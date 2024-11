Golob: Razumem tožilko, tudi mene so nadzorovali

Tako kot sodniki in tožilci so na udaru, kar zadeva groženj, tudi politiki, med drugim predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič . Na vprašanje, kdo ji grozi, Klakočar Zupančičeva odgovarja, da večina groženj prihaja od ljudi, ki niso tako vidni v politiki, in dodaja, da gre za grožnje po mejlih ali prek socialnih omrežij v smislu, da se ve, kje živi, da se ji bo fizično škodilo itn. Groženj je deležna tako zaradi njenega dela kot nje same. "So kakšne omalovažujoče stvari zaradi mojih čisto osebnih karakteristik."

Klakočar Zupančič: Skorajda jih jemljem kot del družine

Čeprav je nekatere grožnje prijavila policiji, se danes počuti precej bolj varno kot v času, ko je bila sodnica, in je bila, pravi, deležna diskreditacij. Ne zaradi hudih groženj, pač pa zato, ker ji kot predsednici Državnega zbora varovanje pripada, jo danes na vsakem koraku spremljajo varnostniki, 24 ur na dan, vse dni v tednu. Tudi, ko gre na zasebne obiske ali dopust. Tega se mi ni bilo težko navaditi, ker so zelo diskretni, pravi Klakočar Zupančičeva. "Včasih nimam niti občutka, da so varnostniki. Smo razvili dobre, tudi zelo osebne vezi z nekaterimi, sprejeli so jih tudi otroci, tako da jih skorajda jemljem kot del družine." Poudarja, da je z njimi zadovoljna tudi, ker čuvajo njeno zasebnost.

Kdo so varnostniki?

Kdo so varnostniki, policija ne razkriva. Kot pravijo strokovnjaki, so dobri tisti, za katere niti ni mogoče vedeti, da varujejo. Zaposleni so v Centru za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske uprave. V tej enoti, zadolženi za področje varovanja oseb in objektov, so, lahko preberemo na spletni strani policije, zaposleni pretežno policisti specialisti – varnostniki, ki poleg vsakodnevnih nalog, kot so varovanja slovenskih državnikov in za državo pomembnih objektov, na leto opravijo še vsaj 70 varovanj tujih varovanih oseb.

Koliko je varovanih državnih funkcionarjev?

Medtem ko so podatki o številu sodnikov in tožilcev, ki so varovani, po navedbah policije tajni, pa je to, koliko je državnih funkcionarjev, ki jih varujejo na podlagi Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, znano. V zadnjih petih letih se je njihovo število sicer spreminjalo, odvisno pa je od veljavnih uredb, ki so se v preteklosti spreminjale. Kot navaja policija, je danes varovanih 29 državnih funkcionarjev, ki jim varovanje pripada na podlagi njihove funkcije.