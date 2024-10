Fiziko poučuje inženirka iz Bosne, tehniko učitelj športne vzgoje, matematiko ponekod nihče

Na osnovni šoli Vavta vas so ostali brez učitelja matematike, računalništva, razrednega pouka ter športne vzgoje. Kot pravi ravnateljica Sabina Erjavec , "ne morejo vsakega pobrati s ceste". "Ni vsakdo za poučevanje. Se bo dolgoročno kakovost šolstva bistveno zmanjšala. Vemo, kaj to posledično pomeni za pridobivanje poklicev, za gospodarstvo in vse ostale dejavnosti, ki so sestavni del družbe." Na šoli imajo 403 učence v 18 oddelkih in 89 zaposlenih. V septembru se na razpis za razredni pouk za nedoločen čas ni prijavil nihče.

Septembra so imeli več kot 400 ur nadomeščanj. "Učitelju za fiziko in tehniko smo dodelili poučevanje enega razreda matematike v osmem razredu." Nekaj let nazaj so imeli pet učiteljev matematike, zdaj imajo samo enega. Že nekaj časa učiteljica razrednega pouka Bogdana Hočevar in pomočnica ravnateljice poučuje matematiko v šestem in sedmem razredu. Dopoldne poučuje, popoldne pa organizira pouk. "Ker nisem učiteljica matematike, mi vzame več časa za pripravo, za popravljanje. K sreči imam kolega matematika, ki mi pomaga." Ne spomni se, kdaj je nazadnje delala samo osem ur. Na pouk se pripravlja doma, ker v šoli nima časa. Računalniške predmete pa poučuje računalničar, ki po izobrazbi ni učitelj računalniških predmetov.

Najbolj na udaru so naravoslovni predmeti: matematika, fizika in računalništvo. "Slovenski šolski sistem je v izjemno globoki kadrovski krizi zaradi pomanjkanja ustreznega kadra v takem obsegu, ki ni bil zaznan nikoli v zgodovini šolstva. Ta kriza ne bo izzvenela, saj je pregloboka," opozarja ravnatelj OŠ Mengeš Sašo Božič . Slovenski šolski sistem navidezno deluje zgolj zaradi zaposlovanja neustreznega kadra, pomoči vzgojiteljev in učiteljev, ki bi se že lahko upokojili, ter preobremenjenosti obstoječih kadrov.

Ravnateljica OŠ Rakek Anita Knez je zadnji dve leti kadrovala tudi po 12 učiteljev. Izmed 17 osnovnih šol na Notranjskem samo dve nimata težav s kadrom, pojasnjuje kot vodja aktiva notranjskih ravnateljev. "Če smo ravnatelji leta 2011, 2012 imeli na razpisih po 30, 50, celo 70 vlog, sedaj sta to ena ali dve, če sploh." Šolo vodi 15 let.

Javnosti sporoča, da se lahko zgodi, da kmalu ne bo več nihče poučeval. "Daš razpis, se nihče ne javi. Učitelji odhajajo v gospodarstvo, v tujino, nekdo raje dela prek s. p.-ja, pa še malo dopoldne v trgovini, ker več zasluži. Bomo otroke odpeljali na svoje domove in jih poučevali? Nekdo bo moral prevzeti odgovornost za to stanje." Knezova s prstom kaže na ministrstvo za izobraževanje in sindikat.

Letošnje šolsko leto je šokiralo direktorico ljubljanskega šolskega centra Nives Počkar . Največ težav imajo z učitelji matematike in strojništva. "Nikoli nisem mislila, da mi ne bomo dobili dela, ampak to, kar je letos, je pa nezaslišano." Center združuje pet šol, 240 zaposlenih in 2000 študentov, učencev in dijakov. Pomagajo si s študenti, imajo jih osem. Delajo si bazo kadra za naprej. "To je pameten pristop, če hočeš vzgojiti kader." Prednost dajejo študentom, ki so že poučevali. Če ne znajo slovenskega jezika, ni možnosti, da kandidati stopijo v njihov sistem.

Na škofjeloški gimnaziji imajo ves kader s primerno izobrazbo in ne krčijo pouka, iščejo pa računovodjo, je pojasnil ravnatelj Jože Bogataj . Po besedah ravnatelja Aljoše Ermana na Gimnaziji Jesenice nimajo učitelja, manjka jim tudi delna zaposlitev učitelja fizike. Dva oddelka pokriva ravnatelj sam, delno pa absolvent magistrskega študija fizike. To je tudi edini študent, ki dela pri njih. "Doslej v gimnazijah nismo imeli problemov s kadri, a očitno je val pomanjkanja sedaj že tako visok, da ga čutimo tudi v gimnazijah in bo naslednja leta nemogoče zagotoviti dovolj učiteljev za normalno delovanje šol."

Grozljiva je slika, tako ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko, ko manjka na dan tudi po sedem ali več učiteljev. "Obremenitve učiteljev, ki delajo, so zdaleč prenormirane in se bojimo, kdaj bodo tudi ti izostali. Posegamo tudi na področje, da združujemo po dva oddelka, da sploh lahko izvedemo pouk za vse učence. Študentov trenutno ni mogoče dobiti za matematiko, fiziko, svetovalno delo in še kakšen profil, pomeni, da smo v veliki krizi. Izpostavljam še najpomembnejše dejstvo, da nam bosta znanje in kakovost znanja še bolj padli in to zdaj, ko vemo, da imamo težave na vseh področjih pismenosti."

Na novomeškem šolskem centru imajo od 310 strokovnih delavcev štiri učitelje, ki nimajo ustrezne izobrazbe za predmete, ki jih poučujejo. Med temi področji sta npr. kemija in matematika. Po besedah ravnateljice Aleksandre Valančič z OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice je kadrovska stiska za otroke s posebnimi potrebami velika. Primanjkuje strokovnega kadra: specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, psihologov, logopedov in socialnih pedagogov.

V povprečju lani 2599 evrov

Po mnenju Nives Počkar moramo dvigniti plače učiteljem, predvsem začetnikom. Drugi ukrep pa, da je pozitivno sporočilo javnosti o poklicu učitelja, ker zdaj poslušamo samo negativne. "Učiteljev poklic je lep, sicer zahteven. Mora biti pa ustrezno plačan. Pri nas pa je še vedno ogromna razlika med javnimi uslužbenci, ki delajo v zdravstvu ali v šolstvu."