Fištravec ni zagotovil obljubljenih pet tisoč delovnih mest

Mariborski župan in vnovični kandidat za župana Andrej Fištravec je v volilnem soočenju v oddaji Epilog oktobra 2014 objubil 5.000 novih delovnih mest v Mariboru. Te obljube ni izpolnil. Krivca zato Fištravec vidi v ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku, ta pa to kategorično zavrača.

Fištravec je izjavil: "Optimistično napovedujem za naslednja štiri leta, da bomo z vsemi temi projekti, ki jih sedaj vodimo in jih še bomo, lahko sodelovali pri odpiranju pet tisoč delovnih mest. Zapomnite si. To si zapomnite." Njegovo izjavo smo si zapomnili in ugotovili, da obljube ni izpolnil. Na Mestni občini Maribor (MOM) pojasnjujejo,"da so od avgusta 2014 do avgusta 2018 ustvarili 4.350 novih delovnih mest." Kje, kdaj in kako, ne pojasnijo. Delovna mesta na MOM štejejo od avgusta, Fištravec je 5.000 delovnih mest obljubljal oktobra 2014. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo v obdobju od 1.11. 2014 do 31.10. 2018 4.323 novih zavarovancev. Fištravec raje kot o razlogih, zakaj delovnih mest ni uspel zagotoviti, krivca išče v ministrstvu za gospodarstvo.

Po mnenju Fištravca je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek Mariboru v štirih letih dvakrat želel odvzeti denar za Dravo in odgnal dva tuja investitorja IBM in EON Reality. Z ministrstva za gospodarstvo sporočajo: "Glede EON Reality je potrebno spomniti, da je podjetje zaprosilo za finančno spodbudo in je njihovo vlogo obravnavala komisija, ki je ugotovila, da niso izpolnjevali pravil na področju regionalnih državnih pomoči (evropske uredbe, zakona in uredbe). Ta ne bi bil izpolnjen ne glede na regijo, kjer bi si podjetje želelo izvesti investicijo." In še:"Trditev, ki jo župan navaja v tvitu, kategorično zavračamo."

FOTO: Damjan Žibert

Kdo je zaslužen za delovna mesta pri Magni? Na drugi strani pa si župan Fištravec pripisuje zasluge za delovna mesta pri Magni. V intervjuju za Mariborinfo je dejal: "Magno je pripeljala moja ekipa in želeli smo jo umestiti v cono Tezno, kjer smo imeli na razpolago 60 hektarjev, a ne v enem kosu. Nato smo jih preusmerili v Hoče, kjer je industrijska cona v Hočah del večje skupne industrijske cone velike Mestne občine Maribor, ki je že v 70. letih prejšnjega stoletja bila rezervirana za industrijo." Na ministrstvu za gospodarstvo pravijo: "Zasluge, da je Magna prišla v Maribor ima gotovo več ljudi, to so tako zaposleni na Občini Hoče kot tudi zaposleni na pristojnih resornih ministrstvih in v izvajalskih institucijah, poslanci državnega zbora, zunanji mediatorji, ki so sodelovali pri pogovorih z NGO, in zaposleni na relevantnih veleposlaništvih. V okviru tega naj poudarimo zgolj to, da minister obžaluje, da Občina Maribor s prejšnjo Vlado RS ni sodelovala v obsegu, kot bi bilo pričakovati glede na to, da gre za drugo največjo mestno občino v Sloveniji. Dodajamo, da bi si v nadaljevanju vsekakor želeli več sodelovanja." Na ministrstvu za gospodarstvo spomnijo, da je bilo Magni Steyr ponujenih več lokacij, vendar se je Magna zanimala ravno za pravokotnik v izmeri 92 hektarejv, ki leži zraven Mariborskega letališča, prvič že leta 2005."Cona Tezno v Mariboru bi morda prišla v poštev takoj po propadu TAM-a, zdaj je ta cona razdrobljena in na njej delujejo številna druga podjetja."