj se videi predvajajo."

"Ta vsebina ni več na voljo," pa lahko namesto objave oglasov, zdaj preberemo na Facebooku.

Odziv LMŠ, SAB in SMC pa, da je to samovoljno naredil ALDE, brez njihovega vedenja in soglasja. Protestirali in zahtevali so umik objav takoj po poizvedovanju naše televizije. Pred tem, glede na to, da so tri oglase objavili med 9. in 11. majem, tega niso opazili, pa čeprav so bili torej teden dni objavljeni na uradni Facebook strani ALDE.

Generalni sekretar SMC Andrej Klemenc je prepričan, da bi bilo sporno, če bi oglase naročili sami, tako pa da gre za mejno področje. Brane Kralj, generalni sekretar LMŠ, je dodal, da je oglas zanje sporen, saj ALDE ni uporabil fotografije kandidatke, ki jo uporabljajo v kampanji, s tem pa je rušil podobo kampanje.