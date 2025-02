Spletna prevara: '24.000 evrov je v momentu izginilo'

V past se je ulovila 70-letna visoko izobražena upokojenka iz Ljubljane, ki želi ostati anonimna. Zasledila je oglas za avtomatsko trgovanje na borzi. Začela je z 250 evri. "Ko so me poklicali, so bili zelo prepričljivi. Pokazali so mi moj račun, pošiljali so mi analize, obljubili so mi, da bom zaslužila. Kasneje sem vložila še 1000 evrov in tako dalje. Nato je celotna platforma ugasnila za tri dni. Ves denar, 24.000 evrov, je v momentu izginil. Svet se mi je podrl. Izplačali so mi vsega skupaj 1000 evrov." Po nakazilu denarja so jo klicali iz banke, da je bilo to podjetje že vpleteno v spletne prevare.

Goljufija traja že pol leta. "Včasih so me klicali tudi večkrat dnevno. Večinoma sem govorila z dvema Hrvatoma. Ko sem jim sporočila, da želim zapreti račun, so obrnili ploščo. Postali so nesramni, celo drli so se name. Ko sem rekla, da nimam več denarja, so me prepričevali, da sem v pokoju, da imam pokojnino ali nepremičnino, ki bi jo lahko prodala. Popolnoma brez moči sem, nič ne morem narediti." Ne dovolijo ji, da bi zaprla račun. "Pravijo, da moram še šest tednov počakati."

Ko je izgubila vse, jo je nekdo poklical z druge številke, da ima na nekem borznem računu pozabljenih 18.000 evrov. "Klicatelj je govoril slovaško, rekel mi je, da sem verjetno že pozabila, da sem naložila 150 evrov na račun za avtomatsko trgovanje. Pokazali so mi spletni račun z mojim imenom. Rekli so mi, da mi bodo nakazali denar. Dala sem jim svoje podatke, vendar so s prevaro prišlo do mojega računalnika in tako dostopili do mojega Kraken računa. Padla sem na finto, pobrali so mi 3000 evrov in sem takoj prijavila policiji."